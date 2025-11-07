Carnea procesată, comparată cu țigările în studii despre cancer. Cercetătorii cer avertismente pe ambalaje. Ce produse trebuie evitate

Un grup de cercetători britanici cere guvernului să introducă avertismente de sănătate pe produsele din carne procesată, precum baconul și șunca, după ce noi dovezi arată că aceste alimente pot crește riscul de cancer. Conservanții pe bază de nitriți, folosiți pentru a păstra culoarea și gustul cărnii, sunt considerați responsabili pentru zeci de mii de cazuri de cancer în ultimul deceniu, iar oamenii de știință susțin că pot fi înlocuiți cu alternative mai sigure, informează Science Alert.

În urmă cu aproape un deceniu, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat carnea procesată drept carcinogen de grup 1, ceea ce înseamnă că există dovezi convingătoare că poate provoca cancer. În aceeași categorie se află tutunul și azbestul.

De atunci, presiunea asupra autorităților britanice de a reglementa sau interzice conservanții cancerigeni utilizați în bacon și șuncă a crescut constant.

Nitriții sunt adăugați pentru a menține carnea roz, a-i intensifica gustul și a preveni alterarea, însă cercetătorii îi consideră acum responsabili pentru zeci de mii de cazuri de cancer în fiecare an, doar în Marea Britanie.

Pericolul vine din modul în care acești compuși acționează după ingerare: în organism, nitriții pot fi transformați în nitrozamine, substanțe extrem de cancerigene care deteriorează ADN-ul – materialul genetic care controlează creșterea și diviziunea celulelor.

Nitrozaminele se pot lega de ADN în ficat, formând mici legături chimice (numite aducte de ADN) ce distorsionează structura genetică. În timp, aceste leziuni pot genera erori genetice și pot determina celulele să se înmulțească necontrolat, ducând la apariția tumorilor, în special la nivelul colonului.

De asemenea, nitrozaminele pot declanșa stres oxidativ în celule, generând molecule toxice care produc daune suplimentare ADN-ului. Combinația dintre stresul oxidativ și instabilitatea genetică favorizează dezvoltarea și răspândirea cancerului.

54.000 de cazuri de cancer colorectal în Marea Britanie

Experții estimează că nitriții din carnea procesată ar fi provocat aproximativ 54.000 de cazuri de cancer colorectal în Marea Britanie în ultimul deceniu. De la clasificarea IARC din 2015, consensul științific care susține această legătură s-a consolidat semnificativ.

Studiile recente confirmă constant o asociere clară între consumul de carne procesată și riscul crescut de cancer colorectal. Alte cercetări au extins îngrijorările și la cancerul de sân, constatând că femeile care consumă regulat carne procesată au un risc mai mare decât cele care nu o fac.

Cea mai mare amenințare o reprezintă carnea tratată cu nitriți. Drept urmare, Uniunea Europeană a înăsprit reglementările, reducând limitele permise pentru acești conservanți și încurajând folosirea unor alternative mai sigure.

Producătorii de carne procesată care se opun interzicerii nitriților susțin că eliminarea lor ar putea crește riscul de contaminare bacteriană.

Mulți oameni de știință contrazic acest argument, afirmând că, datorită refrigerației moderne și standardelor de igienă, este posibilă producerea unor mezeluri sigure și de durată fără folosirea nitriților.

Producători europeni comercializează deja, la scară largă, carne fără nitriți, fără să fi existat cazuri de toxiinfecții alimentare asociate acestor produse. Acest fapt contrazice ideea că nitriții sunt indispensabili pentru siguranța alimentară.

Cercetătorii spun că inovația alimentară poate proteja sănătatea publică fără a compromite gustul sau calitatea produselor. Însă dezbaterea depășește domeniul tehnologic: ea ridică întrebări despre modul în care guvernele aleg să echilibreze interesele industriei alimentare cu protecția consumatorilor.

Susținătorii reformei cer guvernului britanic să ia măsuri

Susținătorii reformei cer guvernului britanic să își asume responsabilitatea, să elimine treptat aditivii periculoși și să îmbunătățească etichetarea produselor, pentru ca oamenii să poată face alegeri informate. Ei avertizează că, după Brexit, Marea Britanie a rămas în urmă față de Uniunea Europeană, unde reglementările privind nitriții au devenit mai stricte.

Din perspectivă de sănătate publică, nitriții alimentari sunt un factor cancerigen prevenibil. Reducerea expunerii la acești compuși ar putea scădea considerabil numărul cazurilor de cancer și presiunea asupra sistemului medical.

Alimentația joacă un rol crucial în riscul de cancer și în afecțiuni asociate, precum obezitatea. Limitarea consumului de carne procesată și sprijinirea producției sigure fără nitriți ar fi un pas important pentru sănătatea individuală și colectivă.

Mesajul cercetătorilor este clar: mezelurile care conțin nitriți reprezintă un risc major și bine documentat de cancer. Pe măsură ce dovezile științifice se acumulează și opinia publică devine mai conștientă, presiunea asupra factorilor de decizie crește.

Interzicerea acestor aditivi cancerigeni, introducerea avertismentelor de sănătate pe ambalaje și sprijinirea producătorilor care trec la metode sigure de conservare ar putea salva mii de vieți, potrivit cercetătorilor.

