FOTO. Luptă inegală și cu rezultat spectaculos între un popândău și o pasăre răpitoare, surprinsă în Dobrogea

Imagini spectaculoase au fost surprinse de un fotograf, în Dobrogea, cu lupta inegală dintre un rozător mic și o pasăre răpitoare. Iar rezultatul este și mai mai spectaculos: popândul a reușit să scape după ce a mușcat eretele de stuf de o gheară.

Foto: facebook.com/mihai.baciu.33

Fotograful Mihai Baciu a surprins momentul în care o pasăre răpitoare prinde un rozător mic, iar între cele două vietăți se dă o luptă pe viață și pe moarte, în aer.

„Astăzi e despre supraviețuire. Eram pe șesuri și-am văzut un erete de câmp căutând prada. Am oprit mașina și-am văzut cum a atacat. Am așteptat liniștit și am văzut ridicând un ceva. Părea a fi un șobolan... un popândău... La un moment dat l-a scăpat din gheare și m-a cam mirat treaba asta căci știu că odată apucată pradă nu prea e scăpare. Așa e la răpitoare. Acasă mi-am dat seama de cauză. Popândăul, în disperare, l-a mușcat pur și simplu de picior pe erete și acesta l-a scăpat din gheare.. Felicitări supraviețuitorului... până la următorul atac”, a povestit fotograful pe pagina lui de Facebook (click mai multe fotografii).