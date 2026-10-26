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Video Văcuțele cu breton, vedete în Maramureș. Povestea celor doi soți care și-au transformat gospodăria într-un colț de Scoția

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vaci scotiene maramures
Florin și Ileana Mîneilă își răsfață văcuțele scoțiene în libertate, oferind turiștilor o experiență inedită în satul Nănești. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Văcuțele scoțiene din rasa Highland au devenit atracția unei ferme din Maramureș. Doi soți au transformat gospodăria într-un colț unde animalele trăiesc în libertate și atrag toate privirile turiștilor care vin special să le vadă. Bovinele sunt apreciate pentru rezistență și pentru capacitatea de a se adapta la condiții dificile.

„A fost tare mică, mică, și i-am pus numele Gâza. Și e o răsfățată și o jucăușă”, spune Florin Mînăilă, proprietarul fermei.

Cu blana lor deasă, bretonul care le acoperă ochii și coarnele mari, văcuțele sunt diferite față de cele pe care le întâlnim, de obicei, într-o fermă tradițională. În satul Nănești, din Maramureș, Florin și Ileana și-au transformat gospodăria într-un colț de Scoția, cu vaci din rasa Scottish Highland.

„Prima dată le-am văzut... Noi am muncit în Olanda, la o seră. Și lângă ferma aia era o fermă de animale și așa a făcut Dumnezeu că în al doilea an le țineam”, povestește Florin Mînăilă, proprietarul fermei.

„O lună de zile, de dimineață până seară, acolo unde e grădina bunicilor, cred că kilometri întregi făceai. „Come here, come here”, ca să le cheme, ele fugeau în sus”, completează Ileana Mînăilă, proprietara fermei.

Vacile nu dau lapte, iar proprietarii le cresc pentru vânzare.

„Sunt văcuțe de turism. Le cumpără oamenii care au o cabană, un miez de grădină”, mai spune Florin Mînăilă.

„Sunt mai mult de frumusețe. Bine, sunt care le și sacrifică. Noi încă n-am sacrificat. Nici nu vreau, Doamne ferește!”, spune Ileana Mînăilă.

Bovinele sunt apreciate pentru rezistență și pentru capacitatea de a se adapta la condiții dificile.

„Vara le pui un gard electric și le dai apă și atât. Nu ai de lucru, nu ai absolut nimic cu ele. Și le faci fân, să ai pe iarnă”, mai spune Florin.

„Sunt frumoase, ușor de ținut, nu le mulge nimeni, nu nimic”, spune o localnică.

„Poate că-s mai bune ca ale noastre, nu?!”, e de părere o altă localnică din sat.

Rasa Scottish Highland este apreciată și pentru carnea sa, săracă în colesterol.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

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