Pisicile ar putea deține indicii vitale pentru tratamentul cancerului la oameni

Cat
Cancerul este una dintre principalele cauze de îmbolnăvire la pisici.

Pisicile ar putea juca un rol neașteptat în lupta împotriva cancerului la oameni. Un studiu internațional, publicat în revista Science, a analizat ADN-ul tumoral de la aproape 500 de pisici domestice și a descoperit asemănări genetice remarcabile cu formele umane ale bolii, deschizând drumul către noi tratamente oncologice.

Prima hartă genetică detaliată a cancerului la pisicile de companie dezvăluie asemănări remarcabile cu formele umane ale bolii, ceea ce ar putea ajuta la descoperirea unor noi modalități de tratare a cancerului, atât la oameni, cât și la animale, relatează BBC.

Oamenii de știință au analizat ADN-ul tumoral de la aproape 500 de pisici domestice, identificând mutații genetice esențiale asociate cu această afecțiune. Cancerul este una dintre principalele cauze de îmbolnăvire și deces la pisici, însă se cunosc foarte puține lucruri despre modul în care se dezvoltă.

„Genetica cancerului la pisici a fost până acum o adevărată cutie neagră”, a declarat cercetătoarea principală, dr. Louise Van der Wayden. „Cu cât înțelegem mai bine cancerul la orice specie, cu atât beneficiile sunt mai mari pentru toată lumea.”

Înțelegerea bazei genetice a cancerului la pisici poate duce la tratamente mai eficiente. Echipa internațională condusă de Wellcome Sanger Institute din Cambridge a analizat aproximativ 1.000 de gene asociate cu 13 tipuri de cancer felin.

Cercetătorii au descoperit că multe dintre genele care determină apariția cancerului la pisici se regăsesc și la oameni, ceea ce sugerează că cele două specii împărtășesc procese biologice esențiale care permit tumorilor să crească și să se răspândească.

Oamenii de știință afirmă că pisica de casă ar putea deține cheia pentru înțelegerea anumitor tipuri de cancer mamar, precum cancerul mamar triplu negativ. Aproximativ 15 din 100 de cazuri de cancer mamar sunt de acest tip.

Pisicile dezvoltă acest subtip mai frecvent decât oamenii, oferind cercetătorilor acces la probe și indicii pentru dezvoltarea unor noi medicamente care ar putea ajuta în tratament.

Cancerul este una dintre principalele cauze de îmbolnăvire la pisici. Ele împart aceleași spații cu oamenii, ceea ce înseamnă că sunt expuse la aceiași factori de mediu ca și oamenii.

„Acest lucru ne poate ajuta să înțelegem mai bine de ce se dezvoltă cancerul la pisici și la oameni, cum influențează mediul înconjurător riscul de cancer și, posibil, să găsim noi modalități de prevenire și tratament”, a declarat prof. Geoffrey Wood de la Ontario Veterinary College, Canada.

