Video Macacul japonez Punch, care a cucerit internetul cu urangutanul său de pluș, are acum o prietenă reală: Moe sau Momo-chan

Punch, puiul de macac japonez devenit vedetă după ce a fost rănit de mamă Foto: Profimedia

Maimuța Punch, un macac adolescent dintr-o grădină zoologică japoneză, a devenit o vedetă internațională neașteptată în această primăvară, când videoclipurile în care se ghemuia lângă o maimuță de pluș roșcată au devenit virale pe net. Acum, fanii săi se  bucură de o veste bună: maimuța are o prietenă în carne și oase, scrie The Times.

De la jumătatea lunii martie, Punch, după ce a renunțat la jucăria sa de pluș în formă de urangutan de la Ikea, a fost văzut ghemuindu-se în incinta Monkey Mountain a grădinii zoologice din Ichikawa City alături de o femelă pe care fanii au numit-o Moe sau Momo-chan. Grădina zoologică nu a confirmat că cei doi formează un cuplu.

Fanii lui Punch cred că este atras de blana portocalie a lui Moe,  datorită asemănării cu „mama” sa.

Un videoclip încărcat pe internet pare să-i arate pe Punch și Moe jucându-se când o altă maimuță o atacă pe Moe, înainte ca Punch să sară în ajutorul ei.

Legătura dintre cei doi marchează un pas semnificativ după luni în care grupul l-a respins pe Punch, în așa măsură încât grădina zoologică a fost nevoită să emită un comunicat în care nega că acesta era hărțuit.

„Am primit multe mesaje de îngrijorare din partea oamenilor din Japonia și din străinătate… în acest moment, nu există dovezi că Punch a fost atacat într-un mod care i-ar fi pus în pericol supraviețuirea”, a declarat grădina zoologică.

Macacul în vârstă de șapte luni a atras mulțimi uriașe și vedete de renume, printre care și Lisa din trupa de K-pop Blackpink. Vedeta thailandeză, care a apărut în serialul de televiziune „White Lotus”, a distribuit fotografii în care apare zâmbind și ținând în brațe propriul urangutan de pluș de la Ikea, într-o postare adresată celor 107 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram.

Iar prezentatorul emisiunii de talk-show de noapte din SUA, Stephen Colbert, le-a spus telespectatorilor: „Acum, avem o noutate ooh-ooh-ah-ah. Circulă zvonuri că maimuța Punch are o iubită.”

Popularitatea maimuței a obligat însă grădina zoologică să publice reguli actualizate pentru vizitarea țarcului maimuțelor, inclusiv sfatul adresat fanilor să nu transmită live și să petreacă doar zece minute în primul rând.

Mama lui Punch nu a dat semne că ar avea grijă de puiul de 500 de grame când s-a născut în iulie anul trecut. Îngrijitorii de la grădina zoologică au fost nevoiți să crească singuri maimuța, înainte de a o reintroduce în țarcul grupului. Personalul spune că acum Punch capătă treptat încrederea necesară pentru a interacționa cu ceilalți macaci.

