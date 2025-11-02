Numărul pisicilor fără stăpân este în creștere. Pe străzile marilor orașe din România sunt tot mai multe feline. Cei mai mulți oameni nu sunt deranjați de prezența lor și și-au făcut un obicei din a le hrăni. Sunt, însă, și voci care le contestă. Specialiștii spun că sterilizarea este singura variantă pentru a ține sub control numărul acestora.

„Le punem mâncare, să aibă pe timpul nopții, mai ales când plecăm de la cabinet”, spune medicul veterinar, Adrian Bîlbă.

La malul mării, pisicile au devenit o prezență obișnuită pe străzile din oraș. Localnicii le hrănesc zilnic și chiar le-au făcut adăposturi la colțurile blocurilor.

„Cam din capătul falezei, până în zona aceasta prin iarbă, prin tufișuri... Am văzut că vara vin și aici pe scară și se tolănesc și se lasă mângâiate”, spune o femeie.

„Lumea le dă de mâncare, vine și le pune să mănânce în iarbă, au grijă de ele”, constată o altă femeie.

„E bine că sunt pisici pe stradă. Sunt utile, pentru că limitează numărul de rozătoare. Vrem să facem, în viitor, niște căsuțe, niște locuri de hrănire, sunt în alte orașe”, afirmă medicul veterinar, Adrian Bîlbă.

Specialiștii spun că au nevoie de campanii speciale pentru a ține sub control populația felinelor.

„Timp de trei ani, am realizat o campanie de sterilizare a câinilor în orașul Constanța și încă de pe acea vreme am semnalat numărul alarmant de mare de pisici pe care l-am observat. Este absolut necesar un proiect de sterilizare a pisicilor”, e de părere medicul veterinar Gabriel Ignat.

„Avem nevoie de mult timp să le prindem. Unele sunt sălbăticuțe bine”, spune Maria Luminița Asan, reprezentanta unui ONG pentru animale.

Probleme cu numărul mare de pisici sunt și în Gorj.

„Fiecare poate să-și ia câte una acasă”, sugerează un tânăr.

„Sigur că mă deranjează”, spune altcineva.



„Ar trebui să și le țină în casă, pentru că fiecare care am avut animal de companie l-am ținut în casă și l-am îngrijit. S-au strâns o grămadă de șobolani, de câini, de maidanezi, le dau mâncare prin fața blocului, prin spatele blocului, peste tot”, constată un domn din Gorj.

„Am avut diverse acțiuni cu asociații de profil, care atunci când au venit și au sterilizat câinii, au sesizat și această problemă și au venit și au sterilizat și aceste pisici maidaneze. O acțiune care să decurgă timp de o săptămână ar costa câteva zeci de mii de lei”, spune primarul orașului Rovinari, Robert Dorin Filip.

Specialiștii cred că numărul mare de feline se datorează și dispariției câinilor comunitari din orașe, care înainte le țineau la distanță.

reporteri: Iulia Stanciu, Anamaria Ianc

operatori: Cristian Dumitrașcu, Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia