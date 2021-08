Târg de adopții de câini fără stăpân în Capitală. Animalele din adăposturi așteaptă să își găsească o familie.

În România, doar 1 din 10 câini maidanezi ajunge să fie adoptat. În adăposturi sunt sute de câini care așteaptă să își găsească o familie. Locuitorii Capitalei sunt încurajați să adopte un câine la un târg organizat de municipalitate în Parcul Izvor. Consiliul Județean Ilfov a lansat chiar o platformă de adopții, prin care procesul să fie mult mai simplu și rapid.

Eugenia are 74 de ani și locuiește singură. A venit la Târgul de Adopții din Parcul Izvor pentru a găsi un suflet care să îi facă zilele mai senine.

Eugenia: Am avut, a îmbătrânit, a murit și acum îmi iau altul pentru nu pot să stau fără cățel. Mă scoate dimineața afară, seara, am și eu o ocupație că sunt bătrână, sunt văduvă, copiii sunt la casele lor și... cu cățelușul... Omul care nu are un animal lângă el înseamnă cu nu are suflet.

I-au urmat exemplul și alte familii tinere, care au simțit că e momentul să facă un bine unui câine de pe stradă.

Ionuț: Am decis să o adptăm pe Daisy, are 3 ani, momentan e un pic emoțioată, dar sperăm că o să își revină și că o să-și găsească un loc la noi în familie. Am preferat un câine mai mic, pentru că noi stăm într-un apartament care nu e așa de mare.

Ștefania: Ne-a plăcut, este cam ceea ce căutăm noi, micuță și un câine mai liniștit și, cu siguranță, se va integra, trebuie doar să avem răbdare cu ea.

Consilier în adopție ASPA: Anul acesta oamenii au aruncat mulți, mulți căței în stradă

Consilierii de la Autoritatea de Supraveghere și Protecție a Animalelor îi ajută pe bucureșteni să găsească un patruped potrivit pentru personalitatea lor și le oferă câinilor o șansă la o viață mai bună.

Mara Marnas, consilier în adopție ASPA: Anul acesta ne-am confruntat cu un fenomen foarte ciudat, oamenii au aruncat mulți, mulți căței în stradă. Acordăm această șansă de a-și găsi realmente o familie responsabilă, care să-i iubească.

Consiliul Județean Ilfov a lansat o platformă prin care toți cei interesați pot cunoaște cățeii disponibili pentru adopție din adăposturi.

Hilde Tudora, șef birou Protecția Animalelor: În momentul acesta sunt aproximativ 50-60 de câini. În momentul în care ai văzut fotografia, te-ai hotărât, sfatul meu este să mergi în adăpost să interacționezi cu el, contează foarte mult asta, să vezi dacă există o chimie, să vezi cum reacționează câinele, apoi iei cele 3 acte de care ai nevoie, mergi la primărie, completezi un fomular, după care ajunge acasă și viața ta se schimbă.

Rata abandonului este extrem de ridicată în țara noastră. Autoritățile vor să înceapă o campanie amplă de sterilizare și încurajare a adopției, astfel încât fenomenul să fie redus.

Robert Thuma, președinte CJ Ilfov: Soluția nu este eutanasierea, soluția este sterizilarea și adopția. Noi dorim să construim un adăpost modern în ilfov și dorim, împreună cu Primăria Capitalei, cu Bucureștiul să începem sterilizarea tuturor câinilor din curțile oamenilor.

Cu peste 4 milioane de căței abandonați, România ocupă locul 2 în Europa și 10 în lume în ceea ce privește câinii fără stăpân.

