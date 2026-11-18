Cadavrul calului So You Are, care tocmai participase la prestigioasa Melbourne Cup, a fost găsit într-un container de gunoi. Acest incident a provocat un mare scandal în lumea hipică, iar antrenorul său cere explicaţii.

Tocmai participase la Melbourne Cup, una dintre cele mai prestigioase curse de cai din lume. La începutul săptămânii, cadavrul calului So You Are a fost găsit în fundul unui container dintr-o groapă de gunoi din Sydney, Australia.

Armăsarul, în vârstă de cinci ani, a fost eutanasiat într-o clinică veterinară în urma unor colici violente. Totuşi, nu circumstanţele morţii sale au stârnit indignarea lumii hipice, ci tratamentul care i-a fost rezervat ulterior.

„La fel ca toţi cei care au văzut imaginile, sunt profund tulburat de modul în care au fost tratate rămăşiţele lui So You Are”, a mărturisit antrenorul lui So You Are, Bjorn Baker, într-un comunicat citat de News.ro.

„Era un cal foarte iubit şi merita să fie tratat cu demnitate şi respect după moartea sa”, a spus el.

Descoperirea macabră a fost făcută de un antreprenor în construcţii, Gregg Jowett, care a găsit cadavrul calului pe fundul unui container de gunoi.

El a dat alarma publicând un videoclip pe Facebook. „Sunt la groapa de gunoi. Au aruncat un cal în nenorocitul ăsta de container”, a scris australianul pe reţelele sale sociale. „Vă bateţi joc de mine? Asta nu poate fi normal. Ştie cineva dacă este legal? Mă dezgustă. Nu înţeleg cum se pot arunca pur şi simplu în containere accesibile publicului şi destinate deşeurilor menajere.”

Editor : A.P.