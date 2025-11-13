Un motan a devenit mascota unui liceu din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Mihăiță sau Mișu, cum îl mai alintă elevii, a apărut în școală în urmă cu doi și nu a mai plecat. Încă de la început, a câștigat admirația tuturor, elevi și profesori deopotrivă. Motanul participă la orele de curs, se plimbă în voie prin școală, îi place să fie mângâiat și cel mai bine doarme pe catedre. Marea calitate: face orele mai puțin stresante, spun toți cei care l-au îndrăgit din prima clipă.

„Mihăiță sau Mișu, așa cum este alintat de elevi și profesori, a devenit vedetă aici, la Liceul 'Mihai Viteazul' din Sfântu Gheorghe. De cele mai multe ori, dimineața, îi întâmpină pe elevi, iar în pauze se joacă cu ei”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Motanul și-a petrecut ultimii doi ani printre profesori și elevi.

„Nu face niciun zgomot și stă foarte cuminte. De obicei, noi îl băgăm în acel coș și punem niște geci, iar el adoarme instant”, spune una dintre eleve.

„Învățăm să stăm în liniște și te simți mai bine când e o pisică în clasă”, completează un băiat.

„Eu cred că Mișu este o pisică adorabilă și jucăușă”, concluzionează un alt elev.

Mișu asistă și la ore.

„Stă pe mese, nu face nicio gălăgie, nu-i deranjează pe copii. Chiar și copiii sunt mai liniștiți atunci când îl văd pentru că, de multe ori, ei spun: 'Hai să nu mai facem gălăgie, ca să doarmă Mișu'. Dragostea, afecțiunea de care el avea nevoie și el se simte în siguranță aici. Practic, pentru noi este o normalitate să îl avem în școală”, spune Oana Mitrofan, profesoară de matematică.

„Animalele și, în general, pisicile au un efect terapeutic și copiii care interacționează cu animalele dezvoltă o mai bună empatie și grijă față de cei din jurul lor. Mișu este un fel de liant între profesori și copii, ne apropie”, e de părere Iulia Vulpe, profesoară de limba engleză la Liceul „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe.

Mișu știe și când e ora mesei. El așteaptă la ușa cantinei să fie hrănit.

„Este mascota școlii! Ne aduce un zâmbet pe buze, chiar dacă avem la prima oră un test și suntem foarte stresați”, recunoaște Bianca, elevă în clasa a XII-a.

Motanul este deparazitat și are toate vaccinurile făcute.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia