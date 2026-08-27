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Marmotele, în centrul unei dispute în Franța. Activiștii cer interzicerea vânătorii: „Sunt ucise de plăcere”

Data publicării:
vulpea si marmota
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Cercetătorii observă efectele schimbărilor climatice Marmotele au un rol important în ecosistem Vânătorii susțin că marmotele nu sunt amenințate

Organizațiile pentru protecția animalelor pregătesc proteste și petiții prin care cer autorităților franceze să interzică vânătoarea marmotelor alpine. Deși specia nu este considerată amenințată în Franța, cercetătorii avertizează că schimbările climatice afectează populațiile, iar femelele nasc tot mai puțini pui. În fiecare an, aproximativ 1.000 de marmote sunt împușcate în Franța, anunță The Guardian.

Activiștii pentru drepturile animalelor intensifică presiunile asupra autorităților franceze pentru interzicerea vânătorii de marmote alpine. Sezonul de vânătoare începe în septembrie, cu doar câteva săptămâni înainte ca animalele să intre în hibernare.

În Franța, marmota nu este în prezent clasificată drept specie amenințată, iar vânătoarea este permisă în anumite condiții stabilite de autoritățile locale. Sunt impuse limite privind numărul de exemplare care pot fi împușcate și perioada în care vânătoarea este permisă.

Activiștii consideră însă că vânătoarea nu mai are o justificare reală și cer o interdicție la nivel național, după modelul Italiei, unde vânătoarea marmotelor este interzisă din 1992.

Pauline di Nicolantonio, președinta Asociației pentru Justiție pentru Animalele din Savoia (AJAS), organizație care a protestat în ultimii doi ani împotriva vânătorii de marmote, spune că problema este una morală.

„Este o chestiune de morală. Când le spui oamenilor că vânătoarea de marmote este permisă în Franța, rămân șocați. Marmota este extrem de populară și simbolică în Savoia, unde ne aflăm noi, precum și în alte părți ale Alpilor. Nu trebuie decât să intri în orice birou de turism pentru a vedea că este logo-ul sau emblema principală”, a declarat activista.

Cercetătorii observă efectele schimbărilor climatice

Marmotele sunt rozătoare erbivore care trăiesc în regiunile montane din Europa și America de Nord. În perioada de dinaintea hibernării, care poate dura între cinci și șase luni, animalele acumulează rezerve importante de grăsime, ajungând la greutăți de până la aproximativ opt kilograme.

Există 15 specii de marmote în lume. În trecut, acestea erau vânate pentru carne, grăsime și blană. În prezent, vânătoarea este permisă în anumite regiuni din Statele Unite și Canada, precum și în Franța, Elveția și Austria, în timp ce Italia și Germania au interzis-o.

În Franța sunt împușcate, în medie, aproximativ 1.000 de marmote în fiecare an.

Cercetătorii atrag atenția că schimbările climatice afectează deja ecosistemele alpine. Christophe Bonenfant, cercetător la Centrul Național pentru Cercetare Științifică (CNRS) din Franța și afiliat Universității din Lyon, studiază marmotele din rezervația naturală alpină Grande Sassière.

Împreună cu cercetătoarea Rébecca Garcia, el a observat modificări ale comportamentului social al animalelor. Potrivit cercetătorilor, grupurile de marmote devin mai instabile, iar conflictele pentru dominarea și controlul teritoriului sunt tot mai intense.

„Ceea ce observăm este destrămarea grupurilor sociale, care durează mai puțin, și schimbări mai rapide ale animalelor dominante în cadrul acestor grupuri”, a explicat Bonenfant.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că femelele nasc mai puțini pui. Potrivit lui Bonenfant, combinația dintre instabilitatea grupurilor sociale, conflictele mai frecvente și dimensiunea mai redusă a puilor contribuie la scăderea constantă a populațiilor.

Marmotele au un rol important în ecosistem

Deși sunt situate relativ jos în lanțul trofic, marmotele reprezintă o sursă de hrană pentru mai multe animale carnivore, printre care vulturi și vulpi. Ele contribuie și la aerarea solului prin sistemele complexe de galerii pe care le sapă.

„Fiind un erbivor, marmota se află destul de jos în lanțul trofic, dar importanța sa constă în faptul că servește drept hrană pentru carnivore precum vulturii și vulpile și, din când în când, pentru bursuci. De asemenea, sapă tuneluri cu galerii care contribuie la aerarea solului. Nu este clasificată ca specie dăunătoare”, a spus cercetătorul.

În ceea ce privește vânătoarea, Bonenfant consideră că discuția este mai degrabă una etică decât una legată strict de conservarea speciei.

„Nu este o specie care să ridice probleme legate de conservare, așa că esența problemei o constituie moralitatea vânătorii de animale, nu doar în Franța, ci pretutindeni, și motivul pentru care oamenilor le face plăcere să ucidă animale de plăcere.”

Vânătorii susțin că marmotele nu sunt amenințate

Federația Națională a Vânătorilor din Franța respinge argumentele activiștilor și susține că vânătoarea de marmote este strict reglementată și supravegheată.

Potrivit organizației, sezonul de vânătoare nu durează mai mult de o lună, iar populațiile de marmote nu sunt în declin.

„Nu există nicio justificare pentru interzicerea vânătorii de marmote: specia nu este amenințată, nu există planuri de a o clasifica drept specie protejată, iar numărul lor este în creștere”, susține Federația Națională a Vânătorilor.

Și fermierii francezi se opun unei eventuale interdicții. Aceștia reclamă faptul că marmotele sapă galerii în terenurile agricole, afectează culturile și pot provoca daune utilajelor.

Activiștii contestă însă argumentul potrivit căruia vânătoarea ar fi necesară pentru controlul populației.

„Știm că sunt afectate de criza climatică, iar datele sunt îngrijorătoare. Vânătorii comandă adesea rapoarte științifice care să ateste prezența unui număr mare de marmote, pentru a justifica uciderea lor”, a declarat Pauline di Nicolantonio.

„Vânătoarea lor este crudă, absurdă și nepopulară, dar nu este interzisă, deoarece este considerată o tradiție. În trecut, poate că mâncam marmote, dar acum vânătoarea lor este pur și simplu o activitate recreativă.”

Activiștii intenționează să continue protestele și să lanseze petiții pentru ca guvernul francez să elimine vânătoarea marmotelor alpine la nivel național.

Editor : C.A.

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