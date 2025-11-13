Live TV

Video Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”

Data publicării:
misu la liceu
Mișu a câștigat admirația tuturor, deopotrivă elevi și profesori. Sursa foto: colaj Facebook / Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"

Un motan a devenit mascota unui liceu din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Mihăiță sau Mișu, cum îl mai alintă elevii, a apărut în școală în urmă cu doi și nu a mai plecat. Încă de la început, a câștigat admirația tuturor, elevi și profesori deopotrivă. Motanul participă la orele de curs, se plimbă în voie prin școală, îi place să fie mângâiat și cel mai bine doarme pe catedre. Marea calitate: face orele mai puțin stresante, spun toți cei care l-au îndrăgit din prima clipă. 

„Mihăiță sau Mișu, așa cum este alintat de elevi și profesori, a devenit vedetă aici, la Liceul 'Mihai Viteazul' din Sfântu Gheorghe. De cele mai multe ori, dimineața, îi întâmpină pe elevi, iar în pauze se joacă cu ei”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Motanul și-a petrecut ultimii doi ani printre profesori și elevi.

„Nu face niciun zgomot și stă foarte cuminte. De obicei, noi îl băgăm în acel coș și punem niște geci, iar el adoarme instant”, spune una dintre eleve.

„Învățăm să stăm în liniște și te simți mai bine când e o pisică în clasă”, completează un băiat.

„Eu cred că Mișu este o pisică adorabilă și jucăușă”, concluzionează un alt elev.

Mișu asistă și la ore.

„Stă pe mese, nu face nicio gălăgie, nu-i deranjează pe copii. Chiar și copiii sunt mai liniștiți atunci când îl văd pentru că, de multe ori, ei spun: 'Hai să nu mai facem gălăgie, ca să doarmă Mișu'. Dragostea, afecțiunea de care el avea nevoie și el se simte în siguranță aici. Practic, pentru noi este o normalitate să îl avem în școală”, spune Oana Mitrofan, profesoară de matematică.

„Animalele și, în general, pisicile au un efect terapeutic și copiii care interacționează cu animalele dezvoltă o mai bună empatie și grijă față de cei din jurul lor. Mișu este un fel de liant între profesori și copii, ne apropie”, e de părere Iulia Vulpe, profesoară de limba engleză la Liceul „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe.

Mișu știe și când e ora mesei. El așteaptă la ușa cantinei să fie hrănit.

„Este mascota școlii! Ne aduce un zâmbet pe buze, chiar dacă avem la prima oră un test și suntem foarte stresați”, recunoaște Bianca, elevă în clasa a XII-a.

Motanul este deparazitat și are toate vaccinurile făcute.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Digi Sport
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Trump e frustrat că nu a reușit să pună capăt războiului dintre Rusia...
Dronă
Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc...
alexandru munteanu (1)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima...
Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după...
Ultimele știri
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
Statele Unite au oprit producţia unei monede a cărei producție costă de patru ori mai mult decât valoare ei
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge dronele ruseşti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elevi in sala de clasa
Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Nimeni nu își explică situația
crima
Un tânăr de 21 de ani a ucis un bărbat în Covasna, din cauza unei datorii. Agresorul a fost arestat
copii in drum spre scoala, excursie elevi
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor. „Trebuie să înţeleagă”
profesoare si elevi in clasa
Daniel David: Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore într-o săptămână, va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă
oameni pe strada
Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate vieţuitoarele sălbatice la un loc (studiu)
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai +...
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi ar fi putut rămâne la Universitatea Craiova! Scenariul dezvăluit din interior: ”S-a grăbit”
Adevărul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru...
Playtech
Benzina premium, între mit și realitate – la ce ajută carburantul mai scump, cât a ajuns diferența de preț
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele
Newsweek
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...