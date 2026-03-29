Live TV

Un oposum s-a „deghizat" în jucărie de pluș într-un magazin dintr-un aeroport și a stârnit amuzamentul pasagerilor

Data actualizării: Data publicării:
Oposumii cu coadă stufoasă sunt una dintre cele cinci specii de oposumi din Tasmania.

Un pasager aflat într-un magazin de suveniruri din aeroportul din Hobart, Tasmania, a făcut o descoperire neașteptată: printre canguri și dingo de pluș se afla un oposum real, perfect camuflat printre jucării.

Descoperirea neobișnuită a fost făcută miercuri dimineață de un pasager care privea produsele dintr-un magazin de suveniruri din aeroport. În secțiunea de jucării de pluș, printre canguri, bilby, dingo și diavoli tasmanieni de jucărie, se afla și un „client” neașteptat: un oposum real, perfect integrat printre animalele de pluș. Animalul a fost observat în timp ce privea din raft, confundându-se aproape perfect cu jucăriile din jur.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liam Bloomfield, managerul magazinului, a declarat că reacția a fost una de surpriză și încântare. „Un pasager a semnalat acest lucru unuia dintre angajați, care inițial nu a putut să creadă ce aude”, a spus Bloomfield. „Apoi a sunat la conducerea aeroportului și le-a spus: avem un oposum în magazin.”

Potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, animalul a rămas calm și a fost scos în siguranță din terminal, fără incidente. Întâmplarea a devenit însă rapid subiect de discuție printre angajați, care au început chiar să voteze un nume pentru micuțul vizitator, scrie The Guardian.

„Vom avea un mic colț dedicat oposumului. Vom pune o fotografie, iar după ce îi alegem un nume, vom afișa un mic mesaj în fața magazinului, pentru a ne asigura că nu va fi uitat”, a mai spus Bloomfield.

Oposumii cu coadă stufoasă sunt una dintre cele cinci specii de oposumi din Tasmania și sunt animale nocturne, dar foarte adaptabile, putând trăi atât în medii naturale, cât și în apropierea oamenilor.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

UEFA i-a spus "NU" României, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital! FRF a luat decizia finală
Digi Sport
UEFA i-a spus "NU" României, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital! FRF a luat decizia finală
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna aprilie pentru fiecare zodie. E momentul care îți poate rescrie complet viitorul
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Ce a pățit Paula Badosa după ce a ieșit din top 100 WTA. Puțini se așteptau la asta
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ce face fiica lui Marius Lăcătuș, în Istanbul. Meseria cu care se mândrește Dominique
Adevărul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse...
Playtech
Prima apariție publică a Klaus Iohannis după o lungă absență. Schimbarea care a atras imediat atenția tuturor
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nemaiauzit: cu 9,24 milioane de euro, Zlatan Ibrahimovic a cumpărat un cadou inedit pentru mama sa
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
Newsweek
Vești proaste despre ajutorul de înmormântare la pensie. Ce bani se dau? Cine poate beneficia de el?
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”