Arzi frunze și crengi în curte? Poți primi o amendă de până la 45.000 de lei, chiar dacă focul nu se extinde

Odată cu venirea toamnei și curățenia de sezon în grădină, arderea frunzelor uscate și a resturilor vegetale este o practică frecventă în gospodăriile din România. Deși poate părea o soluție la îndemână pentru eliminarea acestora, cei care încalcă legislația riscă sancțiuni severe, amenzile ajungând până la 45.000 de lei pentru persoanele fizice. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro în ce situații sunt admise excepții, ce soluții au la dispoziție proprietarii pentru eliminarea deșeurilor și unde pot fi sesizate autoritățile în cazul încălcării regulilor.

Deși poate părea un gest banal, arderea resturilor vegetale poate provoca incendii și afecta sănătatea oamenilor din cauza fumului degajat.

Ce prevede legea despre arderea frunzelor și a altor deșeuri vegetale în propria curte

„Potrivit legislației în vigoare, arderea frunzelor uscate, a crengilor și a altor resturi vegetale este interzisă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și ale Legii nr. 181/2020.

Dincolo de sancțiunile prevăzute de lege, această practică poate avea consecințe grave asupra mediului și sănătății, din cauza fumului și a substanțelor poluante eliberate în atmosferă. Totodată, focul se poate extinde rapid, punând în pericol locuința în care este aprins, gospodăriile învecinate și siguranța oamenilor.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Când poate fi permisă arderea resturilor vegetale pe terenurile agricole

„Incendierea resturilor vegetale în propria curte nu trebuie confundată cu situațiile excepționale în care folosirea focului pe terenurile agricole poate fi autorizată în scopuri fitosanitare. Aceste intervenții sunt supuse unor condiții stricte și nu constituie o permisiune generală de a arde frunze, crengi sau alte resturi.

În funcție de situație, pot fi necesare aprobări din partea autorităților competente și respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Utilizarea focului trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță, sub supraveghere permanentă, iar persoanele responsabile trebuie să se asigure că arderea s-a încheiat și că focul a fost stins complet înainte de a părăsi locul.

Carantina fitosanitară, o situație excepțională

O situație distinctă este cea a măsurilor de carantină fitosanitară. Atunci când plantele sau arborii sunt afectați de boli grave ori de dăunători periculoși, arderea poate fi dispusă sau autorizată de autoritățile competente, dacă este necesară pentru limitarea răspândirii acestora și dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Măsura nu poate fi aplicată la inițiativa proprietarului, fără respectarea procedurilor și a cerințelor stabilite de autorități.

Totodată, faptul că un teren pare abandonat sau că proprietarul său nu este cunoscut nu înseamnă că arderea resturilor vegetale este permisă. Acesta poate face parte din domeniul public sau privat al unei autorități, iar responsabilitatea pentru întreținerea sa revine administratorului legal.”, a adăugat specialistul

Cum pot fi eliminate legal frunzele uscate și crengile din curte

„Pentru eliminarea resturilor vegetale, proprietarii de locuințe au la dispoziție mai multe alternative legale. Una dintre cele mai simple soluții este compostarea. Frunzele, iarba cosită și alte resturi vegetale pot fi adunate într-un spațiu special amenajat în grădină, unde se descompun treptat și se transformă în compost. Acesta poate fi folosit ulterior ca îngrășământ natural, contribuind la îmbunătățirea calității solului.

O altă opțiune este predarea resturilor vegetale către operatorul de salubritate din localitate. Proprietarii pot solicita informații despre condițiile de colectare, programul de ridicare și posibilitatea utilizării unor saci sau containere speciale, în funcție de tipul și cantitatea de deșeuri vegetale.

Colectarea se desfășoară, de regulă, potrivit unui program stabilit de operatorul de salubritate sau de autoritățile locale. În perioadele cu un volum mai mare de resturi vegetale, în special toamna și primăvara, pot fi organizate acțiuni dedicate pentru preluarea frunzelor, crengilor și a altor deșeuri rezultate din întreținerea grădinilor.

Pentru a evita depozitarea necorespunzătoare, proprietarii sunt sfătuiți să verifice din timp regulile și calendarul de colectare aplicabile în localitatea lor.” , a completat avocatul pentru Digi24.ro

Ce amenzi riscă românii care nu respectă legea

„Arderea frunzelor și crengilor în curte este interzisă de art. 20 alin. (5) din OUG 92/2021. Potrivit art. 62 din același act normativ, amenzile pot fi cuprinse între 5.000 și 45.000 de lei pentru persoanele fizice și între 40.000 și 70.000 de lei pentru persoanele juridice, sancțiunea aplicată depinzând de prevederile legale încălcate și de circumstanțele faptei, chiar dacă focul nu s-a extins.

Separat, Legea nr. 181/2020, cunoscută drept „Legea compostului”, obligă la depunerea deșeurilor biodegradabile în spațiile indicate sau la predarea lor operatorilor autorizați, iar nerespectarea poate atrage amenzi, raportate la 400-800 lei pentru persoane fizice și 10.000-20.000 lei pentru persoane juridice.

Nerespectarea legii poate duce inclusiv la răspundere penală

Potrivit art. 66 din OUG nr. 92/2021, incendierea deșeurilor se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă atunci când cantitatea ori impactul asupra mediului sau vieții, integrității corporale ori sănătății persoanelor nu poate fi neglijat. Același articol prevede sancțiuni și pentru alte fapte, precum îngroparea deșeurilor, eliminarea, deținerea sau păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate, precum și abandonarea, aruncarea ori ascunderea lor.

Dacă focul se extinde și provoacă distrugeri sau pune în pericol persoane ori bunuri, pot deveni aplicabile și dispozițiile Codului penal, în funcție de circumstanțele concrete:

art. 255, distrugerea din culpă: dacă distrugerea se produce prin incendiere și este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda; dacă faptele au ca urmare un dezastru, pedeapsa cu închisoarea poate fi de la 5 la 12 ani;

art. 253 alin. (4), distrugerea intenționată prin incendiere: dacă fapta este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Încadrarea depinde de modul în care s-a produs incendiul, de consecințe și de forma vinovăției (culpă sau intenție).”, a adăugat avocatul

Unde poți reclama vecinii care ard deșeuri în curte

„În cazul în care observi că un vecin arde frunze uscate, crengi sau alte deșeuri în curte, poți sesiza autoritățile competente, chiar dacă nu știi dacă acesta deține autorizațiile necesare.

Sesizarea poate fi adresată Poliției Locale, Gărzii Naționale de Mediu, prin comisariatul județean competent, sau primăriei. Reclamațiile pot fi transmise prin canalele oficiale de comunicare ale instituțiilor, inclusiv online sau telefonic, acolo unde această opțiune este disponibilă.

În cazul în care focul riscă să se extindă la locuințele din apropiere sau pune în pericol persoane, este necesar să apelezi 112 pentru intervenția echipajelor de urgență. Dacă nu există un pericol iminent, situația poate fi semnalată prin canalele obișnuite de reclamație, pentru ca autoritățile să verifice respectarea legislației și să dispună măsurile legale, dacă se impun.”, a conchis avocatul Bogdan Pițigoi