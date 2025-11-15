Live TV

Cafeaua, aliat surprinzător al inimii: poate proteja împotriva aritmiei cardiace, arată studiu american

Data actualizării: Data publicării:
Cafea pe un pat dimineata
Consumul de cafea dimineața poate reduce riscul de boli cardiovasculare Foto: Shutterstock

Consumul de cafea poate proteja împotriva aritmiei cardiace, în ciuda opiniei generale contrare. Studiul clinic „Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf)” (n.r. „Eliminarea cafelei previne fibrilația cardiacă?”) a constatat că 200 de pacienți cu bătăi neregulate ale inimii, persistente, aveau un risc „semnificativ” mai mic de recurență a afecțiunii dacă aparțineau grupului de studiu căruia i s-a alocat un consum de cafea, în comparație cu cel care se abținea de la consumul acesteia - 47% față de 64%, arată The Guardian.

Jurnalul Asociației Medicale Americane a publicat recent aceste concluzii, care au fost prezentate și la conferința Asociației Americane de Cardiologie din New Orleans. Cercetarea lui Gregory Marcus și a echipei sale vine în contextul în care peste 10 milioane de persoane din SUA au fost diagnosticate cu fibrilație atrială, o afecțiune care provoacă palpitații, precum și potențial insuficiență cardiacă, cheaguri de sânge sau accidente vasculare cerebrale.

Nu era neobișnuit ca medicii să le recomande persoanelor cu fibrilație atrială să renunțe la consumul de cafea cu cofeină, care poate provoca o creștere a ritmului cardiac. Însă rezultatele studiului Decaf ar putea determina unii medici să-și reconsidere acest sfat.

Studiul, care a durat șase luni, a implicat persoane în vârstă din SUA, Canada și Australia, care au consumat cafea în mod regulat în ultimii cinci ani. Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: cei care au renunțat la cofeină și cei care au consumat cel puțin o ceașcă pe zi, fiecare raportând consumul de cafea în timpul controalelor video intermitente.

Marcus și colaboratorii săi au scris că au folosit instrumente, precum electrocardiograme efectuate în cabinetele medicale și monitoare portabile, pentru a determina dacă și când participanții aveau bătăi neregulate ale inimii.

În final, au stabilit că participanții care beau cafea aveau o probabilitate cu 17% mai mică de a avea o recurență a bătăilor neregulate ale inimii în timpul studiului și au trecut mai mult timp până când au avut prima apariție a acestora.

Marcus, cardiolog și profesor de medicină la Universitatea din California, San Francisco, a declarat pentru NBC News că rezultatul studiului îi indică „cât de protectoare pare să fie cafeaua cu cofeină în prevenirea fibrilației atriale”.

După cum a remarcat publicația, studiul a avut limite evidente. Acestea au inclus efectele cofeinei din alte băuturi decât cafeaua, precum și faptul că nu s-au urmărit diferențele în obiceiurile de exercițiu fizic sau în dieta participanților.

Între timp, Johanna Contreras, cardiolog la spitalul Mount Sinai Fuster Heart din New York, a declarat pentru NBC că concluzia ei din studiul publicat duminică a fost că persoanele cu fibrilație atrială pot consuma cafea cu moderație. Dar ea nu a mers până la a afirma că băutura are proprietăți protectoare. Ea a declarat pentru rețeaua de televiziune: „Acest lucru arată că poți bea o ceașcă de cafea dimineața și să fii bine chiar dacă ai fibrilație atrială”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
3
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Traian-Berbeceanu01
4
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Digi Sport
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum...
Ultimele știri
Postul Crăciunului, un lux pentru mulți dintre români. Produsele sunt mai scumpe. „Oamenii nu mai cumpără ca înaine”
Explozie puternică urmată de incendiu în Buenos Aires, cel puțin 22 de răniți. Risc toxic în capitala Argentinei
Donald Trump va da în judecată BBC. Președintele american anunță că va cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cum influențează cofeina eficiența medicamentelor. Foto Getty Images
Medicamente pe care medicii nu recomandă să le iei când bei cafea: „Combinația poate provoca palpitații și creșterea tensiunii”
o tanara miroase cafeaua
Meseriile precum „nasul vinului” sau „nasul cafelei” devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv
Cafea și ciocolatp
Țara europeană care elimină taxele pe cafea, ciocolată și cărți, pentru a veni în sprijinul cetățenilor
Carmen-Gherghinescu-medic-cardiolog
Testul care înregistrează activitatea electrică a inimii
barbat care bea cafea
Cofeina afectează profund creierul în timpul somnului. Ce au observat cercetătorii în cazul tinerilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era...
Fanatik.ro
Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cum recunoști pastele de calitate. Culoarea lor e cel mai important detaliu, spun chefii italieni
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Acum e sigur: România s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială 2026! Ce se schimbă dacă termină grupa pe...
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA