VIDEO. Imagini virale cu un dog german, nelipsit de la plimbările stăpânului cu motocicleta

Scene rupte parcă din filmele de desene animate, pe străzile Londrei. Un dog german călătorește cu o nonșalanță aristocratică, în atașul unei motociclete.

Stăpânul lui pălește pe lângă impozantul câine, de care nu vrea să se despartă când pleacă de acasă. Toată lumea îl cunoaște în zonă, glumește el, mulțumindu-se cu faima de pilot al lui Diego.

Carlos da Silva, proprietar: El este Diego. L-am primit cadou de Crăciun. Are cinci ani. Obișnuiam să ieșim în oraș pe motocicletă, iar el trebuia să rămână acasă. Singura opțiune, ca să-l iau cu mine, a fost acest ataș. Am găsit acest vehicul de epocă, unul folosit în armată, de producție rusească. L-am cumpărat și de atunci am început să conduc împreună cu Diego.

Îi place în ataș, de câte ori suntem lângă ataș știe că va merge cu motocicleta. Tuturor câinilor le place să iasă afară, mulți oameni se uită ciudat, altora le place să fotografieze un câine masiv, nu este obișnuit să vezi un dog german într-un ataș în Londra.

Toată lumea îl cunoaște pe Diego. Oriunde mergem în zonă, în East London, toată lumea îl știe pe Diego în cartier. Și când mergem la McDonalds, merg la drive-thru cu el, îi plac preparatele din pui...

Oriunde mergem, la bar sau la restaurant, oriunde mergem îl luăm cu noi. E un câine foarte cuminte.

Editor : Liviu Cojan