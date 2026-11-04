Caloriferul e rece sus și cald jos, deși ai pornit căldura? Ce indică diferența de temperatură și cum scoți aerul din instalație

Un calorifer care rămâne rece sus și cald jos după pornirea încălzirii poate avea aer acumulat în interior. Diferența de temperatură se poate observa la începutul sezonului rece, după lunile în care instalația nu a fost folosită. Aerisirea poate rezolva problema, însă în locuințele cu centrală proprie, după această operațiune trebuie verificată și presiunea din circuit.

Când zona rece se află la baza caloriferului, iar partea de sus se încălzește, una dintre cauzele posibile este și acumularea de depuneri în interiorul radiatorului.

De ce rămâne caloriferul rece în partea de sus

Aerul se ridică și formează o pungă în partea superioară a radiatorului. Apa caldă circulă prin porțiunea rămasă liberă, dar nu poate umple zona în care s-a strâns aerul. În consecință, caloriferul încălzește mai puțin camera, chiar dacă instalația furnizează agent termic.

Diferența de temperatură se verifică după ce instalația a avut timp să se încălzească. Dacă un singur radiator prezintă acest simptom, iar celelalte funcționează normal, verificarea poate începe cu acel corp de încălzire. Când mai multe calorifere rămân complet reci, poate fi necesară o verificare a întregului circuit.

Cum se aerisește corect un calorifer

Într-o locuință cu încălzire individuală, dacă instrucțiunile echipamentului permit aerisirea, se oprește încălzirea și se așteaptă răcirea caloriferului. Modul de intervenție depinde de configurația instalației și de tipul robineților.

„ Ambii robineți ai caloriferului, cel de tur, prin care intră apa caldă, și cel de retur, prin care iese, trebuie să rămână deschiși pe toată durata operațiunii. În continuare, se așază sub aerisitor un vas și o cârpă, pentru a colecta apa și a proteja pardoseala.

Aerisitorul se deschide lent, folosind o cheie specială sau o șurubelniță. La început se va auzi aerul care iese din radiator. Aerisitorul se menține deschis până când aerul este eliminat și prin orificiu începe să curgă constant un firicel de apă, fără întreruperi sau bule. Este important ca deschiderea să se facă lent, pentru a evita pierderile bruște de apă și pentru a asigura o evacuare controlată a aerului.

Imediat ce apa curge continuu, se închide aerisitorul, fără a forța înșurubarea. Apoi se verifică dacă există scurgeri pe la aerisitor. Pe măsură ce aerul este complet eliminat, în aerisitor începe să se scurgă o cantitate mică de apă - acesta este semnul că procesul de aerisire s-a încheiat cu succes.”, a explicat pentru Digi24.ro Mihai Udriște, instalator tehnician

Procedura poate varia în funcție de configurația instalației, de tipul robineților și de sistemul de încălzire. Înainte de începerea operațiunii trebuie verificat tipul instalației și modul în care este racordat caloriferul, deoarece poziția turului și a returului poate diferi.

Ce trebuie verificat dacă locuința are centrală proprie

„În situația în care locuința este echipată cu o centrală termică proprie, procesul de aerisire a echipamentelor implică și alte verificări. Mai exact, odată cu aerisirea caloriferelor, este necesară și verificarea presiunii din instalație și echilibrarea întregului circuit termic, pentru a asigura o distribuție uniformă a agentului termic către toate caloriferele.

Atunci când sistemul de încălzire este deservit de o centrală termică individuală, eliminarea aerului sau a apei din calorifere poate determina scăderea presiunii din instalație. Într-o asemenea situație, este necesară refacerea presiunii optime direct din centrală, operațiune care trebuie efectuată de un specialist autorizat, pentru a preveni eventualele dezechilibre sau disfuncționalități ale sistemului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Înainte de repornirea încălzirii, valoarea afișată pe manometru sau pe ecranul centralei se compară cu intervalul indicat în manualul echipamentului.

Ce faci dacă locuiești la bloc și ai încălzire centralizată

Dacă problema apare în mai multe apartamente, locatarii pot sesiza administratorul sau asociația de proprietari pentru verificarea instalației comune. În blocurile cu distribuție verticală, este util să precizeze dacă sunt afectate locuințe racordate la aceeași coloană. Informația ajută la identificarea traseului care trebuie verificat, iar intervenția asupra coloanei comune se coordonează prin asociație.

Când aerisirea nu rezolvă problema

Dacă radiatorul este rece pe toată suprafața, primele verificări țin de robineți: se controlează dacă robinetul de reglaj este deschis și, în cazul în care caloriferul are cap termostatic, dacă acesta nu este blocat, situație care apare frecvent după pauza de vară. Dacă robinetele sunt în regulă și mai multe calorifere rămân reci, cauza poate fi în instalație, nu în corpul de încălzire.

Dacă, în schimb, partea de sus este caldă, iar la bază rămâne o zonă rece pronunțată, depunerile din radiator sunt o cauză posibilă. În această situație, un instalator poate stabili dacă este necesară curățarea radiatorului sau o verificare mai amplă a circuitului.

Dacă zona superioară rămâne rece după aerisire sau se răcește din nou la scurt timp, este indicată o verificare tehnică, deoarece aerul poate pătrunde în continuare în instalație, de exemplu din cauza unei scurgeri sau a unei pierderi de presiune. Pentru diagnostic contează dacă problema afectează un singur calorifer sau mai multe și, la instalațiile cu centrală proprie, dacă presiunea rămâne în intervalul indicat de producător.

Editor : C.S.