Se apropie Paștele și mulți români se gândesc să le ofere copiilor iepurași ca animale de companie. Multe familii nu sunt, însă, pregătite pentru îngrijirea lor, iar animalele ajung frecvent abandonate în parcuri sau chiar la gunoi. Asociațiile de protecție a animalelor atrag atenția că acestea nu sunt jucării și că necesită responsabilitate pe termen lung.

Mici, drăgălași și jucăuși, iepurașii par cadoul perfect, mai ales în perioada Sărbătorilor.

„Iepurașii pot fi un cadou simbolic de Paște, dacă familiile la care ajung sunt responsabile și au grijă de ei. Totuși, sunt cazuri în care animalele oferite cadou sunt abandonate, precum cele din acest centru de îngrijire”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

La sanctuarul din Zărnești sunt multe animale aduse după ce au fost oferite cadou.

„Cazul iepuroaicei Jo, care a fost cumpărată pentru un copilaș. După câteva zile a făcut mizerie, a ros câteva cabluri și a fost dusă la bunici și ținută într-o cușcă mică de hamster. Îi cumpără, iar după câteva zile își dau seama că nu sunt bibelouri, că fac mizerie, că noaptea fac zgomot, pentru că un iepuraș are nevoie de spațiu, de mâncare adecvată, de companie”, explică Paula Ciotloș, vicepreședintele Asociației Milioane de Prieteni.



„Și eu am cumpărat o dată un iepure și a ajuns la Bran, săracul de el, de la Cluj. Copiii se bucură, dar nu știu pentru cât timp”, spune un părinte.

„Nu mi se pare că ar trebui să alegem să avem un animal doar așa pentru că e o sărbătoare tradițională. Oamenii, probabil, nu proiectează pe termen lung”, e de părere cineva.

„Nu este un cadou pe care să îl cumperi așa. Înseamnă răspundere, responsabilitate față de un suflet”, concluzionează altcineva.

Platformele de vânzări online sunt pline de astfel de anunțuri, iar vânzătorii încearcă să le fure ochii celor interesați.

„E mult mai ușor decât un câine sau o pisică”, spune un vânzător contactat de jurnaliștii Digi24. Întrebat dacă sunt mulți cei care cumpără, în perioada aceasta, iepurași pentru copii, acesta răspunde: „Sunteți al patrulea telefon care sună astăzi”.



„Sunt atât de isteți, încât cine îi ține în apartament, cum să spun, poate fi domesticit ca o pisică. Oamenii le puneau și nume și îl strigau la fel ca pe pisic și vine în camera cealaltă”, încearcă să ne convingă un alt vânzător online.

Prețurile pentru un iepuraș pornesc de la 60 de lei și pot ajunge chiar și până la 500 de lei, în funcție de rasă.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia