Temperaturile caniculare vin la pachet cu un riscuri pentru animale. Printre ele se numără și deshidratarea, insolația și arsurile. În plus, pășunile și culturile au fost pârjolite de soare. Canicula și lipsa ploilor au afectat mai ales fermele din sudul țării. În județul Olt, crescătorii spun că, pentru a-și salva animalele, au început să le hrănească cu legume și fructe cumpărate din piețe. Probleme sunt și în privința apei, după ce mai multe fântâni au secat.

În comuna Slătioara, pășunile au fost pârjolite de soare, după mai bine de o lună și jumătate fără ploi, iar fermierii sunt nevoiți să găsească soluții alternative pentru a-și hrăni animalele.

Un crescător de animale a cumpărat aproximativ patru tone de castraveți, dar și pepeni, pe care îi folosește pentru hrana animalelor. Potrivit Digi24, această soluție este mai ieftină decât alte variante și reprezintă o modalitate de a suplini lipsa vegetației de pe pășuni.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât fermierii au început să consume și rezervele de furaje pregătite pentru iarnă, în încercarea de a asigura hrana animalelor până la revenirea precipitațiilor.

Probleme sunt și în privința apei. În zonă, mai multe fântâni au secat, iar aprovizionarea cu apă pentru animale a devenit tot mai dificilă.

Canicula prelungită pune în pericol atât culturile agricole, cât și efectivele de animale, existând riscuri de deshidratare și insolație. În lipsa ploilor, crescătorii avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada următoare.

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Editor : C.A.