Urșii rămân o problemă gravă pentru locuitorii din zonele de munte. În municipiul Săcele, din județul Brasov, de exemplu, localnicii sunt, efectiv, terorizați de animalele sălbatice. Indiferent că e zi sau noapte, oamenii se tem să mai iasă din case, mai ales că în zonă sunt mai multe ursoaice cu pui, care coboară des în gospodării. Primarul a cerut în repetate rânduri sprijinul autorităților.

„Ia, uită-te! La Codin în curte! Priviți! Uitați-vă la el. Vrei să-ți iei ATV-ul și iei și ursul”, spune șocat un bărbat.

Localnicii din municipiul Săcele, județul Brașov, nu mai au liniște nici noaptea și nici ziua. Urșii coboară din pădure și intră fără frică în gospodării.

Localnic: Mai mult la doamna, i-a rupt gardul de câteva ori. Coboară pe-aici, o iau prin spate. Sunt cei doi pui cu ursoaica, ceilalți trei rămași de la mamă-sa mai din urmă, plus unul, care-i relocat, am înțeles. Cam șase coboară.

Și crescătorii de animale se plâng că urșii atacă tot mai des.

Localnic: Acum, pe partea la spital, aici, au apărut. Noi suntem mai multe familii care nu am avut probleme, dar nu mai are mult ca să intre în curte. Dar probleme sunt sus pentru animale, pentru stâni... Toți munții sunt plini! Acum nu mai avem atâtea oi cât sunt urși. Oi mai puține, urși mai mulți.

Localnică: Ne deranjează pentru că nu putem să ne plimbăm până în pădure. Ursul a venit până și în grădinile noastre.

Reporter: Vă e teamă?

Localnic: Ne e teamă, bineînțeles! Sunăm la 112, la Poliție... Vine poliția, dar după o zi-două se întorc. Acum, chiar de curând, am vazut o ursoaică chiar aici lângă casă, cu doi puișori. Nu putem nici să ne apropiem de pădure.

Localnică: Acum nici nu-i mai vezi, că e iarba înaltă. Câteodată mai te scoli în lătratul câinilor, nu mai dormi... Teama îți este, că nu poți să știi ce se întâmplă.

Primarul spune că numărul ursoaicelor cu pui este în creștere și cere măsuri urgente.

Virgil Popa, primarul orașului Săcele, județul Brașov: Am reușit să prindem doi pui de urs acum două-trei săptămâni, doi pui mici, pe care i-am dus la Sanctuarul de la Zărnești. Din păcate, nu am reușit să prindem ursoaica. La ora actuală, avem cușca amplasată pentru a prinde o ursoaică care are trei pui, în cartierul Brădet. Foarte greu și dificil, dar trebuie întâi să ne gândim cum acționăm la cauză. Cred că ar trebui date competențe adevărate acelor gestionari ai fondurilor de vânătoare.

La ultima numărătoare, urșii din România erau de trei ori mai mulți decât numărul agreat de Ministerul Mediului.

operator: Dan Dăscălu

Editor : Izabela Zaharia