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Cât consumă un uscător de rufe? Cum afli ce sumă se adaugă la factura de curent dacă îl folosești de mai multe ori pe săptămână

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Consum uscător de rufe. Foto Getty Images
Consum uscător de rufe. Foto Getty Images
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Din articol
Cum calculezi cât costă o uscare Ce poți schimba pentru a reduce consumul

Factura de energie electrică arată consumul întregii locuințe. Pentru a estima ce parte din costul lunar revine uscătorului de rufe, poți folosi prețul pe kilowatt-oră și valoarea înscrisă pe eticheta energetică a aparatului. Modul în care citești această valoare depinde de modelul etichetei: versiunea veche indica o estimare anuală bazată pe 160 de cicluri ale programului standard pentru bumbac, iar cea actuală afișează media ponderată pentru 100 de uscări.

Consumul efectiv poate varia de la o uscare la alta, chiar și când folosești același program. Unul dintre factorii care contează este cantitatea de apă rămasă în rufe după centrifugare.

Cum calculezi cât costă o uscare

Pe eticheta energetică a uscătorului, consumul este exprimat în kilowați-oră (kWh) pentru 100 de cicluri de uscare. Pentru a estima consumul mediu al unui ciclu, împarți cifra afișată la 100. De exemplu, dacă eticheta indică 120 kWh la 100 de cicluri, rezultă un consum mediu estimat de 1,2 kWh pe ciclu. Pentru un uscător electric, înmulțești această valoare cu prețul pe kWh din factura de curent ca să estimezi cât te costă o uscare.

Din factura de energie electrică ai nevoie de prețul final pe kWh, cu TVA. Prețul energiei active afișat separat de furnizor nu reflectă toate costurile pe care le plătești pentru fiecare kWh consumat. Potrivit ANRE, factura mai cuprinde, separat, tarifele pentru transport, distribuție și serviciul de sistem, precum și certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, TVA și alte taxe. Pentru un calcul realist, ia în considerare toate componentele care se taxează în funcție de consum.

  • Exemplu ipotetic: Dacă eticheta indică 110 kWh pentru 100 de cicluri, împarți 110 la 100 și obții 1,10 kWh pentru o uscare. La un preț final ipotetic de 1,30 lei/kWh, înmulțești 1,10 kWh cu 1,30 lei/kWh. Costul estimat este de 1,43 lei pentru un ciclu.

Cum estimezi costul pentru o lună întreagă

Costul lunar depinde de câte ori folosești uscătorul. Într-un exemplu ipotetic, cu un consum mediu de 1,10 kWh pe ciclu și un preț final de 1,30 lei/kWh, calculul se face în doi pași.

Pentru 12 uscări într-o lună, consumul total este de 1,10 kWh × 12 = 13,2 kWh. Înmulțit cu prețul final al energiei, acesta înseamnă un cost estimat de 13,2 kWh × 1,30 lei/kWh = 17,16 lei.

Pentru 20 de uscări, în aceleași condiții, consumul ajunge la 1,10 kWh × 20 = 22 kWh. Costul estimat este de 22 kWh × 1,30 lei/kWh = 28,60 lei.

Costul lunar estimat = consumul pe ciclu (kWh) × numărul de cicluri din lună × prețul final (lei/kWh). Pentru calculul de acasă, înlocuiești valorile ipotetice cu cele ale uscătorului și ale contractului tău de energie.

Cum calculezi costul unei uscări dacă eticheta arată consumul anual

Pe vechea etichetă energetică a uscătoarelor electrice, consumul era exprimat în kilowați-oră pe an. Valoarea se calcula pe baza a 160 de cicluri ale programului standard pentru bumbac, la încărcare completă și parțială, și includea energia folosită în modurile cu putere redusă. Dacă împarți cifra de pe etichetă la 160, obții un consum orientativ pe utilizare, care include și această componentă. eur-lex.europa.eu

Pentru a estima costul programului de uscare propriu-zis, folosește fișa produsului. Aceasta indică separat consumul în kWh pe ciclu pentru programul standard pentru bumbac, la încărcare completă și la jumătate de încărcare. Alege valoarea corespunzătoare încărcării și înmulțește-o cu prețul pe kWh din factura de curent. Pentru o estimare lunară, înmulțește costul unei uscări cu numărul de cicluri pe care le faci într-o lună. eur-lex.europa.eu

Dacă vrei să compari două uscătoare cu etichete din generații diferite, verifică programul și condițiile de testare. Vechea etichetă pornește de la programul standard pentru bumbac și include modurile cu putere redusă, în timp ce eticheta actuală afișează consumul mediu ponderat pentru 100 de cicluri ale programului „eco”. Chiar dacă aduci ambele cifre la kWh pe ciclu, valorile rămân bazate pe metode de calcul diferite.

Ce poți schimba pentru a reduce consumul

Comisia Europeană recomandă să alegi cea mai mare viteză de centrifugare recomandată pentru țesăturile spălate, pentru că rufele rămân mai puțin umede, iar uscarea cere mai multă energie dacă punctul de plecare e mai umed. La uscător, selectarea nivelului de uscare dorit, de exemplu „gata de pus în dulap”, în locul unei durate fixe, ajută la evitarea uscării în exces și a consumului suplimentar.

Contează și cantitatea de rufe introdusă în tambur. Capacitatea exprimată în kilograme se referă la greutatea rufelor uscate. Comisia recomandă să respecți încărcătura nominală a aparatului, pentru că atât supraîncărcarea, cât și încărcarea prea mică nu sunt avantajoase din punct de vedere al consumului. Tot ea recomandă curățarea filtrelor și a componentelor conform instrucțiunilor din manualul aparatului.

Editor : C.S.

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