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Sute de pisici furate, salvate de poliția din Vietnam înainte de a ajunge la abator

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Humane World for Animals Viet Nam
40 dintre pisicile furate au fost deja reunite cu proprietarii lor. Foto: Humane World for Animals

Peste 400 de pisici care urmau să fie sacrificate pentru carne au fost salvate în Vietnam, după ce poliția a destructurat o rețea specializată în furtul și comercializarea felinelor. Nouă persoane au fost arestate, iar autoritățile au recuperat sute de animale vii în urma unor percheziții desfășurate în sudul țării.

Nouă persoane au fost arestate în legătură cu ceea ce poliția a descris drept un „grup infracțional specializat în furtul și colectarea pisicilor”, potrivit publicației oficiale a Poliției din Ho Chi Minh City, relatează BBC.

În timpul unor percheziții desfășurate săptămâna trecută în provincia Tay Ninh și în Ho Chi Minh City, polițiștii au găsit peste 400 de pisici vii și aproximativ 80 de animale moarte, congelate. Alte 21 de pisici au fost descoperite într-o locație separată.

Consumul de carne de câine și de pisică este legal în Vietnam, însă comercianții trebuie să dețină documente care să ateste proveniența animalelor. Potrivit presei locale, ancheta a început pe 11 iunie, după o serie de furturi de animale de companie raportate în Ho Chi Minh City.

Suspecții au recunoscut că au capturat și colectat pisici din sudul Vietnamului în ultimii trei ani, au declarat anchetatorii. Conform acestora, animalele furate erau transportate în centre de depozitare și ulterior vândute comercianților, tranzacțiile având loc la fiecare două-trei zile.

Aproximativ 40 dintre pisicile furate au fost deja reunite cu proprietarii lor, a transmis organizația Humane World for Animals într-un comunicat publicat marți. Organizația a lăudat autoritățile locale pentru „acțiunea decisivă care a salvat viețile unui număr atât de mare de animale”, dar a precizat că o parte dintre pisici au murit ulterior din cauza suferințelor îndurate. Totodată, organizația oferă hrană și alte provizii pentru animalele care sunt încă ținute de poliție ca probe în cadrul anchetei.

Poliția a anunțat că investigația este în desfășurare și i-a îndemnat pe locuitorii care cred că animalele lor de companie au fost furate să se prezinte pentru a ajuta la identificarea pisicilor recuperate.

Potrivit Humane World for Animals, aproximativ cinci milioane de câini și un milion de pisici sunt capturate, furate, traficate și sacrificate anual pentru carne în Vietnam.

Organizația susține că animalele de companie sunt frecvent furate din locuințe: câinii sunt adesea capturați cu momeli otrăvite, dispozitive cu electroșocuri sau clești metalici, iar pisicile sunt prinse cu capcane cu arc.

Editor : M.I.

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