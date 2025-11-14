Vulturul sur, dispărut de peste jumătate de secol în România, va fi readus în Munţii Făgăraş

Vulturul sur (Gyps fulvus), o specie dispărută din fauna ţării noastre de peste 70 de ani, urmează să revină în Munţii Făgăraş. Primele exemplare vor fi aduse din Spania. Un Centru de vizitare dedicat speciilor de vulturi - „Casa Vulturului”, va fi deschis în Valea Mare Pravăţ, judeţul Argeş.

Specia a dispărut la mijlocul secolului al XX-lea, din cauza persecuţiei directe, fiind vânată şi împuşcată deoarece era considerată dăunătoare, dar şi din cauza otrăvirii şi a colectării ouălor pentru colecţii private.

Primele exemplare de vultur sur (Gyps fulvus) vor fi aduse cu sprijinul partenerilor de la Vulture Conservation Foundation (VCF), anunță fundaţia Conservation Carpathia. Păsările care urmează să fie aduse sunt exemplare tinere, care vor trece printr-o etapă de aclimatizare de aproximativ şase luni într-o volieră special amenajată în zona Rucăr, judeţul Argeş.

Reintroducerea vulturilor suri se va face în mai multe etape, în colaborare cu experţi români şi internaţionali, în baza unor studii ştiinţifice şi conform normelor europene.

Dacă toate condiţiile administrative şi logistice vor fi îndeplinite conform planului, primele exemplare sunt programate să ajungă în România în următoarele luni. După o perioadă de aclimatizare, vulturii vor fi eliberaţi treptat în mediul natural, unde, de regulă, rămân în proximitatea zonei de eliberare şi revin periodic la locul de hrănire.

Editor : A.P.