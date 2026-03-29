Un pasager aflat într-un magazin de suveniruri din aeroportul din Hobart, Tasmania, a făcut o descoperire neașteptată: printre canguri și dingo de pluș se afla un oposum real, perfect camuflat printre jucării.

Descoperirea neobișnuită a fost făcută miercuri dimineață de un pasager care privea produsele dintr-un magazin de suveniruri din aeroport. În secțiunea de jucării de pluș, printre canguri, bilby, dingo și diavoli tasmanieni de jucărie, se afla și un „client” neașteptat: un oposum real, perfect integrat printre animalele de pluș. Animalul a fost observat în timp ce privea din raft, confundându-se aproape perfect cu jucăriile din jur.

Liam Bloomfield, managerul magazinului, a declarat că reacția a fost una de surpriză și încântare. „Un pasager a semnalat acest lucru unuia dintre angajați, care inițial nu a putut să creadă ce aude”, a spus Bloomfield. „Apoi a sunat la conducerea aeroportului și le-a spus: avem un oposum în magazin.”

Potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, animalul a rămas calm și a fost scos în siguranță din terminal, fără incidente. Întâmplarea a devenit însă rapid subiect de discuție printre angajați, care au început chiar să voteze un nume pentru micuțul vizitator, scrie The Guardian.

„Vom avea un mic colț dedicat oposumului. Vom pune o fotografie, iar după ce îi alegem un nume, vom afișa un mic mesaj în fața magazinului, pentru a ne asigura că nu va fi uitat”, a mai spus Bloomfield.

Oposumii cu coadă stufoasă sunt una dintre cele cinci specii de oposumi din Tasmania și sunt animale nocturne, dar foarte adaptabile, putând trăi atât în medii naturale, cât și în apropierea oamenilor.

