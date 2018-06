Poveşti impresionante. Happy și Gigica, câinii care salvează vieți

Binele îmbracă multe forme şi vine uneori de unde nu te aştepţi. Pentru Carla Alina Buleanu, o tânără în vârstă de 30 ani, binele a venit odată cu Happy, câinele ei din rasa Golden Retriever. A ajutat-o să se vindece și acum fac echipă în terapia asistată de animale şi ajută zeci de copii cu probleme. Şi viaţa Lucianei Manole a căpătat sens tot datorită unui câine, maidanez, de data aceasta. A ajutat până acum peste 100 de copii cu nevoi speciale. Două poveşti impresionante despre dăruirea și bunătatea celui mai bun prieten al omului, la Bonton.

Carla Alina Buleanu are 30 de ani și este jurnalist. Iar, de când Golden Retriever-ul Happy face parte din viața ei, Carla a devenit fata cu inima mare care îmbină dragostea pentru copii și animale în cel mai frumos mod. Alături de cățeluşa Happy face terapie pentru copiii diagnosticați cu autism, iar câinele a învățat-o mult despre dragoste și bunătate.

Carla Alina Buleanu - voluntar în terapia asistata de animale: E clar că din momentul în care am început drumul ăsta cu ea, sincer, cred că mi-am găsit menirea. Știu că sună așa foarte pompos, dar ăsta e adevărul: adică ce se întâmplă în terapie cu un câine de terapie și cu un copil special, eu personal nici nu prea pot să descriu în cuvinte. E magic și eu simt că mi-am găsit drumul. Și mai mult, datorită ei am descoperit și lumea animalelor, am luat-o și cu partea de salvat animalele și lucrurile s-au îmbinat ca un puzzle foarte frumos.

Primul beneficiar al lui Happy a fost însăși Carla. Trecea printr-o perioadă dificilă a vieții, iar câinele a ajutat-o să o depășească. Au urmat apoi alte semne că Happy ar putea fi potrivită pentru terapia asistată de animale.

Carla Alina Buleanu: Am lăsat-o o dată în parc fără lesă, era destul de mare la un an și a văzut o fetiță mică, s-a dus alergând spre ea - eu m-am speriat atunci- și când a ajuns la un metru în fața ei s-a pus pe burtă și s-a dus târâș până la ea, iar eu am fost atât de șocată și impresionată că un copil de câine până la urmă, că și ea era mică, și-a dat seama că poate să îi facă rău dacă va sări pe fetiță. Și un al doilea moment, țin minte că era o încăpere, și în încăpere erau mai mulți oameni, un copil și un copil special în pat. Ea a intrat buluc în cameră, a ignorat pe toată lumea și a sărit direct în pat lângă copilul special, tot la fel, pe burtă și a stat așa până am luat-o eu de acolo. Și am zis "Ok, am înțeles mesajul. Ne apucăm de treabă!”

Prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească un viitor câine de terapie este să nu fie agresiv în nicio situație. Dacă îndeplinește această condiție, câinele este evaluat de specialiști, dresat și antrenat special pentru terapie.

Carla Alina Buleanu: Dacă noi mai avem momente ca adulți când vedem un copil special, nu știu, să ne fie milă, să îl privim cumva, să fim atenți și să nu facem vreo greșeală, câinele nu are chestia asta, se duce spre el cu toată iubirea, cu toată afecțiunea de care e capabil și îl acccepta așa cum e. Nu se uită cum e îmbrăcat, dacă are vreo problemă. Iar copilul simte. E o chestie care se simte la nivel non-verbal. Și își găsește un prieten și un aliat care îi dă iubire necondiționată din prima secundă.

Mihnea este doar unul dintre copiii speciali ajutaţi de Happy. Mama lui a ales să încerce şi acestă forma de terapie după ce nimic nu mai dădea rezultate. Băiatul era trist mereu, nu mai avea motivaţie să facă nimic şi nici dorinţa de a merge mai departe.

Carla Alina Buleanu: Între el și Happy s-a creat o relație incredibilă, iar feedback-ul din partea mamei lui, ne-a lăsat mască pe toți, pentru că venise în terapie în momentul în care nu își mai dorea absolut nimic de la viață, era agresiv și autoagresiv și după ce a cunoscut o pe Happy, totul s-a schimbat. Toate excesele astea de agresivitate au dispărut, își dorește foarte tare să o vadă, a devenit mai sociabil în limitele lui și vrea să facă lucruri.

Ana Maria Turda, mama lui Mihnea: Happy pentru Mihnea este o mare bucurie, de fiecare dată o așteaptă cu aceeași nerăbdare și atunci în fiecare zi mă întreabă cel puțin o dată pe zi mă întreabă când mergem la Happy, deși știe că venim doar duminică.

Rodica Mateian, psihoterapeut: Câinele ne ajută foarte mult să creăm legătură pe care altfel ne-ar fi foarte greu să o creăm cu un copil special. Și, prin intermediul câinelui, învățam litere, învățându-l pe câine, numărăm, numărându-i bucățelele de mâncare. Intregrăm practic niște activități pe care el le face în alte terapii și la școală în activitățile pe care le facem cu câinele.

Carla face voluntar terapia asistată de animale. Spune că bucuria pe care o simte când terapia dă rezultate, este cea mai mare plată pe care o poate primi.

Carla Alina Buleanu: Chiar la cea mai recentă ședință a noastră cu Mihnea... Până acum nu mi-a pronunțat numele nici mie, nici psihoterapeutei și, de-odată, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis "Alina, te iubesc!". Și eu sincer, m-am blocat, chiar m-am blocat și am tras puțin aer în piept și m-am dus către el '"Și eu!"' și l-am luat în brațe... A fost un moment, nu prea poți să le descrii așa în cuvinte, știi?

După ce a apărut Happy în viața ei, Carla a început să privească cu alţi ochi şi câinii fără stăpân. Şi-a făcut o asociaţie şi încearcă să salveze lunar 3 câini, fie ca sunt scoşi din adăposturile de stat, fie că sunt luaţi de pe stradă.

Carla Alina Buleanu: Sunt niște povești fabuloase și mi-aș dori într-un viitor să facun centru de terapie asistată de animale, doar cu animale salvate. Și să demonstrez oamenilor că animalele astea pot să facă minuni. Luate de pe stradă și pot să schimbe viețile oamenilor. La fel cum e Gigica.

Gigica este unul dintre primii câini de terapie din România şi cea care a ajutat peste 100 de copii speciali. Când avea câteva zile, a fost abandonată într-o cutie de carton. Avea picioarele rupte şi puţine şanse să traiască. A fost însă găsită de Luciana si Cristian, de la Clubul Câinilor Utilitari, care timp de 6 luni au dus-o aproape zilnic la medic. Într-un final, câinele s-a refăcut complet.

Luciana Manole, manager proiect TTA: A fost foarte frumos că toată dragostea pe care ea a primit-o de la noi, ea a ales să ne-o întoarcă. Și dintr-o dată am văzut dintr-un cățel care fusese în covalescență, am văzut un câine dornic de viață, de intercațiune cu noi și nu numai cu noi, cu cei din jur. Și așa de la această idee am plecat și ea ne-a arătat că va fi un câine de terapie. Și într-adevăr Gigica a fost printre primii câini de terapie de la noi din țară. Noi în perioadă aia testăm căței din adăposturi, în ideea de a găsi câine de terapie. Și făceam selecții din cățeii care erau în adăposturi, mergeam îi testăm și a fost absolut fantastic pentru că Gigica pur și simplu ne-a arătat că e un câine fenomenal și că dintre toți ea a trecut cel mai bine testul și vorbeam de foarte mulți câini, nu de unul-doi.

Binele făcut câinelui a atras binele şi în viaţa Lucianei. Ea a decis să renuțe la job-ul în vânzări, care nu îi aducea satisfacţie şi să se dedice terapiei cu animale. A devenit mai încrezătoare în propriile forțe şi, datorită câinelului, a simţit pentru prima oară în viaţă că şi-a găsit vocaţia.

Luciana Manole , manager proiect TTA: În momentele astea am simțit că viața mea practic căpăta un sens, că vedeam rezultate și vedeam cum oamenii se schimbă în bine. Și am întâlnit oameni care nu mai aveau niciun fel de motivație și nici dorință de a trăi și nici de a lupta sau schimba ceva în viața lor, după câteva întâlniri cu Gigica sau și cu alți căței din echipă, viața s-a schimbat radical și pentru ei, și pentru familia lor.

Gigica are acum 11 ani şi este prea bătrană pentru a mai putea face tearapie. Cu toate acestea, e vizitată frecvent de copiii speciali pe care i-a ajutat de-a lungul timpului. Este şi cazul Ştefaniei, o fetiţă cu probleme medicale, dar şi cu o fobie de câini.

Luciana Manole, manager proiect TTA: Am crezut că o să fie un drum foarte lung și ne-au surpins amândouă pentru că după câteva ședințe începuse să se lege o chimie între cele două și Ștefania a ajuns să o iubească pe Gigica și să își dorească să o ia acasă. Deci vorbim de un copil care în momentul în care vedea un cățel și era pe partea cealaltă a drmului, intra într-o stare din care cu greu putea fi scoasă. Și după un timp Ștefania a ajuns să lucreze cu toți cățeii din echipă noastră, iar Gigica este și în ziua de astăzi preferata Ștefaniei.

În terapia asistată de animale, câinii sunt un factor motivaţional important. Ei ajută copiii speciali să îşi dezvolte abilităţile motrice, să înveţe şi să relaţioneze mai uşor. Şi cel mai important: să se simtă acceptaţi.

Luciana Manole, manager proiect TTA: La noi au ajuns foarte multe familii care trec printr-o dramă pentru că nu e deloc ușor să te aștepți să se nască un copil fără probleme și să realizezi după aceea că drumul este foarte lung și că uneori chiar nu sunt șanse de izbândă. Niciodată nu am avut pretenția că noi reușim să vindecăm ceva, de cele mai multe ori noi îmbunătățim calitatea vieții și asta e un lucru foarte important și copilul în momentul în care este în terapie și pleacă de acolo entuziasmat, încântat, se schimbă viața întregii familii.

Carla şi Luciana cred în puterea oamenilor de a salva orice animal şi în puterea animalelor de a ne salva pe noi, oamenii. Cred în puterea inimilor mari care fac o lume mai bună şi, prin exemplul lor, duc mai departe lecţia bunătăţii.