Specialiștii spun că tot mai des, animalele au început să fie considerate parte a familiei.

Animalele de companie nu sunt doar membri mult iubiți ai familiilor, ci au devenit o componentă importantă a economiei. Doar piața hranei pentru animale a depășit un 1 miliard de euro în România, conform Euromonitor. Conform statisticilor, numărul câinilor și pisicilor din România depășea 8,6 milioane în 2023. O gospodărie din două deține o pisică, în timp ce 45% din gospodăriile din țara noastră au cel puțin un câine.

Proprietară a doi câini de rasă, această femeie din Oradea nu se desparte de ei niciodată. Se îngrijește de hrana lor, de starea de sănătate și de aspect, iar cheltuielile pot depăși lejer 1.000 de lei pe lună pentru un singur câine.

„Cosmetică de două ori pe lună, mâncare calitativă, mai și gătesc pentru ei, bobițe pentru blană, picături ca să nu lăcrimeze... Deci de la 500 la 1.000 de lei, dacă trebuie să mă duc la veterinar”, spune Kinga Sebestyen.

În fiecare săptămână, mai mulți proprietari de câini se întâlnesc pentru ședințe profesionale de dresaj, foarte indicate în prima parte a vieții patrupedelor. Zece ședințe individuale pot costa de la 350 de euro în sus.

„Să se comporte normal cu copiii, cu alte animale, în mediul urban, în mijloace de transport. Toate lucrurile astea se formează”, explică instructorul de dresaj, Alex Bondar.

Hrana este principala cheltuială cu un animal de companie. Conform celor mai recente date, piața de pet-food din România a depășit deja 1 miliard de euro pe an.

„Mai nou, tendința pare să fie o hrană cât mai curată, fără multe chimicale”, spune Sebastian Onel, proprietarul unui magazin dedicat animalelor.

O vizită la veterinar este obligatorie în primele luni de viață ale animalului de companie. Urmează apoi vaccinul antirabic și cel polivalent anual.

„Deparazitările externe bune variază între 60-80 de lei, dacă vorbim de cele pe o lună, și vorbim de 150-200 lei cele pe 3-6 luni”, spune mediul veterinar, Laura Chira.

Specialiștii spun că tot mai des, animalele au început să fie considerate parte a familiei.

„Animalele oferă iubire necondiționată, sunt afectuoase și loiale. Pot fi un sprijin emoțional pentru stăpânii lor, alinând singurătatea și tristețea. Sunt cercetări care arată că interacțiunea cu un animal scade nivelul de cortizol”, spune psihologul Ioana Bugle.



