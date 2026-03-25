Live TV

Video „Nu sunt jucării”. Iepurași cumpărați de Paște, abandonați apoi în parcuri sau la gunoi. Apelul asociațiilor de protecție a animalelor

Data publicării:
iepuras mangait de stapana
Se apropie Paștele și mulți români se gândesc să le ofere copiilor iepurași ca animale de companie. Credit foto: Guliver/Getty Images

Se apropie Paștele și mulți români se gândesc să le ofere copiilor iepurași ca animale de companie. Multe familii nu sunt, însă, pregătite pentru îngrijirea lor, iar animalele ajung frecvent abandonate în parcuri sau chiar la gunoi. Asociațiile de protecție a animalelor atrag atenția că acestea nu sunt jucării și că necesită responsabilitate pe termen lung.

Mici, drăgălași și jucăuși, iepurașii par cadoul perfect, mai ales în perioada Sărbătorilor.

„Iepurașii pot fi un cadou simbolic de Paște, dacă familiile la care ajung sunt responsabile și au grijă de ei. Totuși, sunt cazuri în care animalele oferite cadou sunt abandonate, precum cele din acest centru de îngrijire”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

La sanctuarul din Zărnești sunt multe animale aduse după ce au fost oferite cadou.

„Cazul iepuroaicei Jo, care a fost cumpărată pentru un copilaș. După câteva zile a făcut mizerie, a ros câteva cabluri și a fost dusă la bunici și ținută într-o cușcă mică de hamster. Îi cumpără, iar după câteva zile își dau seama că nu sunt bibelouri, că fac mizerie, că noaptea fac zgomot, pentru că un iepuraș are nevoie de spațiu, de mâncare adecvată, de companie”, explică Paula Ciotloș, vicepreședintele Asociației Milioane de Prieteni.

„Și eu am cumpărat o dată un iepure și a ajuns la Bran, săracul de el, de la Cluj. Copiii se bucură, dar nu știu pentru cât timp”, spune un părinte.

„Nu mi se pare că ar trebui să alegem să avem un animal doar așa pentru că e o sărbătoare tradițională. Oamenii, probabil, nu proiectează pe termen lung”, e de părere cineva.

„Nu este un cadou pe care să îl cumperi așa. Înseamnă răspundere, responsabilitate față de un suflet”, concluzionează altcineva.

Platformele de vânzări online sunt pline de astfel de anunțuri, iar vânzătorii încearcă să le fure ochii celor interesați.

„E mult mai ușor decât un câine sau o pisică”, spune un vânzător contactat de jurnaliștii Digi24. Întrebat dacă sunt mulți cei care cumpără, în perioada aceasta, iepurași pentru copii, acesta răspunde: „Sunteți al patrulea telefon care sună astăzi”.

„Sunt atât de isteți, încât cine îi ține în apartament, cum să spun, poate fi domesticit ca o pisică. Oamenii le puneau și nume și îl strigau la fel ca pe pisic și vine în camera cealaltă”, încearcă să ne convingă un alt vânzător online.

Prețurile pentru un iepuraș pornesc de la 60 de lei și pot ajunge chiar și până la 500 de lei, în funcție de rasă.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
Electric measuring power meter for energy cost at home and office.
Mii de cazuri de furt de energie, descoperite anual în România. Cum...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul în 15 puncte transmis de Donald Trump Iranului: SUA cer un...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan: România ar putea participa la misiuni de deminare în...
Uniformă armata ucraineană
Kievul se pregătește pentru prelungirea războiului. Plan de lucru în...
Ultimele știri
Au venit primele răspunsuri în urma accidentului de pe LaGuardia, când un avion a intrat într-o mașină de pompieri
Decizie istorică: Meta a fost găsită vinovată într-un caz de exploatare sexuală a copiilor prin intermediul Facebook și Instagram
Vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara a ajuns o ruină. Cum arată azi clădirea cu buncăr și piscină, abandonată zeci de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum l-a păcălit George Copos pe Traian Băsescu. „Genial”
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
De ce au decis, de fapt, turcii să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Va fi infern! Cea mai...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Pot fi folosite mesajele de pe WhatsApp, Instagram sau Facebook în instanţă ca probă? Explicaţia clară a...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Fondul de pensii al unui român a scăzut cu 700 lei în 14 zile. Cum afectează războiul pilonul 2 de pensii?
Digi FM
Primele imagini cu Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump. Ce discurs a ținut partenera...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...