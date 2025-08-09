Live TV

Galerie Foto Un bulldog francez fără păr a fost declarat „cel mai urât câine din lume”. Petunia a câștigat un premiu de 5.000 de dolari

Wiinners of World's Ugliest Dog' contest in California
Petunia a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”. Foto: Profimedia

Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc vineri în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970.

Proprietarul, Shannon Nyman, din statul Oregon, a acceptat premiul de 5.000 de dolari în numele Petuniei, care are picioarele scurte şi pipernicite şi faţa ridată, relatează dpa, citată de Agerpres.

Locul al doilea a fost ocupat de Jinny Lu, un Pug în vârstă de 5 ani cu o limbă strâmbă şi proeminentă, care a concurat fără succes în competiţia din 2023. De această dată, proprietara Michelle Grady a luat acasă un premiu de 3.000 de dolari.

Poppy, un câine cu creastă chinezească în vârstă de 7 ani, cu multă piele fără blană, a câştigat premiul al treilea de 2.000 de dolari.

Câinii au fost prezentaţi pe o scenă în faţa unui public extaziat, iar juriul a votat în funcţie de aspect, personalitate şi reacţia publicului.

Petunia şi Nyman au câştigat, de asemenea, un zbor la New York pentru a apărea luni la emisiunea Today Show de la NBC.

Câştigătorul de anul trecut a fost Wild Thang, un pechinez cu o limbă proeminentă ca urmare a unui virus contractat când era pui.

Organizatorii concursului insistă că urâţenia nu este singura caracteristică urmărită şi că sunt evaluate şi laturile mai atrăgătoare ale câinilor. Mulţi dintre ei provin din adăposturi pentru animale, iar concursul urmăreşte să încurajeze adopţia mai degrabă decât ridiculizarea.

Câinii cu bot scurt suferă de tulburări ale somnului din cauza formei capului. Bulldogii sunt „leneși” ziua pentru că nu dorm noaptea

