Înălțimea maximă a gardului dintre două proprietăți este stabilită în funcție de normele urbanistice ale zonei. În absența unor dispoziții speciale sau a unui obicei local, Codul civil prevede o limită de doi metri pentru zidul comun. Cei care intenționează să ridice ori să modifice o împrejmuire trebuie să respecte inclusiv cerințele privind amplasarea, materialele utilizate și aspectul construcției.

Normele privind împrejmuirea terenurilor diferă în funcție de amplasament, iar autoritățile locale pot impune cerințe specifice inclusiv în privința materialelor folosite și a gradului de transparență al gardului.

Cât de înalt poate fi gardul dintre două proprietăți

Potrivit Codului civil, înălțimea zidului comun se stabilește de proprietarii terenurilor învecinate, fără a depăși doi metri, atunci când legislația, regulamentele de urbanism sau obiceiul locului nu prevăd alte dimensiuni.

La măsurarea construcției se ia în considerare inclusiv coama zidului, respectiv elementul situat în partea superioară a acestuia. Prevederea este cuprinsă în articolul 662, alineatul (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

În ce situații gardul poate depăși doi metri

Regulamentele locale de urbanism pot stabili dimensiuni diferite pentru împrejmuirile dintre terenurile învecinate. Acestea pot include și cerințe privind materialele utilizate, aspectul construcției sau gradul de transparență.

De exemplu, anumite documentații urbanistice aprobate în București prevăd o înălțime de 2,20 metri pentru gardurile situate pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor, în timp ce spre stradă sunt recomandate împrejmuiri transparente de cel mult doi metri.

Din ce materiale poate fi construit gardul

Legislația în vigoare menționează printre materialele utilizate pentru împrejmuirea terenurilor betonul, cărămida, piatra, lemnul și metalul. Delimitarea parcelelor se poate realiza și prin garduri vii.

Conform legii: „Cnstrucțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale: beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci ori prin plantații specifice.”

Deși la nivel național nu este impus un model standard, regulamentele locale de urbanism pot stabili cerințe privind forma, culoarea, dimensiunile și gradul de transparență al construcției. Aspectul exterior trebuie să fie în concordanță cu specificul arhitectural al zonei.

În anumite perimetre, autoritățile pot impune ca împrejmuirile orientate spre stradă să aibă o bază compactă și o parte superioară deschisă, care să permită vizibilitatea. Între curțile învecinate pot fi admise variante complet opace, care asigură intimitatea proprietarilor.

Înainte de începerea lucrărilor, proprietarul poate solicita un certificat de urbanism de la primărie pentru a afla condițiile aplicabile terenului său.

Cine deține gardul dintre două locuințe

„Potrivit articolului 660 din Codul civil, zidul, șanțul sau orice altă despărțitură aflată între două terenuri este prezumată a fi proprietatea comună a vecinilor, dacă actele sau alte dovezi nu indică o situație diferită.

În cazul gardului amplasat pe linia de hotar, acesta este considerat, în principiu, o despărțitură comună și le aparține ambilor proprietari. Regula nu se aplică însă dacă există elemente care demonstrează că gardul este proprietatea exclusivă a unuia dintre ei.

O situație diferită apare atunci când unul dintre vecini construiește gardul în interiorul propriului teren, fără ca acesta să fie amplasat pe linia de hotar. În acest caz, împrejmuirea nu mai reprezintă un bun comun, ci este, în principiu, proprietatea exclusivă a celui care a ridicat-o pe terenul său.”, a explicat pentru Digi24.ro avocatul Bogdan Pițigoi

Când este necesară autorizația pentru construire

Începând cu 25 august 2026, procedurile de autorizare sunt reglementate prin noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026.

Realizarea unei împrejmuiri noi este, în principiu, supusă autorizării. Pentru înlocuirea integrală a unui gard existent, în afara zonelor construite protejate și a celor de protecție a monumentelor istorice, legea prevede posibilitatea aplicării unei proceduri simplificate, pe baza unei notificări adresate autorității locale.

În cazul reparațiilor obișnuite, efectuate în afara acestor perimetre, lucrările pot fi realizate fără autorizație sau notificare prealabilă, dacă sunt păstrate forma și materialele inițiale.

Cine suportă cheltuielile privind construirea și întreținerea gardului dintre vecini

„Atunci când gardul este amplasat pe linia de hotar și reprezintă o despărțitură comună, cheltuielile pentru construirea lui pot fi suportate de ambii proprietari, în condițiile prevăzute de Codul civil. Articolul 662 permite fiecărui vecin să îi solicite celuilalt să contribuie la realizarea împrejmuirii, iar articolul 663 stabilește că lucrările de întreținere și reparare sunt plătite proporțional cu dreptul fiecărui coproprietar.”, a mai adăugat avocatul

Cu toate acestea, fiecare coproprietar poate să nu participe la cheltuielile de întreţinere şi reparare, renunţând la dreptul său de proprietate asupra despărţiturii comune, dispoziţiile în materie de carte funciară fiind aplicabile.

Coproprietarul nu va putea fi apărat de a participa la cheltuieli, în cazul în care are o construcţie sprijinită de zidul comun ori în cazul în care trage un alt folos din exploatarea despărţiturii comune, conform articolului 663, alineatul 2 din lege.

Editor : C.S.