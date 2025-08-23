Live TV

Video Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici

Data publicării:
fumatul pasiv animale companie
În cazul pisicilor expuse la fum de țigară, cel mai adesea pot apărea tumori la nivelul gurii. Credit foto: Guliver/Getty Images

Dacă sunteți fumător și aveți un animal de companie este foarte posibil să nu fiți singurul dependent de tutun din casă. Fumatul nu dăunează doar sănătății celor care fumează, ci îi afectează și pe cei din jur, iar în această categoriile se încadrează chiar și animalele de companie. Și câinii, și pisicile pot dezvolta diverse tipuri de cancer, multe dintre ele agresive, avertizează medicii veterinari.

Kevin și Cichita sunt cățeii doamnei Maria. Femeia îi scoate zilnic prin parc în căruț sau în cărucior și spune că îi ferește mereu de obiceiurile nocive ale oamenilor.

Maria: Dacă vine cineva și fumează, rog să meargă în bucătărie, deschid geamul cu toate că nu tuturor le convine, dar sunt cățeii noștri și trebuie să asigurăm un minim de confort și pentru ei.

Și doamna Profira o protejează cât poate pe micuța Hera.

Profira: Nu o las pe jos nici în lift, nici așa, că toate vecinele îmi zic: „De ce o ții, doamnă, în brațe?”. Păi, îmi e frică să nu ia ceva...

Femeie: Eu sunt fumătoare. Am un câine de talie mică, dar evit să-l țin în zona în care fumez. De multe ori, după ce fumez, se apropie de față și îl îndepărtez, deci probabil simte mirosul de fum.

Alex Buzdea, medic veterinar: În cazul cățeilor, putem vorbi de boli respiratorii sau patologii la nivelul nasului sau gâtului sau, în cel mai nefericit caz, la nivel pulmonar.

Rasele cu bot scurt sau mediu au un risc mai mare de cancer pulmonar, deoarece nu pot filtra eficient substanțele cancerigene. Rasele cu bot lung sunt mai predispuse la cancer nazal.

Amalia Dobre, jurnalist Digi24: Fie că inhalează fumul direct sau prin contact cu stăpânii, riscurile pentru sănătatea lor sunt mari. Cel mai grav: tipuri agresive de cancer. De exemplu, câinii care trăiesc cu persoane care fumează au un risc cu 60% mai mare de cancer pulmonar, decât în cazul câinilor cu stăpâni care nu sunt fumători.

În cazul pisicilor expuse la fum de țigară, cel mai adesea pot apărea tumori la nivelul gurii, explică medicii veterinari.

Alex Buzdea, medic veterinar: De multe ori, vine proprietarul cu pisica la consult și simt deja miros de fum în aer. Și când miros blana, se simte destul de puternic. Pe lângă faptul că și ea inhalează, are și pe suprafața blănii foarte mult fum.

Medicii spun să urmărim respirația patrupedelor și recomandă o vizită la medic atunci când animalul e în repaus, dar frecvența respiratorie e accelerată, în caz de tuse sau strănut constant.

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Digi Sport
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Trump a ținut întreaga lume cu sufletul la gură. Ce a spus liderul...
studenti cu joburi
Ministrul Educației trimite studenții la muncă. Paradoxul care a...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea...
Ultimele știri
Cum vrea China să împingă folosirea yuanului la nivel global, pentru ca moneda sa națională să aibă statutul dolarului
Un scafandru croat a doborât recordul pentru cea mai lungă respirație ținută sub apă. Cât a rezistat fără aer
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Drepturile pacienților cu afecțiuni oncologice. Foto Getty Images
Ce drepturi au pacienții care suferă de o afecțiune oncologică în România. În ce situații primesc tratamente gratuite
Laborator China
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente
pisica roscata lungita
Pisicile suferă de demență la fel ca oamenii, iar asta este o veste bună: speranțe pentru descoperiri privind tratarea bolii
alexandru Rogobete face declaratii
Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul de stat către privați. Anunțul ministrului Sănătății
Male chef salting raw meat at table in kitchen, closeup
Un bărbat de 60 de ani s-a îmbolnăvit grav după ce ChatGPT i-a recomandat să înlocuiască sarea cu bromură. Avertismentul medicilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma ProTV
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
1.281 lei pensie pentru o singură zi muncită. Cum s-a produs eroarea legislativă? Cine a beneficiat?
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...