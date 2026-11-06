Live TV

Ai animale în curte? Când te pot reclama vecinii și în ce situații riști amenzi pentru zgomot și mirosuri neplăcute

Marina Cimpoacă Data publicării:
Animale la curte. Sursă Foto Getty Images
Animale la curte. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
La ce distanță de gardul vecinului poți amplasa cușca câinelui Când poate fi sancționat proprietarul Unde pot reclama vecinii și ce dovezi sunt necesare

Zgomotele persistente și mirosurile neplăcute provocate de animalele crescute în gospodărie pot duce la reclamații din partea vecinilor, iar încălcarea obligațiilor legale poate atrage amenzi pentru proprietari. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce reguli se aplică adăposturilor din curte, în ce condiții pot interveni autoritățile și când persoanele afectate pot cere despăgubiri în instanță.

Regulile de bună vecinătate, normele de igienă și prevederile locale pot impune anumite obligații proprietarilor, indiferent dacă animalele sunt crescute în curte sau în apartament.

La ce distanță de gardul vecinului poți amplasa cușca câinelui

„Potrivit art. 612 din Codul civil, construcțiile, lucrările și plantațiile trebuie amplasate la o distanță de cel puțin 60 de centimetri față de linia de hotar, dacă legea sau regulamentul de urbanism nu prevede altfel. Această dispoziție nu se aplică însă tuturor amenajărilor realizate în curte.

Astfel, o cușcă obișnuită pentru animale, care poate fi mutată dintr-un loc în altul, este considerată un bun mobil, nu o construcție fixă pe teren. Prin urmare, amplasarea acesteia nu este condiționată, în principiu, de respectarea distanței minime de 60 de centimetri față de proprietatea învecinată.

Cu toate acestea, absența unei distanțe minime obligatorii nu înlătură obligația proprietarului de a respecta regulile bunei vecinătăți. Acesta trebuie să aleagă amplasamentul adăpostului astfel încât animalele să nu provoace disconfort celor din jur.

Pe lângă prevederile legislației naționale, proprietarii de animale trebuie să respecte și regulile locale sau pe cele aplicabile în condominiu.
Prin hotărâri ale consiliilor locale, primăriile pot stabili obligații privind deținerea, îngrijirea și adăpostirea animalelor, în limitele competențelor prevăzute de lege.

La bloc, asociațiile de proprietari pot adopta reguli privind folosirea spațiilor comune și conviețuirea în condominiu. Acestea trebuie să respecte legislația în vigoare și drepturile proprietarilor și locatarilor și nu pot institui, prin simplul regulament intern, interdicții contrare legii.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Când poate fi sancționat proprietarul

„Proprietarii animalelor pot risca amenzi în funcție de natura faptei, de gravitatea situației și de prevederile legale încălcate. În cazul zgomotelor produse de câini sau de alte animale, sancțiunile pot fi aplicate atât pentru tulburarea liniștii locuitorilor, în general, amenzile fiind cuprinse între 200 și 1.000 de lei, cât și pentru încălcarea intervalelor legale de odihnă, respectiv 22:00-08:00 și 13:00-14:00, când acestea pot ajunge la 1.000-2.000 de lei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Problemele pot apărea și atunci când spațiul destinat animalelor nu este întreținut corespunzător.

Proprietarii pot răspunde pentru mirosurile neplăcute provocate de viețuitoarele pe care le dețin. Lipsa curățeniei, acumularea dejecțiilor și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor în care sunt ținute pot atrage sancțiuni, în funcție de normele de mediu, sanitare și sanitar-veterinare încălcate.

Este important de precizat că amenzile nu se aplică automat. Autoritățile competente trebuie să verifice fiecare situație în parte, să constate existența unei abateri și să stabilească sancțiunea corespunzătoare, în funcție de legislația aplicabilă.

Aceste obligații nu se limitează la proprietarii care cresc animale în curte. Și persoanele care țin câini sau alte animale în apartamente trebuie să respecte normele de conviețuire și să evite producerea unor inconveniente nejustificate pentru ceilalți locatari.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Ce reguli se aplică în cazul celorlalte animale din gospodărie

„Obligația de a preveni disconfortul provocat vecinilor este valabilă indiferent de specia animalelor deținute. Astfel, persoanele care cresc în gospodărie vaci, porci, capre, oi, păsări sau alte animale trebuie să respecte atât regulile generale privind buna vecinătate, cât și cerințele specifice referitoare la adăpostirea, îngrijirea și întreținerea acestora.

În astfel de situații, o atenție deosebită trebuie acordată igienei adăposturilor, colectării și depozitării dejecțiilor, precum și gestionării apelor uzate, astfel încât să fie prevenite mirosurile persistente, contaminarea mediului și apariția unor riscuri pentru sănătatea publică.

De asemenea, proprietarii trebuie să respecte normele sanitar-veterinare aplicabile fiecărei specii și condițiilor concrete de creștere. În funcție de localitate și de caracteristicile gospodăriei, pot exista și reguli suplimentare stabilite prin hotărâri ale consiliului local, inclusiv în ceea ce privește amplasarea adăposturilor și distanțele față de proprietățile învecinate.

Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni distincte, în funcție de natura și gravitatea abaterilor constatate de autoritățile competente.”, a completat specialistul

Unde pot reclama vecinii și ce dovezi sunt necesare

„Dacă discuțiile cu proprietarul nu duc la rezolvarea problemei, persoanele afectate se pot adresa autorităților competente. În cazul zgomotelor produse de animale, precum lătratul excesiv al câinilor, pot fi sesizate Poliția Locală sau Poliția Română, pentru verificarea unei eventuale tulburări a liniștii publice.

Dacă reclamația vizează mirosurile neplăcute, acumularea dejecțiilor sau nerespectarea condițiilor de igienă, pot fi solicitate verificări din partea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Direcției de Sănătate Publică (DSP), Gărzii de Mediu sau Primăriei, în funcție de natura problemei și de competențele fiecărei instituții.

Pentru susținerea reclamației, vecinii pot păstra înregistrări audio-video și pot nota datele, orele și frecvența incidentelor. Aceste dovezi pot ajuta la demonstrarea caracterului repetat al deranjului, mai ales în situațiile în care problema nu mai este prezentă în momentul controlului autorităților.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Când se poate ajunge în instanță

„Dacă proprietarul nu ia măsuri pentru remedierea situației, iar disconfortul persistă, vecinii se pot adresa instanței de judecată. În baza regulilor privind raporturile de vecinătate, aceștia pot solicita încetarea tulburării și adoptarea măsurilor necesare pentru înlăturarea inconvenientelor. În funcție de circumstanțele cazului, instanța poate dispune, de exemplu, relocarea adăpostului, igienizarea spațiului sau alte măsuri menite să reducă zgomotul și mirosurile neplăcute.

De asemenea, persoanele afectate pot solicita despăgubiri, dacă dovedesc existența unui prejudiciu și legătura acestuia cu fapta proprietarului. Acestea pot consta în daune morale, pentru disconfortul și afectarea vieții cotidiene, sau daune materiale, în cazul unor pagube concrete.

  • De exemplu, dacă un animal pătrunde pe proprietatea vecină și distruge bunuri ori deteriorează gardul, proprietarul său poate fi obligat să suporte costurile reparațiilor sau contravaloarea prejudiciului.

În cazul în care proprietarul nu respectă obligațiile stabilite printr-o hotărâre judecătorească executorie, măsurile dispuse pot fi puse în aplicare prin intermediul unui executor judecătoresc, în condițiile legii. Cheltuielile de executare silită pot fi, de asemenea, suportate de debitor, potrivit dispozițiilor legale.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petrisor peiu face declaratii
1
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
jd vance profimedia
2
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
mojtaba khamenei
3
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
4
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Tudorel Toader la o sedinta
5
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Digi Sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina a garzii de mediu
Garda de Mediu: Fotografiile publicate în online nu sunt suficiente. Ce trebuie să faceți pentru o sesizare corectă şi validă
garda de mediu
Val de sesizări absurde la Garda de Mediu: De la mirosul de tocăniță venit din vecini, până la albinele care murdăresc mașinile
casa azil ilegal bihor pasca
Pîslaru, clarificări despre un presupus vecin al lui Viorel Paşca, administratorul azilelor ilegale, care ar fi fost relocat cu forța
irigatii la o cultura de porumb pe camp
Guvernul prelungește decontarea energiei pentru irigații până la 31 mai. Alocare de fonduri pentru legumicultori și zootehnie
texte scrise cu inteligenta artificiala
„Moda” reclamațiilor scrise cu AI. Cum recunosc instituțiile statului sesizările formulate cu ajutorul inteligenței artificiale
Recomandările redacţiei
marco rubio
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi...
Alexandru Nazare a participat luni, la Palatul Victoria, alături de premierul Luca Niculescu și de alți membri ai Guvernului, la o reuniune cu reprezentanții mediului de afaceri.
Luca Niculescu ia în vizor salariile șefilor din companiile de stat...
Muncitorii contractați de Gazprom se bucură după finalizarea procesului de sudare a ultimei conducte de pe a doua linie a gazoductului Nord Stream 2.
Procesul Nord Stream: apărarea invocă ordinele primite și contextul...
alegeri sua trump
Alegerile intermediare din SUA sub asediul dezinformării: Cum au...
Ultimele știri
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului danez care a scandalizat o țară întreagă
Un aliat de-ai lui Trump compară alegerile din SUA cu o „extincție” pentru republicani. „Pur și simplu au dus bătălia de ieri”
Este obligatoriu să îți faci buletin electronic pentru a beneficia de servicii medicale? Precizările CNAS pentru persoanele asigurate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
„O nouă Craiova Maxima este aici!” Editorial din tribună după 2-0 cu Egnatia
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Primă la înfrângere! Premieră mondială în fotbalul românesc. Fanatik dezvăluie un caz halucinant: explicații...
Adevărul
Reclama „manea” de Black Friday de la eMAG a încins internetul. Expert: „Când ești lider de piață, oricând...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil...
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării lămurește confuzia din noul Cod...
Newsweek
Talonul de pensie, motiv de nemulțumire! Pensionarii reclamă că poștașul nu le mai aduce documentul acasă
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Scene incredibile într-o brutărie din SUA. Un aligator a intrat pe ușa din spate și a terorizat angajații
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...