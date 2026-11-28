Proprietarii care intenționează să își închidă terasa pentru a o putea utiliza inclusiv în sezonul rece trebuie să țină cont de natura intervențiilor asupra construcției. Dacă amenajarea modifică dimensiunile clădirii sau presupune transformarea unui spațiu exterior într-o încăpere permanentă, poate fi necesară obținerea unei autorizații de construire. Pentru anumite lucrări, legislația permite însă aplicarea unei proceduri simplificate, prin notificarea primăriei.

Procedurile de autorizare sunt reglementate prin Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026, în vigoare din 25 august 2026, când a fost abrogată Legea nr. 50/1991.

Când ai nevoie de autorizație pentru închiderea terasei

Închiderea unei terase existente poate reprezenta, din punct de vedere juridic, o modificare sau o extindere a locuinței, în funcție de soluția constructivă aleasă și de caracteristicile imobilului.

Autorizația este necesară, în principiu, atunci când intervenția presupune ridicarea unor pereți, realizarea unui acoperiș permanent, modificarea structurii de rezistență sau extinderea clădirii, dacă proiectul nu se încadrează în excepțiile prevăzute de lege.

O astfel de situație poate apărea atunci când proprietarul dorește să transforme terasa deschisă într-o cameră de zi, într-o zonă de servit masa sau într-o grădină de iarnă integrată locuinței.

Chiar dacă spațiul este deja acoperit și dispune de o pardoseală, închiderea lateralelor poate modifica volumul clădirii și suprafața construită desfășurată luată în considerare la stabilirea indicatorilor urbanistici. Încadrarea corectă depinde de proiectul concret și, în ultimă instanță, de decizia primăriei.

Poți închide terasa cu termopan, sticlă glisantă sau folie transparentă fără autorizație?

Materialul folosit pentru închiderea terasei reprezintă doar unul dintre aspectele care trebuie analizate înainte de începerea lucrărilor. Încadrarea juridică depinde și de sistemul de prindere, caracterul permanent sau demontabil al amenajării și efectele asupra configurației inițiale a imobilului.

Montarea unor tâmplării fixe din PVC, aluminiu sau lemn, cu geamuri termoizolante, poate constitui o intervenție asupra clădirii, chiar dacă nu sunt ridicați pereți din beton sau cărămidă.

În cazul sistemelor din sticlă glisantă, al rulourilor din folie transparentă ori al panourilor retractabile, trebuie analizat dacă montajul reprezintă o simplă amenajare temporară sau modifică efectiv construcția existentă.

Posibilitatea de a deschide, plia ori demonta panourile nu garantează automat exceptarea de la autorizare. Legislația stabilește condiții specifice pentru fiecare categorie de lucrări.

(Articolul 259 alin. (2), (3) și (6) stabilește regula generală privind autorizarea intervențiilor asupra clădirilor existente, cu excepțiile prevăzute expres de legislație.)

În ce situații este suficientă notificarea primăriei

Noul Cod al construcțiilor permite efectuarea anumitor intervenții asupra locuințelor individuale printr-o procedură simplificată, în afara zonelor construite protejate și a celor de protecție a monumentelor istorice.

Printre acestea se numără modificarea pereților exteriori, dacă dimensiunile casei sunt păstrate, precum și remodelarea fațadelor care nu au rol în susținerea structurii de rezistență. În funcție de particularitățile proiectului, o intervenție asupra terasei ar putea fi încadrată într-una dintre aceste categorii.

În cazul apartamentelor din blocurile de locuințe, legislația permite și închiderea unitară a balcoanelor și logiilor prin procedura simplificată a notificării, în afara zonelor construite protejate și a celor de protecție a monumentelor istorice. Soluția propusă trebuie analizată în raport cu aspectul arhitectural al întregii fațade și cu reglementările urbanistice aplicabile imobilului.

Procedura presupune transmiterea către autoritatea locală a unui formular de notificare, însoțit de un proiect tehnic simplificat, întocmit de specialiști, și achitarea taxelor prevăzute de lege.

În termen de maximum 15 zile lucrătoare, primăria poate solicita clarificări sau documente suplimentare, poate comunica necesitatea obținerii unei autorizații de construire ori poate respinge motivat solicitarea.

Ce fel de terase pot fi amenajate fără autorizație de construire

Legislația permite realizarea teraselor exterioare demontabile și a pergolelor în interiorul proprietății, fără autorizație și fără notificarea prealabilă a administrației locale, dacă sunt amplasate în afara zonelor construite protejate.

Această facilitate privește amenajările care se încadrează în categoria prevăzută de lege. Transformarea ulterioară a unei asemenea construcții într-un spațiu permanent, complet închis, poate determina schimbarea regimului de autorizare.

De asemenea, pot fi efectuate fără formalități administrative anumite reparații la terasele existente, cu condiția păstrării formei și aspectului acestora, în afara perimetrelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Atenție: „fără autorizație” nu înseamnă automat „fără nicio informare” a autorităților. Neîndeplinirea obligației de notificare prealabilă (înștiințare) la unele lucrări care nu necesită autorizație se sancționează.

Cum se aplică regula celor 20 de metri pătrați

Proprietarii caselor din mediul rural beneficiază de o facilitate suplimentară pentru realizarea unor anexe gospodărești, printre care se numără și terasele acoperite.

Acestea pot fi construite fără autorizație și fără notificare dacă suprafața cumulată a anexelor nu depășește 20 de metri pătrați, iar înălțimea este de cel mult 2,5 metri. Construcțiile trebuie să fie provizorii, demontabile, realizate fără fundație și pe structură din lemn sau metal.

Limita de 20 mp se calculează cumulat pentru toate anexele de acest tip: nu poți construi mai multe anexe de câte 20 mp, invocând separat aceeași prevedere. Trebuie respectate și prevederile PUG-ului, ale regulamentului local de urbanism și ale Codului civil.

Pentru anexele noi de maximum 50 de metri pătrați cumulat, inclusiv cele cu fundație și caracter permanent, legea prevede posibilitatea utilizării procedurii de notificare în intravilanul rural, în afara zonelor protejate și a localităților rurale aflate în zone metropolitane.

Aceste prevederi vizează realizarea unor construcții exterioare locuințelor unifamiliale. Ele nu instituie o scutire generală pentru închiderea sau extinderea teraselor deja integrate în clădire.

Poți intra în legalitate dacă ai închis deja spațiul?

Proprietarii care au efectuat modificări fără autorizația necesară au obligația de a solicita, în condițiile legii, emiterea unei autorizații de regularizare. În cazul locuințelor individuale, procedura este prevăzută pentru casele cu parter sau parter și etaj, cu o suprafață construită desfășurată de maximum 150 de metri pătrați, care nu sunt monumente istorice și se află în afara zonelor protejate. Sunt incluse și anexele gospodărești cu o suprafață construită desfășurată de cel mult 150 de metri pătrați.

Legea prevede și o perioadă derogatorie de maximum un an de la intrarea în vigoare a Codului, în care regularizarea poate fi solicitată pentru alte categorii de construcții, cu respectarea normelor urbanistice și a cerințelor tehnice, îndeplinirea obligațiilor fiscale și aplicarea măsurilor contravenționale.

Menținerea amenajării depinde de conformitatea acesteia cu reglementările urbanistice și cerințele tehnice aplicabile. Autoritățile pot impune efectuarea unor intervenții suplimentare pentru remedierea deficiențelor constatate.

Dacă lucrările nu pot fi regularizate, se poate ajunge la desființarea totală sau parțială a acestora, pe cheltuiala proprietarului.

Ce amenzi riști dacă îți închizi terasa fără autorizație

Executarea lucrărilor de construcții fără autorizație, atunci când aceasta este obligatorie, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50.000 și 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul asupra vecinătăților.

Pentru intervențiile care pot fi realizate prin procedura simplificată a notificării, nerespectarea acestei obligații se sancționează cu sume între 5.000 și 50.000 de lei.

În cazul anumitor amenajări exceptate de la autorizare, pentru care legislația impune înștiințarea prealabilă a autorităților, neîndeplinirea acestei formalități poate atrage sancțiuni cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei.

Pe lângă amendă, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor și, după caz, intrarea în legalitate sau desființarea construcției realizate cu încălcarea prevederilor legale.

(Sursa legislativă oficială: Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor - Legea nr. 169/2026, forma consolidată, dispozițiile relevante sunt cuprinse în articolele articolele 259, 294-296, 298, 299, 301, 357 și 358.)

Editor : C.S.