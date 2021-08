VIDEO. Pui de cioară domesticit, pierdut pe litoral. Cronky este căutat cu disperare de stăpâni

Cronky, puiul de cioară dat dispărut în urmă cu aproximativ o săptămână la Eforie Sud, este căutat cu disperare. Stăpânii săi au împânzit internetul cu anunțuri și cer ajutorul oamenilor în găsirea prietenului înaripat.

Stăpânii unui pui de cioară au dat zvon pe rețelele de socializare că și-au pierdut animalul de companie. Aceștia l-au pierdut pe Cronky în weekend-ul trecut în stațiunea Eforie Sud după ce o pisică s-a năpustit asupra lui.

-El, fiind pentru prima oară acolo, nu mai avea repere, nu cunoștea locul ca să poată să vina înapoi, noi l-am strigat, am ieșit pe străzi și am facut un conjur prin toata zonă și după aceea, de a doua zi încolo, am început să împărțim pliante în cutiile poștale ale oamenilor din zonă.

Cronky are două luni și jumătate și este foarte prietenos cu oamenii, este domesticit și afectuos. El a fost salvat de la moarte și îngrijit de cei doi stăpâni după ce a căzut pe hornul casei.

Familia puiului de cioară face tot posibilul să-și recupereze animalul și oferă chiar o recompensă. De asemenea, cuplul a apelat și la asociațiile de animale din Constanța.

-Dacă îl va găsi cineva și dorește să ni-l înapoieze, siugur o să-l recompensăm, o să discutăm cu dânșii pe privat, dar ne dorim foarte mult să ne contacteze, pe Facebook, pe mail, pe telefon, pe orice, la orice oră din zi și din noapte.

Cine l-a văzut pe Cronky e rugat să-i sune pe stăpâni, la numerele afișate pe ecran, sau să-i contacteze pe pagina de Facebook.

