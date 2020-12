Românii au adoptat mai multe animale de companie, în perioada pandemiei, decât în anii anteriori. Unii, pentru că se simțeau singuri, alții, de dragul copiilor, cărora le-au adus un partener de joacă. La mare căutare au fost câinii, pisicile și papagalii.

Ca niciodată, în acest an aproape 150 de câini au fost adoptaţi de la adăpostul Asociaţiei Help Lăbuş din Galaţi. Anul trecut, au fost adoptați doar 50, adică de trei ori mai puțini.

Corina Grigore, administrator Asociaţia Help Lăbuş: Oamenii chiar au dorit să adopte un animăluț de companie, având în vedere că fiecare familie trebuia să petreacă cât mai mult timp în casă. Un animăluț de companie schimbă puțin atmosfera în familie.

Iulian: În vară, când am stat în casă mai mult timp și nu am avut ce face, m-am gândit să adopt un cățel. Am venit aici, am văzut un cățeluș frumos și l-am adoptat.

Zeci de pisici au ajuns și ele la familii iubitoare.

Gabriel Oniceanu, îngrijitor Asociația Help Lăbuş: Au fost mult mai multe cazuri de adopţie anul acesta decât anul trecut. Părinţii veneau cu copiii și ei își alegeau puiuţi că li se păreau mai drăgălaşi.

Pe locul trei în preferințele persoanelor care adoptă animale de companie se află papagalii și alte păsări. Pentru că ieşitul în parc și întâlnirile cu alți copii au fost mai rare în acest an, Andreea şi-a convins părinţii să-i cumpere un papagal nimfă.

Andreea: Am stat mai mult în casă anul acesta și am vrut să am un amic cu care să mă joc.

Reporter: Şi de ce papagal, cum este papagalul tău?

Andreea: Papagalul meu este foarte jucăuş, uneori și enervant și foarte iubitor.

Acum, la adăpostul din Galați mai sunt 1.000 de câini și 200 de pisici.

Editor : Liviu Cojan