O pasăre dintr-o specie protejată a căzut în zbor și a fost salvată de poliţiştii locali din București

Poliţiştii locali ai Capitalei au salvat marți o pasăre care face parte dintr-o specie protejată - un corcodel mare -, căzută în zăpadă, în curtea unei instituţii de pe Şoseaua Olteniţei, din cauza epuizării sau a condiţiilor meteo. Pasărea se va întoarce în sălbăticie după ce va primi tratament.

Pasărea zburase probabil din Delta Văcăreşti, aflată în apropiere, apreciază reprezentanţii Poliţiei Locale.

„Deşi este o pasăre spectaculoasă, corcodelul are o particularitate: picioarele sale sunt poziţionate mult spre spatele corpului, perfect adaptate pentru înot, inutile însă pentru elanul necesar decolării de la sol. Penajul colorat în formă de evantai de pe cap cu siguranţă l-a scos în evidenţă pentru personalul de întreţinere care a găsit superba pasăre. Odată ajuns pe zăpadă, micul «maratonist» al apelor a rămas captiv, fără nicio şansă de a-şi relua zborul de unul singur”, a scris Poliția Locală a Municipiului București marţi, într-un mesaj pe Facebook.

Un angajat de la Poliţia Animalelor a înfăşurat pasărea într-un prosop, pentru a-i diminua stresul și a aşezat-o într-o cuşcă specială, cu care a transportat-o la Centrul de Salvare şi Reabilitare a Animalelor Sălbatice.

Pasărea a fost preluată de un medic veterinar specializat în tratarea faunei sălbatice.

„Primele verificări medicale nu au arătat fracturi sau leziuni la nivelul aripilor ori al membrelor! Deşi probabil a căzut din cauza epuizării sau a condiţiilor meteo, acum se află sub supravegherea specialiştilor veterinari. Ulterior, aceştia vor elibera pasărea în natură”, se mai arată în postare.

Editor : B.P.