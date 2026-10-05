Noul film care îl are ca protagonist pe Brad Pitt, „Heart of the Beast” (În inima sălbăticiei), s-a lansat în cinematografe pe 25 septembrie, și, după toate relatările, patrupedul este vedeta spectacolului cinematografic. În film, Pitt interpretează un veteran retras din Forțele Speciale, care navighează prin sălbăticie cu câinele său din rasa ciobănesc german, după un accident de avion. Personajul patruped Odin este interpretat de Uber, originar din Noua Zeelandă.

„Ciobăneștii germani sunt câini versatili, inteligenți și energici, cunoscuți pentru loialitatea lor”, a declarat Bill Lambert, purtător de cuvânt al The Kennel Club, asociație chinologică oficială britanică, pentru publicația Country Living.

„Sunt capabili să învețe multe comenzi, motiv pentru care sunt buni câini de serviciu, militari și de asistență. În afara «muncii», ciobăneștii germani sunt câini iubitori, companioni excelenți, precum și parteneri de exerciții sau explorare”, a adăugat acesta.

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P entru ce au fost crescu ți ciobăneștii germani

Ciobănescul german, o rasă de talie mare, originară din Germania anului 1899, a făcut parte din grupa Herding (câini de stână, de turmă). Cunoscuți pentru curajul, loialitatea și instinctele lor de pază, istoria acestor patrupede în domeniul păstoritului i-a făcut câini excelenți de pază, poliție, militari, căutare și salvare și chiar pentru nevăzători.

„După cum sugerează și numele, câinii din rasa ciobănesc german au fost inițial crescuți pentru a ajuta la gestionarea turmelor de animale, dar de atunci au devenit foarte versatili, fiind adesea folosiți în armată, poliție și alte servicii de urgență, precum și în calitate de câini ghizi și de asistență”, a explicat Bill Lambert.

Caracteristicile ciob ănescului german

Ciobănescul german este încrezător, curajos, inteligent și blând, deși îi poate lua ceva mai mult timp să-și facă prieteni, fiind suspicios. Datorită rolului lor din trecut în creșterea animalelor, sunt incredibil de nobili și loiali – atât în munca pe care o fac, cât și față de stăpânii lor.

„Ciobănescul german este un câine energic, încrezător și foarte inteligent. Este puternic și curajos, dar are și o fire echilibrată și rasa este considerată printre cele mai versatile și ușor de dresat”, a completat Lambert.

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C ât de potrivit este un ciobănesc german pentru o familie

„Sunt o alegere bună pentru o varietate de stăpâni, datorită inteligenței și a caracterului lor echilibrat”, a afirmat Bill Lambert. „Pot fi o completare bună pentru o familie, dar pot fi un companion patruped excelent și pentru un singur proprietar sau un cuplu”. Cu toate acestea, atrage atenția expertul, sunt câini mari și foarte activi, care necesită mai mult de două ore de mișcare în fiecare zi. Pe lângă mișcare, ciobăneștii germani au mare nevoie de stimulare mintală și, preferabil, de un „job”. Liniile de lucru își ating potențialul dacă li se oferă un „scop” – simpla plimbare și epuizare fizică nu sunt de ajuns.

Sunt ciobăneștii germani agresivi?

Există momente când ciobănescul german poate fi agresiv față de oameni, dar acest lucru depinde în mare măsură de câine și de circumstanțe. Unii nu vor acționa niciodată agresiv, dar rasa este în general suspicioasă – în mare parte instinctele pot fi modelate prin socializare, educație și dresaj.

Editor : Ș.R.