Vulpile sunt o apariție tot mai semnalată pe străzile din România, în orașe chiar. Pe rețelele sociale, sunt imagini care surprind prezența acestora pe străzi. Recent, s-a întâmplat ca una să se refugieze chiar într-o cafenea de la un mall din Capitală. Specialiștii ne spun ce trebuie să NU facem când le întâlnim și cât de periculoase sunt animalele sălbatice atunci când traversează șosele:

Fotografia de mai sus a fost făcută într-un mall din sudul Capitalei. Vulpea a intrat într-o cafenea și s-a adăpostit sub o masă.

„S-a rătăcit cumva și a ajuns în mijlocul mall-ului, unde s-a ascuns sub o tejghea dintr-o cafenea. A trebuit să intervenim, a fost o mare varză, s-a închis mall-ul pentru o oră cât am făcut să ajungem până acolo. Nu a fost nicio problemă, pur și simplu am recuperat animalul și a fost eliberat”, povestește medicul veterinar Ovidiu Roșu de la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice.

Recent, o vulpe a fost surprinsă și pe o stradă din Hunedoara. Prezența a fost semnalată de un internaut care se întreabă dacă în curând va vedea și urși prin orașul său.

Iată cum explică experții prezența acestor animale departe de mediul lor:

„Observarea vulpilor în perioada asta a anului e cea mai mare, începând din toamnă, pentru că în momentul ăsta, puii ies din cuib, pur și simplu pleacă de la mamă”, spune medicul veterinar Ovidiu Roșu..

Aceste animale pot fi periculoase, de aceea este nevoie ca oamenii să respecte anumite reguli.

Ele pot fi periculoase doar dacă sunt încolțite și când spun periculos mă refer că te pot mușca. Dacă vei încerca să pui mâna pe ea, evident că va mușca. Dacă putem să facem niște zgomote mai puternice, să-i aruncăm apă, să NU le dăm de mâncare, se vor îndepărta”, spune medicul Octavian Roșu.

Mult mai grav este că animalele sălbatice ajung și pe șosele.

Pe autostrada A1, de pildă, cea care face legătura dintre București și Pitești, ar fi trebuit să existe un gard de protecție care să țină animalele la distanță de șoseaua de mare viteză, însă acesta lipsește cu desăvârșire pe kilometri întregi, iar acolo unde încă îl mai vedem, plasa nu mai este demult întinsă sau este căzută la pământ, ceea ce face ca animalele să ajungă cu ușurință de pe câmp între mașini, cu riscul de a se produce adevărate tragedii.

Vina pentru această situație aparține cetățenilor, potrivit companiei de drumuri.

„Anumiți cetățeni, fie pentru a trece cu animalele domestice, fie din alte considerente, deteriorează aceste garduri sau chiar le fură”, susține Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Iar riscurile pentru șoferi - și nu doar pentru ei - sunt uriașe.

„De la o bară lovită până la daună totală și morți toți din mașină. Pentru că poți să lovești un animal și să intri în pom, să tragi stânga pentru că animalul îți vine din dreapta și să intri în TIR-u care vine din față - orice este posibil”, spune fostul pilot Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Editor : Luana Pavaluca