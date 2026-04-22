Video Situație alarmantă pe litoral: 23 de delfini au eșuat, în ultimele zile, pe plajele din Constanța. Care ar putea fi cauzele

În total, în Marea Neagră, se găsesc trei specii de delfini și peste 220 de mii de exemplare. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Situație alarmantă pe litoral. 23 de delfini au eșuat, în ultimele zile, pe plajele din Constanța. Specialiștii spun că fenomenul ar putea avea mai multe cauze - plase pescărești abandonate în care unii rămân blocați ori zgomotele puternice produse de loviturile militare din Ucraina, care le afectează sistemul de orientare. În total, în Marea Neagră, se găsesc trei specii de delfini și peste 220 de mii de exemplare.

Delfinii au fost găsiți morți în stațiuni precum Vama Veche, Tuzla sau Eforie. În doar trei zile, au eșuat la mal 13 exemplare.

„Este primul an în care situația este cu adevărat îngrijorătoare, întrucât avem, până la acest moment, 23 de exemplare eșuate. 23 este un număr mult mai mare față de ce am avut în anii istorici, cum ar fi 2022 - când, în perioada asta, aveam 13”, spune Marian Paiu, directorul executiv al unui ONG.

Ecologiștii fac apel la turiști și localnici să anunțe imediat autoritatile, dacă văd pe plaje delfini eșuați.

„Am fost anunțați de oamenii de pe plajă, cât și de la Apele Române. Puii sunt mult mai vulnerabili decât adulții, pentru că ei, în funcție de specie, până la vârsta de 4 ani, învață cum să se hrănească, să se deplaseze alături de mama lor dar, odată pierduți de mamă, le este mai greu să se acomodeze”, explică George Tudorache, coordonator voluntari.

Printre cauzele care duc la moartea delfinilor se numără bolile, poluarea generată de războiul din Ucraina și prinderea accidentală în plasele de pescuit.

„Sunt foarte multe plase pescărești abandonate, în special provenite din braconaj, braconajul navelor turcești. Eu cred că sunt de ordinul zecilor de kilometri de plase abandonate în mare, care ar trebui recuperate”, atrage atenția Sorin Mănăilă, președintele unei asociații pescărești.

„Am identificat exemplare care aveau înotătoarele tăiate. Un exemplar, la Jupiter, care avea plasa de pescuit încă pe el”, mai spune Marian Paiu.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

