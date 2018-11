Pompier: „Cineva trebuie să le salveze și pe ele. Sper să aibă, toate, parte de stăpâni iubitori!”

Pompierii salvează nu doar oameni, ci orice suflet în pericol. Un pui de pisică a devenit prioritate pentru militarii chemaţi acum câteva zile la un incendiu din zona Gării Bucureşti Nord. Salvatorii au acţionat ca la carte: i-au dat primul ajutor şi l-au dus repede la veterinar. Mâţa cu şapte vieţi a avut noroc: medicii i-au tratat rănile şi i-au găsit stăpân.

„Să o laşi aici nu poţi!”, spune pompierul în timpul intervenției. Îi dă oxigen: „Hai, măi motănel!... Îşi revine! Eu zic că scapă. O luăm la noi la unitate”.

Alexandru Lungu este pompier de 12 ani. Nu este prima dată când salvează o necuvântătoare din bătaia focului.

„După-amiază în jurul orei 16:00 am primit un apel că arde un canal la Gara de Nord. La fața locului erau flăcări violente care ieșeau din canal la 1 m, doi mai înalte ca noi. L-am stins prin inundare pentru că nu puteam intra acolo. După ce s-a stins, a ieșit foarte mult fum. Au intrat doi colegi să vadă dacă sunt prinse victime. Atunci am zărit ceva plutind prin apă. Ne-am dat seama că e pui de pisică. L-au luat, l-am aruncat pe mal. Nu mișca deloc la început. Am început să-i acordăm primul ajutor. I-am dat oxigen, masaj, am stimulat-o, să i punem sângele în mișcare. Și-a revenit ușor, ușor”, povestește pompierul Alexandru Lungu.

„Am adus-o la unitate și am postat pe social media, după ajutor”, continuă pompierul povestea.

Pisica a fost preluată de spitalul pentru animale fără stăpâni, acolo unde zilnic ajung astfel de cazuri.

Medicul veterinar Aurelian Ștefan dă explicații despre starea animalului.

„O ușoară intoxicație cu monoxid de carbon, niște răni pe coadă, pe labuţe. A avut leziuni pe codiță, pe lăbuţe. Arsuri de gradul 1 și 2, intoxicație cu fum, deshidratare și o mare sperietură. Să vă închipuiți un pisoi de 1 kg, că nu-i trebuie mai mult de 5 minute într-un mediu toxic să moară. Cineva din personalul nostru îl va adopta”, spune medicul.

Un caz asemănător a avut loc la Timiş, la 3 noiembrie. Un incendiu puternic a izbucnit la acoperişul unei case. Din interior a fost salvată o pisică ce era prinsă între flăcări.

„Este datoria naostră să salvăm și vieți omenești, și animale. Am ajuns să facem lucrul acesta și din instinct. De multe ori când ne întâlnim pe stradă cu astfel de situații intervenim fără să ne dăm seama că nu suntem de serviciu. Cineva trebuie să le salveze și pe ele. Sper să aibă, toate, parte de stăpâni iubitori!” spune pompierul Alexandru Lungu.

Anul trecut cei de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au salvat aproape 10.000 de animale.

