Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată în dormitor, în sezonul rece

Umiditatea din locuință poate influența atât confortul, cât și calitatea aerului pe care îl respirăm. Dacă este prea ridicată, favorizează apariția mucegaiului, iar aerul prea uscat poate provoca disconfort la nivelul nasului și al gâtului. Specialiștii în somnologie explică ce valori sunt recomandate în interior, cum pot fi verificate și la ce temperatură este indicat să dormim în sezonul rece.

Umiditatea dintr-o locuință se poate schimba pe parcursul zilei, în funcție de temperatură și de activitățile obișnuite, precum gătitul sau dușurile. De aceea, verificarea periodică a nivelului poate ajuta la identificarea unui eventual exces de umezeală.

Cât trebuie să fie umiditatea în casă

„Nivelul de umiditate din interior poate varia în funcție de caracteristicile locuinței. Unele case și apartamente bine izolate termic pot reține umezeala, mai ales în lipsa unei ventilații adecvate.

Este recomandat ca umiditatea relativă a aerului să fie menținută între 30 și 50%. Pentru monitorizarea ambilor parametri, este util un termohigrometru, un dispozitiv care măsoară atât temperatura, cât și umiditatea relativă a aerului.

Atunci când și temperatura ambientală este ridicată, excesul de umiditate poate îngreuna somnul. În aceste condiții, poate fi util un dezumidificator. În schimb, dacă aerul este prea uscat, se poate folosi un umidificator.” a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Același interval, de 30%-50%, este recomandat în general pentru locuințe și de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA). Instituția precizează că umiditatea ar trebui menținută sub 60%, în măsura în care este posibil acest lucru, pentru a limita condițiile favorabile dezvoltării mucegaiului.

Ce se întâmplă când umiditatea este prea mare

Excesul de umezeală poate favoriza dezvoltarea mucegaiului pe pereți, mobilier sau textile. O problemă poate fi semnalată de condensul de pe ferestre și pereți, de petele vizibile pe suprafețe, dar și de mirosul de mucegai ori de urmele lăsate de infiltrații.

Unde apare mucegaiul și care sunt semnele de avertizare

„Mucegaiul apare cel mai frecvent în locurile cu aer stagnat și umiditate ridicată, precum băile (colțuri, rosturi sau tavan), bucătăriile (în spatele mobilierului sau sub chiuvetă), dormitoarele (în spatele dulapurilor lipite de pereți) și în jurul ferestrelor, unde condensul se acumulează constant. Un semn al prezenței sale este mirosul caracteristic de umezeală, asemănător cu pământul reavăn.

Ce simptome pot apărea în urma expunerii la mucegai

Mucegaiul poate provoca o serie de reacții neplăcute, în special la copii, vârstnici și la persoanele diagnosticate cu astm sau alergii cunoscute. Printre cele mai frecvente simptome se numără secrețiile nazale persistente, tusea seacă, strănuturile repetate, senzația de iritație în gât, presiunea în piept, precum și respirația șuierătoare și dificultățile respiratorii.

De asemenea, pot apărea ochi roșii și iritați, însoțiți de lăcrimare și senzație de arsură, iar pielea poate manifesta eczeme și iritații. Persoanele afectate pot resimți, de asemenea, oboseală accentuată și dureri de cap. Simptomele se intensifică în spațiile cu mucegai și se ameliorează în aer liber.

Expunerea poate fi asociată și cu sinuzite repetate, inclusiv unele forme fungice, și cu rinite alergice persistente, care presupun inflamarea mucoasei nazale ca răspuns la alergeni.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog

La ce temperatură este recomandat să menții locuința în sezonul rece

„Pentru un somn odihnitor, se recomandă menținerea unei temperaturi mai scăzute în locuință, în general între 18 și 20 de grade Celsius. Acest interval favorizează procesele fiziologice implicate în adormire și în menținerea unei odihne de calitate.

Totuși, temperatura optimă pentru somn diferă de la o persoană la alta. Unii oameni se simt confortabil să doarmă la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce alții preferă o temperatură ambientală mai ridicată, de peste 24 de grade Celsius.

În sezonul rece, ar fi de preferat ca temperatura în locuință să nu depășească 24 de grade Celsius pe timpul nopții, iar temperatura din camera de somn să fie mai redusă decât în celelalte încăperi.”, a adăugat Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Editor : C.S.