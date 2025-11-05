Live TV

Video Imagini cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni, înregistrate de Romsilva

Data publicării:
ursoaică cu trei pui
Foto: captură video Romsilva

O ursoaică şi cei trei pui ai ei au fost surprinşi în imagini în Parcul Natural Apuseni, în timp ce beau apă dintr-o baltă şi umblă după hrană. Specialiştii transmit că, toamna, urşii adună rezerve de grăsime, pregătindu-se pentru somnul de iarnă.

„O ursoaică foarte grijulie cu cei trei pui ai săi şi mereu în mişcare a fost filmată cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei instalată într-o pădure din Parcul Natural Apuseni. Imaginile fiind foarte frumoase, le împărtăşim cu dumneavoastră, pentru a vă bucura, măcar virtual, de frumuseţile din pădurile şi ariile naturale protejate administrate de Romsilva”, au transmis oficialii Romsilva, distribuind imagini, scrie News.ro.

Specialiştii transmit că, toamna, urşii sunt mereu în mişcare — adună rezerve de grăsime, pregătindu-se pentru somnul de iarna.

„Ursoaicele au de obicei doi sau trei pui, foarte rar chiar câte patru, fiind devotate şi protectoare cu puii lor. Aceştia rămân alături de ursoaică cel puţin doi ani. Urşii au habitatul în pădurile întinse de munte şi cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, urşii fac deplasări lungi, folosindu-şi toate simţurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat”, arată oficialii Romsilva.

Hrana urilor este predominant vegetală, dar se hrănesc şi cu peşti, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări şi insecte.

Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naţionale şi naturale administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafaţă de 76.064 de hectare, în zona Munţilor Apuseni, pe teritoriul judeţelor Cluj , Bihor şi Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.

Zona Munţilor Apuseni, în care se află Parcul Natural Apuseni, a fost inclusă de presitigiosul post de televiziune CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa, iar Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni în 2009 titlul „Destinaţie Europeană de Excelenţă” în cadrul proiectului EDEN.

