Live TV

Video „Sigur că mă deranjează”. Pisicile fără stăpân s-au înmulțit alarmant în toate orașele țării. Românii s-au împărțit în două tabere

Data publicării:
pisici curioase
Pisicile au devenit o prezență obișnuită pe străzile din orașele României. Credit foto: Guliver/Getty Images

Numărul pisicilor fără stăpân este în creștere. Pe străzile marilor orașe din România sunt tot mai multe feline. Cei mai mulți oameni nu sunt deranjați de prezența lor și și-au făcut un obicei din a le hrăni. Sunt, însă, și voci care le contestă. Specialiștii spun că sterilizarea este singura variantă pentru a ține sub control numărul acestora.

„Le punem mâncare, să aibă pe timpul nopții, mai ales când plecăm de la cabinet”, spune medicul veterinar, Adrian Bîlbă.

La malul mării, pisicile au devenit o prezență obișnuită pe străzile din oraș. Localnicii le hrănesc zilnic și chiar le-au făcut adăposturi la colțurile blocurilor.

„Cam din capătul falezei, până în zona aceasta prin iarbă, prin tufișuri... Am văzut că vara vin și aici pe scară și se tolănesc și se lasă mângâiate”, spune o femeie.

„Lumea le dă de mâncare, vine și le pune să mănânce în iarbă, au grijă de ele”, constată o altă femeie.

„E bine că sunt pisici pe stradă. Sunt utile, pentru că limitează numărul de rozătoare. Vrem să facem, în viitor, niște căsuțe, niște locuri de hrănire, sunt în alte orașe”, afirmă medicul veterinar, Adrian Bîlbă.

Specialiștii spun că au nevoie de campanii speciale pentru a ține sub control populația felinelor.

„Timp de trei ani, am realizat o campanie de sterilizare a câinilor în orașul Constanța și încă de pe acea vreme am semnalat numărul alarmant de mare de pisici pe care l-am observat. Este absolut necesar un proiect de sterilizare a pisicilor”, e de părere medicul veterinar Gabriel Ignat.

„Avem nevoie de mult timp să le prindem. Unele sunt sălbăticuțe bine”, spune Maria Luminița Asan, reprezentanta unui ONG pentru animale.

Probleme cu numărul mare de pisici sunt și în Gorj.

„Fiecare poate să-și ia câte una acasă”, sugerează un tânăr.

„Sigur că mă deranjează”, spune altcineva.

„Ar trebui să și le țină în casă, pentru că fiecare care am avut animal de companie l-am ținut în casă și l-am îngrijit. S-au strâns o grămadă de șobolani, de câini, de maidanezi, le dau mâncare prin fața blocului, prin spatele blocului, peste tot”, constată un domn din Gorj.

„Am avut diverse acțiuni cu asociații de profil, care atunci când au venit și au sterilizat câinii, au sesizat și această problemă și au venit și au sterilizat și aceste pisici maidaneze. O acțiune care să decurgă timp de o săptămână ar costa câteva zeci de mii de lei”, spune primarul orașului Rovinari, Robert Dorin Filip.

Specialiștii cred că numărul mare de feline se datorează și dispariției câinilor comunitari din orașe, care înainte le țineau la distanță.

reporteri: Iulia Stanciu, Anamaria Ianc
operatori: Cristian Dumitrașcu, Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
4
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
Vladimir Putin și Donald Trump
5
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Inundații în județul Galați.
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru...
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Modelul de propagandă preferat al Pentagonului. Administrația Trump...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: mai multe persoane au...
femeie abuzata de partener
Ce este „Legea femicidului”, propunerea cu o susținere fără precedent...
Ultimele știri
Schimbările climatice, o amenințare „fără precedent” pentru sănătatea a milioane de oameni (studiu)
„Super-polițistul” care a șantajat elita politică de la Roma. Cum au fost ținuți în șah unii dintre cei mai puternici oameni din Italia
Inovație revoluționară: „florile de ADN” ar putea trata tumorile din corp. Cercetătorii le-au descoperit și alte întrebuințări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tragedii pe munte
„Au plătit prețul suprem”. Tragedii trase la indigo: Cinci oameni au murit pe munte în decurs de 10 zile, după ce s-au prăbușit în gol
nou nascut in patut
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de suflete au fost recuperate de voluntari printr-o metodă inedită
fantana dragonilor
Fântâna Dragonului, o istorie ruinată. Cum arată astăzi monumentul ridicat în anii '50 de sute de deținuți din lagărele comuniste
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere. Legăturile politice ale acționarilor
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
Doar miliardarul Ion Țiriac putea face asta. Mașina spectaculoasă, de 3 milioane de dolari, cu care a...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Zile libere de Crăciun și Revelion. Cât durează vacanța de iarnă în 2025 – 2026
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles