Dacă sunteți fumător și aveți un animal de companie este foarte posibil să nu fiți singurul dependent de tutun din casă. Fumatul nu dăunează doar sănătății celor care fumează, ci îi afectează și pe cei din jur, iar în această categoriile se încadrează chiar și animalele de companie. Și câinii, și pisicile pot dezvolta diverse tipuri de cancer, multe dintre ele agresive, avertizează medicii veterinari.

Kevin și Cichita sunt cățeii doamnei Maria. Femeia îi scoate zilnic prin parc în căruț sau în cărucior și spune că îi ferește mereu de obiceiurile nocive ale oamenilor.

Maria: Dacă vine cineva și fumează, rog să meargă în bucătărie, deschid geamul cu toate că nu tuturor le convine, dar sunt cățeii noștri și trebuie să asigurăm un minim de confort și pentru ei.

Și doamna Profira o protejează cât poate pe micuța Hera.

Profira: Nu o las pe jos nici în lift, nici așa, că toate vecinele îmi zic: „De ce o ții, doamnă, în brațe?”. Păi, îmi e frică să nu ia ceva...

Femeie: Eu sunt fumătoare. Am un câine de talie mică, dar evit să-l țin în zona în care fumez. De multe ori, după ce fumez, se apropie de față și îl îndepărtez, deci probabil simte mirosul de fum.

Alex Buzdea, medic veterinar: În cazul cățeilor, putem vorbi de boli respiratorii sau patologii la nivelul nasului sau gâtului sau, în cel mai nefericit caz, la nivel pulmonar.

Rasele cu bot scurt sau mediu au un risc mai mare de cancer pulmonar, deoarece nu pot filtra eficient substanțele cancerigene. Rasele cu bot lung sunt mai predispuse la cancer nazal.

Amalia Dobre, jurnalist Digi24: Fie că inhalează fumul direct sau prin contact cu stăpânii, riscurile pentru sănătatea lor sunt mari. Cel mai grav: tipuri agresive de cancer. De exemplu, câinii care trăiesc cu persoane care fumează au un risc cu 60% mai mare de cancer pulmonar, decât în cazul câinilor cu stăpâni care nu sunt fumători.

În cazul pisicilor expuse la fum de țigară, cel mai adesea pot apărea tumori la nivelul gurii, explică medicii veterinari.

Alex Buzdea, medic veterinar: De multe ori, vine proprietarul cu pisica la consult și simt deja miros de fum în aer. Și când miros blana, se simte destul de puternic. Pe lângă faptul că și ea inhalează, are și pe suprafața blănii foarte mult fum.

Medicii spun să urmărim respirația patrupedelor și recomandă o vizită la medic atunci când animalul e în repaus, dar frecvența respiratorie e accelerată, în caz de tuse sau strănut constant.

Editor : Izabela Zaharia