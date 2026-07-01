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Video „Testez cu mâna asfaltul”. Animalele de companie, extrem de vulnerabile la caniculă. Care sunt semnele insolației la câini

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canicula apa
Rasele de câini cu botul scurt sau blana deasă sunt cele mai expuse în timpul căldurii excesive. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Căldura extremă nu îi afectează doar pe oameni. Animalele de companie sunt printre cele mai vulnerabile în această perioadă, avertizează specialiștii. Plimbările la orele nepotrivite, lipsa apei sau lăsarea animalelor în mașină le pot pune viața în pericol. Medicii veterinari atrag atenția că gâfâitul excesiv, salivarea abundentă, slăbiciunea sau lipsa de reacție pot fi semne ale insolației.

În zilele toride, plimbarea animalelor de companie este recomandată doar dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

„Îl aduc, dacă ați observat, doar prin iarbă, ca să nu-i ardă pernuțele la picioruțe și mai am puțin și ajung acasă. Eu mai mult îl țin acasă. Acum nu-l scot la soare, nu-l expun”, spune proprietarul unui câine.

„Încercăm să-l ținem la umbră cât se poate. Îl scoatem dimineața și seara la plimbare, la amiază mult mai puțin decât de obicei. Testez cu mâna asfaltul, vedem... Dacă frige, încercăm să nu-l ținem pe-acolo. Obosește foarte rapid și trebuie să ne facem plimbările foarte rapid, altfel nu poate!”, completează altcineva.

Medicii veterinari atrag atenția că gâfâitul excesiv, salivarea abundentă, slăbiciunea sau lipsa de reacție pot fi semne ale insolației.

„Se pot deshidrata, le crește temperatura foarte tare, pot apărea probleme grave: leșin sau, cel mai frecvent, arsurile pernițelor. Cățeii transpiră prin pernițe și, automat, mergând pe asfaltul încins, pot apărea arsurile. Dacă observă răni, bubițe, să spele cu apă rece sau să folosească o cremă specială pentru protecție”, explică medicul veterinar, Anamaria Bercean.

La Cluj-Napoca, autoritățile au amenajat puncte de hidratare, inclusiv pentru animalele de companie.

„Cele 105 cișmele pe care le avem în Cluj au și boluri pentru animale și mai avem trei puncte de hidratare amplasate în cele mai aglomerate zone ale orațului, unde facem hidratarea persoanelor, dar și a animaleleor de companie, dacă cineva solicită acest lucru. Încă 310 farmacii sunt incluse în acest sistem, astfel încât sunt peste 415 puncte de hidratare la nivelul municipiului Cluj-Napoca”, a declarat, pentru Digi24, viceprimarul municipiul Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Şi deplasarea cu autoturismul poate fi periculoasă în anumite cazuri pentru animale. Polițiștii le reamintesc proprietarilor să nu lase animalele singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute.

„Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 3.000 la 12.000 de lei”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Andreea Răchită.

Rasele de câini cu botul scurt sau blana deasă sunt cele mai expuse în timpul căldurii excesive. Aceste animale se pot deshidra în doar câteva minute.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

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