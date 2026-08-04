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Motanul Mișu, dispărut după un zbor din Bacău, a fost găsit după 17 zile pe Aeroportul Bruxelles

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Motanul Mișu, dispărut după un zbor din Bacău, a fost găsit după 17 zile pe Aeroportul Bruxelles. Foto: Patricia Maria/Facebook
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O pisică sosită cu un zbor din România şi dispărută pe Aeroportul Bruxelles a fost găsită după 17 zile şi s-a reîntâlnit cu stăpânii săi, relatează marţi dpa, citată de Agerpres.

Animalul, pe nume Mişu, a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie, potrivit unei postări publicate pe Facebook de proprietara sa. La sosirea pe aeroportul din Bruxelles, însă, proprietara a primit o cuşcă de transport goală. Se presupune că pisica a reuşit să scape în timpul transferului dintre aeronavă şi terminal.

Timp de peste două săptămâni, nu a existat nicio urmă a pisicii, în ciuda căutărilor. În cele din urmă, Mişu a fost găsită şi înapoiată stăpânilor săi.

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Deocamdată, nu este clar unde anume a fost găsită pisica şi nici cum a reuşit să supravieţuiască timp de 17 zile în perimetrul aeroportului. Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanţele în care animalul a fost recuperat.

Editor : A.P.

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