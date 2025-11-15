Cafeaua, aliat surprinzător al inimii: poate proteja împotriva aritmiei cardiace, arată studiu american

Consumul de cafea poate proteja împotriva aritmiei cardiace, în ciuda opiniei generale contrare. Studiul clinic „Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf)” (n.r. „Eliminarea cafelei previne fibrilația cardiacă?”) a constatat că 200 de pacienți cu bătăi neregulate ale inimii, persistente, aveau un risc „semnificativ” mai mic de recurență a afecțiunii dacă aparțineau grupului de studiu căruia i s-a alocat un consum de cafea, în comparație cu cel care se abținea de la consumul acesteia - 47% față de 64%, arată The Guardian.

Jurnalul Asociației Medicale Americane a publicat recent aceste concluzii, care au fost prezentate și la conferința Asociației Americane de Cardiologie din New Orleans. Cercetarea lui Gregory Marcus și a echipei sale vine în contextul în care peste 10 milioane de persoane din SUA au fost diagnosticate cu fibrilație atrială, o afecțiune care provoacă palpitații, precum și potențial insuficiență cardiacă, cheaguri de sânge sau accidente vasculare cerebrale.

Nu era neobișnuit ca medicii să le recomande persoanelor cu fibrilație atrială să renunțe la consumul de cafea cu cofeină, care poate provoca o creștere a ritmului cardiac. Însă rezultatele studiului Decaf ar putea determina unii medici să-și reconsidere acest sfat.

Studiul, care a durat șase luni, a implicat persoane în vârstă din SUA, Canada și Australia, care au consumat cafea în mod regulat în ultimii cinci ani. Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: cei care au renunțat la cofeină și cei care au consumat cel puțin o ceașcă pe zi, fiecare raportând consumul de cafea în timpul controalelor video intermitente.

Marcus și colaboratorii săi au scris că au folosit instrumente, precum electrocardiograme efectuate în cabinetele medicale și monitoare portabile, pentru a determina dacă și când participanții aveau bătăi neregulate ale inimii.

În final, au stabilit că participanții care beau cafea aveau o probabilitate cu 17% mai mică de a avea o recurență a bătăilor neregulate ale inimii în timpul studiului și au trecut mai mult timp până când au avut prima apariție a acestora.

Marcus, cardiolog și profesor de medicină la Universitatea din California, San Francisco, a declarat pentru NBC News că rezultatul studiului îi indică „cât de protectoare pare să fie cafeaua cu cofeină în prevenirea fibrilației atriale”.

După cum a remarcat publicația, studiul a avut limite evidente. Acestea au inclus efectele cofeinei din alte băuturi decât cafeaua, precum și faptul că nu s-au urmărit diferențele în obiceiurile de exercițiu fizic sau în dieta participanților.

Între timp, Johanna Contreras, cardiolog la spitalul Mount Sinai Fuster Heart din New York, a declarat pentru NBC că concluzia ei din studiul publicat duminică a fost că persoanele cu fibrilație atrială pot consuma cafea cu moderație. Dar ea nu a mers până la a afirma că băutura are proprietăți protectoare. Ea a declarat pentru rețeaua de televiziune: „Acest lucru arată că poți bea o ceașcă de cafea dimineața și să fii bine chiar dacă ai fibrilație atrială”.

Editor : C.A.