O broască de nici doi centimetri i-a „dezorientat” pe cercetători. O nouă specie otrăvitoare, descoperită în Ecuador

Cercetătorii au descoperit în Ecuador o nouă specie de broască minusculă, care măsoară mai puțin de doi centimetri. Micul amfibian a primit denumirea științifică Excidobates perplexus, după ce aspectul său i-a derutat pe oamenii de știință, a anunțat vineri Institutul Național pentru Biodiversitate (Inabio). Specia este amenințată de industria minieră și este căutată pe piața neagră ca animal de colecție, scrie News.ro.

Cu o lungime cuprinsă între 15,1 și 18,3 milimetri, micul amfibian este o specie amenințată de industria minieră.

Au fost identificate două populații în zona râului Paute și la nord de Cordillera del Condor, în sudul Ecuadorului. Deși are o suprafață relativ redusă, țara găzduiește 703 specii de amfibieni. Doar Columbia și Brazilia, cu suprafețe mult mai mari, prezintă o diversitate mai mare.

„Noua specie aparține genului Excidobates, un grup de broaște otrăvitoare a cărui diversitate nu este încă pe deplin cunoscută”, a transmis Inabio într-un comunicat.

Deși aparțin aceleiași specii, cele două populații descoperite nu au aceeași culoare. Cea din Cordillera del Condor are spatele verde și pete galbene neregulate, în timp ce cealaltă este neagră, cu modele de un roșu aprins.

Această uimitoare paletă de culori în cadrul aceleiași specii i-a determinat pe cercetători să o denumească „perplexus”, termen care poate fi tradus prin „dezorientant”, „derutant” sau „perplex”. O analiză genetică a confirmat că nu este vorba despre specii diferite.

„Această nouă specie se confruntă cu mai multe amenințări, populația din Cordillera del Condor aflându-se în mari concesiuni miniere destinate extracției de cupru, aur și molibden”, potrivit Inabio.

În plus, aceste broaște sunt foarte căutate pe piața neagră ca animale de colecție, a adăugat institutul.

Excidobates perplexus trăiește în păduri bine conservate, unde copacii de peste 15 metri le oferă masculilor locuri ideale de odihnă și pentru a orăcăi.

Descoperirea se datorează cercetătorilor de la Inabio, Jungle Dave's Science Foundation, Universitatea San Francisco din Quito, Universitatea din Azuay, Fundația Nukamp, Universitatea din Florida Centrală și Universitatea Catolică din Ecuador.

Descrierea noii specii a fost publicată în revista Zootaxa.

Editor : Ș.A.