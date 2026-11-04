Live TV

Caloriferul e rece sus și cald jos, deși ai pornit căldura? Ce indică diferența de temperatură și cum scoți aerul din instalație

Data publicării:
De ce rămâne caloriferul rece în partea de sus. Foto Getty Images
De ce rămâne caloriferul rece în partea de sus. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De ce rămâne caloriferul rece în partea de sus Cum se aerisește corect un calorifer Ce trebuie verificat dacă locuința are centrală proprie Ce faci dacă locuiești la bloc și ai încălzire centralizată

Un calorifer care rămâne rece sus și cald jos după pornirea încălzirii poate avea aer acumulat în interior. Diferența de temperatură se poate observa la începutul sezonului rece, după lunile în care instalația nu a fost folosită. Aerisirea poate rezolva problema, însă în locuințele cu centrală proprie, după această operațiune trebuie verificată și presiunea din circuit.

Când zona rece se află la baza caloriferului, iar partea de sus se încălzește, una dintre cauzele posibile este și acumularea de depuneri în interiorul radiatorului.

De ce rămâne caloriferul rece în partea de sus

Aerul se ridică și formează o pungă în partea superioară a radiatorului. Apa caldă circulă prin porțiunea rămasă liberă, dar nu poate umple zona în care s-a strâns aerul. În consecință, caloriferul încălzește mai puțin camera, chiar dacă instalația furnizează agent termic.

Diferența de temperatură se verifică după ce instalația a avut timp să se încălzească. Dacă un singur radiator prezintă acest simptom, iar celelalte funcționează normal, verificarea poate începe cu acel corp de încălzire. Când mai multe calorifere rămân complet reci, poate fi necesară o verificare a întregului circuit.

Cum se aerisește corect un calorifer

Într-o locuință cu încălzire individuală, dacă instrucțiunile echipamentului permit aerisirea, se oprește încălzirea și se așteaptă răcirea caloriferului. Modul de intervenție depinde de configurația instalației și de tipul robineților.

„ Ambii robineți ai caloriferului, cel de tur, prin care intră apa caldă, și cel de retur, prin care iese, trebuie să rămână deschiși pe toată durata operațiunii. În continuare, se așază sub aerisitor un vas și o cârpă, pentru a colecta apa și a proteja pardoseala.

Aerisitorul se deschide lent, folosind o cheie specială sau o șurubelniță. La început se va auzi aerul care iese din radiator. Aerisitorul se menține deschis până când aerul este eliminat și prin orificiu începe să curgă constant un firicel de apă, fără întreruperi sau bule. Este important ca deschiderea să se facă lent, pentru a evita pierderile bruște de apă și pentru a asigura o evacuare controlată a aerului.

Imediat ce apa curge continuu, se închide aerisitorul, fără a forța înșurubarea. Apoi se verifică dacă există scurgeri pe la aerisitor. Pe măsură ce aerul este complet eliminat, în aerisitor începe să se scurgă o cantitate mică de apă - acesta este semnul că procesul de aerisire s-a încheiat cu succes.”, a explicat pentru Digi24.ro Mihai Udriște, instalator tehnician

Procedura poate varia în funcție de configurația instalației, de tipul robineților și de sistemul de încălzire. Înainte de începerea operațiunii trebuie verificat tipul instalației și modul în care este racordat caloriferul, deoarece poziția turului și a returului poate diferi.

Ce trebuie verificat dacă locuința are centrală proprie

„În situația în care locuința este echipată cu o centrală termică proprie, procesul de aerisire a echipamentelor implică și alte verificări. Mai exact, odată cu aerisirea caloriferelor, este necesară și verificarea presiunii din instalație și echilibrarea întregului circuit termic, pentru a asigura o distribuție uniformă a agentului termic către toate caloriferele.

Atunci când sistemul de încălzire este deservit de o centrală termică individuală, eliminarea aerului sau a apei din calorifere poate determina scăderea presiunii din instalație. Într-o asemenea situație, este necesară refacerea presiunii optime direct din centrală, operațiune care trebuie efectuată de un specialist autorizat, pentru a preveni eventualele dezechilibre sau disfuncționalități ale sistemului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Înainte de repornirea încălzirii, valoarea afișată pe manometru sau pe ecranul centralei se compară cu intervalul indicat în manualul echipamentului.

Ce faci dacă locuiești la bloc și ai încălzire centralizată

Dacă problema apare în mai multe apartamente, locatarii pot sesiza administratorul sau asociația de proprietari pentru verificarea instalației comune. În blocurile cu distribuție verticală, este util să precizeze dacă sunt afectate locuințe racordate la aceeași coloană. Informația ajută la identificarea traseului care trebuie verificat, iar intervenția asupra coloanei comune se coordonează prin asociație.

Când aerisirea nu rezolvă problema

Dacă radiatorul este rece pe toată suprafața, primele verificări țin de robineți: se controlează dacă robinetul de reglaj este deschis și, în cazul în care caloriferul are cap termostatic, dacă acesta nu este blocat, situație care apare frecvent după pauza de vară. Dacă robinetele sunt în regulă și mai multe calorifere rămân reci, cauza poate fi în instalație, nu în corpul de încălzire.

Dacă, în schimb, partea de sus este caldă, iar la bază rămâne o zonă rece pronunțată, depunerile din radiator sunt o cauză posibilă. În această situație, un instalator poate stabili dacă este necesară curățarea radiatorului sau o verificare mai amplă a circuitului.

Dacă zona superioară rămâne rece după aerisire sau se răcește din nou la scurt timp, este indicată o verificare tehnică, deoarece aerul poate pătrunde în continuare în instalație, de exemplu din cauza unei scurgeri sau a unei pierderi de presiune. Pentru diagnostic contează dacă problema afectează un singur calorifer sau mai multe și, la instalațiile cu centrală proprie, dacă presiunea rămâne în intervalul indicat de producător.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Lukașenko
5
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Recomandările redacţiei
los angeles
Alegeri SUA 2026: Democrații preiau controlul asupra Senatului și...
remorcher - mai
Un remorcher a fost în pericol de scufundare în Marea Neagră. Trei...
Donald Trump.
Trump se distanțează de rezultatele din alegerile de la jumătatea...
2026-05-14-2298
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru...
Ultimele știri
Situație care riscă să blocheze Justiția: avocații nu-și mai primesc banii. Ministrul Marinescu explică zecile de milioane datorate
Depozit al magazinului online Ozon, din sudul Rusiei, lovit de o dronă ucraineană
Trupele din UE desfășurate în Ucraina ar putea riposta în cazul unui atac rusesc. Ce prevede planul forței de menținere a păcii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
De ce s-a lăsat de fotbal Dan Șucu Jr., fratele mai mare al lui Andrei, mijlocașul Rapidului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Gestul care l-a iritat pe Reghecampf la U Cluj – FCSB: „Mister, nu aleargă!”. Exclusiv
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...