VIDEO. Gestul unui vizitator de la o grădină zoologica, condamnat dur de activiştii pentru drepturile animalelor

Un urangutan în vârstă de 22 de ani a fost filmat în timp ce trăgea din ţigara aprinsă aruncată în direcţia sa de un vizitator, într-o grădină zoologică din Indonezia, informează AFP şi Agerpres.





Imaginile cu Ozon, numele maimuţei fumătoare de la grădina zoologică din Bandung, la aproximativ 150 de kilometri sud-est de capitala ţării, Jakarta, au devenit în scurt timp virale pe internet.



Deşi este interzisă aruncarea ţigărilor sau a alimentelor în direcţia animalelor, regulile sunt, de cele mai multe ori, ignorate de vizitatori.



''Există un panou care semnalează interdicţia la adresa vizitatorilor de a arunca alimente sau ţigări către animale'', a declarat miercuri un purtător de cuvânt al grădinii zoologice, exprimându-şi regretul pentru acest incident.



