Butonul din tabloul electric care verifică protecția împotriva electrocutării. Cum îl identifici în câteva secunde

Tabloul electric al unei locuințe poate include, pe lângă siguranțele automate, un dispozitiv de protecție diferențială, conceput să reducă riscul de electrocutare prin întreruperea alimentării la detectarea unor scurgeri de curent. Pentru verificarea declanșării, aparatul este prevăzut cu un buton marcat „TEST”. Dacă nu reacționează la apăsare, este necesară verificarea de către un electrician, iar eventuala montare sau înlocuire trebuie făcută în funcție de configurația instalației și cu respectarea cerințelor tehnice aplicabile.

O instalație care alimentează fără întreruperi aparatele din casă poate avea totuși deficiențe de siguranță. Absența problemelor vizibile nu înlocuiește verificările periodice, necesare pentru depistarea unor defecte înainte ca acestea să provoace un accident.

Dispozitivul care oprește curentul în fracțiuni de secundă

Protecția la curent diferențial rezidual, cunoscută în domeniul tehnic sub abrevierea DDR sau RCD, are rolul de a monitoriza permanent circuitul electric. Dispozitivul compară intensitatea curentului care intră în instalație cu cea care se întoarce. Atunci când apare o scurgere de curent, cauzată de izolarea defectuoasă a unui aparat electrocasnic sau de atingerea unui fir neizolat de către o persoană, aparatul detectează dezechilibrul și întrerupe alimentarea în fracțiuni de secundă, prevenind un șoc electric fatal.

Pe partea frontală a acestui echipament se află un buton marcat cu litera „T” sau cu inscripția „TEST”. Acest buton simulează o scurgere artificială de curent direct în interiorul aparatului, fără a pune în pericol utilizatorul. Apăsarea lui permite verificarea rapidă a mecanismului intern de declanșare, confirmând dacă modulul de protecție este capabil să reacționeze în caz de pericol.

De ce siguranțele clasice nu previn electrocutarea și cum identifici corect modulul

O confuzie frecventă în rândul populației este presupunerea că întreruptoarele automate clasice, numite popular „siguranțe automate”, oferă o protecție completă. În realitate, siguranțele obișnuite au fost proiectate exclusiv pentru a proteja cablurile din pereți împotriva suprasolicitării și a scurtcircuitelor, prevenind astfel incendiile. Ele nu reacționează la scurgerile mici de curent care pot fi letale pentru om.

Simpla prezență a mai multor siguranțe în tablou nu garantează că toate prizele sau corpurile de iluminat din casă beneficiază de protecție împotriva electrocutării. Un singur modul diferențial protejează strict circuitele care sunt legate direct la el, conform ghidurilor oficiale privind securitatea în muncă.

Verificarea aparatului de către proprietar trebuie să se facă exclusiv la nivelul butonului de pe masca exterioară, fără demontarea panoului de protecție al tabloului, operațiune care expune utilizatorul la elemente aflate sub tensiune.

Unde se găsește butonul de testare și cum afli dacă locuința ta beneficiază de protecție

Prezența butonului de test pe tabloul electric depinde direct de vechimea instalației și de modul în care a fost proiectată rețeaua din casă. Acesta nu se găsește pe toate tablourile electrice, ci este prezent exclusiv pe aparatele prevăzute cu protecție diferențială (marcate tehnic ca DDR, RCD sau RCBO).

Pentru a verifica dacă locuința dispune de o astfel de siguranță, este suficientă o examinare vizuală a tabloului fără îndepărtarea măștii de protecție.

Tablourile fără buton de testare: În locuințele vechi sau în cele care nu au trecut printr-o renovare capitală a rețelei electrice, tabloul conține de obicei doar întreruptoare automate simple. Acestea au pe partea frontală doar o pârghie mobilă și inscripții tehnice precum C10, C16 sau C25. Lipsa butonului marcat cu litera „T” indică faptul că rețeaua are doar o protecție clasică la scurtcircuit și suprasarcină, neavând un modul dedicat prevenirii electrocutării;

În locuințele vechi sau în cele care nu au trecut printr-o renovare capitală a rețelei electrice, tabloul conține de obicei doar întreruptoare automate simple. Acestea au pe partea frontală doar o pârghie mobilă și inscripții tehnice precum C10, C16 sau C25. Lipsa butonului marcat cu litera „T” indică faptul că rețeaua are doar o protecție clasică la scurtcircuit și suprasarcină, neavând un modul dedicat prevenirii electrocutării; Tablourile prevăzute cu buton de test: În instalațiile moderne, configurate conform normativelor actuale, pe tablou poate fi identificat cel puțin un modul mai lat decât siguranțele obișnuite, care are pe masca frontală, pe lângă pârghie, un buton mic marcat clar cu litera „T” sau cu inscripția „TEST”. Acesta este montat, de regulă, pentru a proteja circuitele din spațiile cu risc crescut de umiditate sau accidentare, cum sunt baia, bucătăria, centrala termică ori prizele exterioare.

Dacă pe panoul electric sunt montate doar siguranțe clasice, verificarea funcției de protecție la electrocutare nu se poate realiza. În această situație, completarea tabloului cu module diferențiale necesită o evaluare prealabilă a rețelei de către un electrician autorizat, pentru a stabili dacă configurația existentă permite modificarea fără risc.

Ce trebuie să se întâmple la apăsare și cât de des se face verificarea

În condiții normale de funcționare, în momentul în care butonul de testare este apăsat, pârghia modulului diferențial trebuie să sară instantaneu, întrerupând alimentarea cu energie pe circuitele protejate. Dacă la apăsarea butonului aparatul nu declanșează, reacționează cu o întârziere vizibilă sau refuză să rămână în poziția armată la revenire, protecția este compromisă, fiind necesară intervenția de urgență a unui specialist.

Frecvența testării trebuie stabilită în funcție de instrucțiunile aparatului montat. Un ghid oficial al autorităților recomandă verificarea la fiecare trei luni sau mai des, dacă producătorul indică un interval mai scurt. Apăsarea butonului permite observarea eventualelor probleme de declanșare, fără să înlocuiască verificarea tehnică a instalației. Recomandarea citată nu reprezintă o obligație legală pentru proprietarii din România.

Condițiile tehnice stabilite de lege pentru montaj și riscul lucrărilor neautorizate

Dacă în tabloul electric nu există un dispozitiv de protecție diferențială, montarea unuia nu se poate face la întâmplare. Instalațiile vechi din România folosesc adesea un sistem în care același conductor îndeplinește atât rolul de nul de lucru, cât și pe cel de protecție.

Acuratețea tehnică și legală este strict reglementată. Potrivit Normativului I 7-2011 privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor (completat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 959/2023), punctul 4.1.4.1.11 interzice în mod expres instalarea dispozitivelor de protecție diferențială pe porțiunile de rețea unde nulul de lucru și cel de protecție sunt comune. Montarea pe o astfel de rețea fără modificarea prealabilă a circuitelor anulează protecția și creează un pericol direct de electrocutare.

Totodată, legislația din România impune cerințe clare privind persoanele care pot efectua lucrări la rețea. Conform articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 66/2023, executarea și modificarea instalațiilor electrice pot fi realizate doar de către electricieni autorizați sau de personal calificat aflat sub supravegherea directă a unui electrician autorizat ANRE. Registrul public al specialiștilor atestați poate fi consultat direct pe portalul instituției.

Limitele testării: De ce verificarea butonului nu garantează siguranța totală

Declanșarea corectă a modulului la apăsarea butonului de testare confirmă doar funcționarea mecanismului propriu al aparatului, dar nu garantează că întreaga rețea electrică din casă este complet sigură. Evaluarea completă a unei locuințe necesită măsurători periodice ale rezistenței de izolație și ale prizei de pământ, efectuate cu aparatură specializată.

Protecția diferențială nu elimină toate riscurile de electrocutare. Aparatul poate să nu declanșeze dacă o persoană atinge simultan faza și neutrul, iar curentul circulă prin corp între cele două, fără o scurgere spre pământ. Prezența DDR nu înlocuiește izolarea alimentării și verificarea absenței tensiunii înaintea intervențiilor, avertizează autoritatea britanică HSE. Atingerea elementelor electrice rămâne periculoasă în orice circumstanțe.

Editor : C.S.