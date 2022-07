FOTO & VIDEO Povestea unui bărbat și a câinelui său care, timp de 7 ani, au făcut înconjurul lumii pe jos

A fost amenințat cu cuțitul în Panama, a participat la o nuntă în Turcia și s-a împrietenit cu sătenii din Uzbekistan. Este, pe scurt, povestea lui Tom, un american care a făcut înconjurul lumii pe jos. A durat șapte ani, timp în care a parcurs 45 de mii de kilometri și a trecut prin 38 de țări.

Chiar dacă nu e primul om care face asta, nu același lucru se poate spune despre partenerul său de drum patruped care a devenit cel dintâi câine care încheie o astfel de călătorie.

„Savananah are 7 ani, am adoptat-o în Austin, Texas, la patru luni după ce am pornit la drum. Era doar o cățelușă și practic a crescut în timpul călătoriei, e singura viață pe care o cunoaște. Am vrut să înțeleg lumea, dar treptat, pe măsură ce ajungeam în noi locuri, ideea generală a fost împărtășirea unor experiențe. Datorită călătoriei am devenit mai empatic, am ajuns să înțeleg mai bine lumea. În primul an am mers din New Jersey până în Panama City, apoi în al doilea an din Bogota, Columbia până în Uruguay, apoi Danemarca, Spania, Maroc, Algeria, Tunisia, după care Italia, Azerbaidjan, Uzbekistan, Kârgâzstan... De cele mai multe ori am campat, a fost foarte simplu: mergeam și puneam cortul, mergeam și puneam cortul. Oamenii au fost de treabă peste tot unde am ajuns, le-a plăcut ideea mea, au fost foarte prietenoși, în special cei din zonele mai mici prin care am trecut. După șapte ani, m-am întors acasă un om cu totul diferit. Nici măcar nu mai știu cum eram atunci, mi se pare că m-am schimbat atât de mult,” a povestit Tom Turcich.

Decizia de a pleca în călătorie a venit după după ce, în 2006, a pierdut o bună prietena, Ann Marie, care a murit într-un accident de schi jet la vârsta de 17 ani, scrie CNN.

„Moartea ei m-a schimbat”, spune Tom. „Era o persoană mult mai bună decât mine. Și am înțeles că urma să mor și eu și se putea întâmpla în orice moment. Și am început să reevaluez totul”.

Turcich, care a fost comparat cu Forrest Gump, personajul interpretat de Tom Hanks în filmul din 1994, a decis că are nevoie de călătorie și aventură în viața sa.

După ce a citit despre Steven Newman, catalogat de Guinness World Records drept prima persoană care a făcut înconjurul lumii, și despre aventurierul Karl Bushby, care înconjoară globul pe jos din 1998, Turcich s-a hotărât să accepte el însuși această provocare.

„Mersul părea cel mai bun mod de a înțelege lumea și de a vedea locuri noi. Nu am vrut doar să merg la Paris și Machu Picchu, mi-am dorit foarte mult să înțeleg lumea și să văd cum trăiesc oamenii zi de zi,” mai spune Tom.

