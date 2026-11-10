Ce înseamnă cifrele de pe repartitorul de căldură. Cum se calculează factura și de ce plătești chiar dacă ai caloriferele închise

În blocurile cu repartitoare de căldură, cifrele afișate pe calorifere sunt folosite pentru a împărți între apartamente o parte din energia termică înregistrată la branșament. La întreținere se adaugă și cota fiecărei locuințe din consumul comun, datorată inclusiv atunci când toate caloriferele au fost închise și pentru apartament s-au repartizat zero unități. De la o lună la alta, suma de plată poate crește chiar dacă aparatele au înregistrat același număr de unități.

La blocurile racordate la sistemul centralizat, cantitatea totală de energie termică pentru încălzire este măsurată de contorul de la branșament și apare pe factura furnizorului. Modul în care aceasta se împarte între apartamente este stabilit prin Regulamentul privind repartizarea consumurilor de energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2024.

Cum afli câte unități a înregistrat repartitorul într-o lună

Numărul de unități înregistrate de repartitor într-o perioadă se calculează scăzând indexul vechi din cel nou. Dacă aparatul indica 180 la prima citire și 240 la următoarea, diferența este de 60 de unități. Dacă la citirea de după încă o lună indexul ajunge la 290, în a doua perioadă s-au acumulat 50 de unități (adică 290 minus 240). Pentru comparația lunară contează, așadar, diferența dintre citiri pentru fiecare perioadă.

Dacă pe ecran apar succesiv mai multe numere, indexul folosit pentru comparație se identifică după instrucțiunile modelului instalat. Se compară valorile aceluiași index, notate la începutul și la sfârșitul perioadei.

De ce aceleași unități pot însemna sume diferite

Cifra de pe repartitor este un index exprimat în unități. Diferența dintre două citiri arată câte unități a înregistrat aparatul în perioada respectivă. Acestea sunt folosite pentru a stabili ce parte din energia măsurată la branșamentul blocului îi revine fiecărui apartament.

Mai întâi se ajustează unitățile fiecărui calorifer. Două aparate pot înregistra câte 60 de unități în aceeași lună, dar aceste valori pot avea ponderi diferite în calcul. Prestatorul aplică factorii prevăzuți din regulament, care țin cont, printre altele, de puterea caloriferului, de caracteristicile montajului repartitorului pe acesta și de amplasarea încăperii. Valorile astfel obținute se adună pentru toate caloriferele din locuință.

Energia măsurată la branșament se împarte în consum comun și individual. Procentul aferent consumului comun se stabilește în funcție de zona de temperatură, de luna de consum și de gradul de deconectare, conform art. 12 și art. 13 alin. (1) din regulament.

Partea comună se distribuie în funcție de cota aferentă suprafeței utile a fiecărui apartament. Energia rămasă se împarte pe baza ponderii unităților atribuite fiecărei locuințe în totalul folosit la calcul.

Cum se calculează suma pentru încălzirea unui apartament

Să presupunem că, într-o lună, contorul de la branșament înregistrează 40 MWh pentru încălzirea blocului. Dacă procentul aferent consumului comun este de 50%, jumătate din energie, adică 20 MWh, se împarte în funcție de suprafața utilă. (Calculul este 40 × 50% = 20 MWh.) Ceilalți 20 MWh se distribuie în funcție de unitățile luate în calcul pentru fiecare apartament. Valorile sunt ipotetice.

Pentru partea individuală: După ajustarea citirilor, apartamentul are 300 de unități, iar totalul folosit la calcul pentru întregul bloc este de 10.000 de unități. (Împărțim 300 la 10.000 și obținem 0,03, adică 3%.) Asta înseamnă că apartamentului îi revin 3% din cei 20 MWh destinați consumului individual. (Calculul este 20 × 0,03 = 0,6 MWh.)

Pentru partea comună: Apartamentul are o suprafață utilă de 50 m², iar suprafața utilă totală a apartamentelor și a celorlalte spații incluse în calcul este de 2.500 m². (Împărțim 50 la 2.500 și obținem 0,02, adică 2%.) Aplicăm acest procent la cei 20 MWh aferenți consumului comun. (Calculul este 20 × 0,02 = 0,4 MWh.)

Suma de plată: Adunăm cele două cantități de energie, 0,6 MWh + 0,4 MWh = 1 MWh. Abia aici intervine prețul energiei. La un preț ipotetic de 400 de lei pentru 1 MWh, costul încălzirii pentru apartament este de 400 de lei. (Calculul este 1 MWh × 400 lei/MWh = 400 lei.

Atenție: 400 lei/MWh este prețul unui MWh, iar 400 de lei este suma de plată a apartamentului. Cifrele coincid doar pentru că apartamentului i-a revenit exact 1 MWh. Dacă ar fi primit 2 MWh, suma ar fi fost 800 de lei.) Nota individuală de repartizare arată atât energia atribuită locuinței, cât și costul aferent. (Toate aceste calcule sunt orientative)

De ce poți plăti mai mult pentru încălzire chiar dacă ai același număr de unități

În luna următoare, presupunem că la branșament se înregistrează 50 MWh, față de 40 MWh în prima lună. Pentru a vedea efectul acestei creșteri asupra costului, păstrăm aceleași valori în restul exemplului.

Consumul comun reprezintă tot 50%, apartamentul are în continuare 300 de unități din totalul de 10.000, iar prețul energiei rămâne de 400 de lei/MWh. De data aceasta, se repartizează 25 MWh pentru consumul individual și 25 MWh pentru cel comun. (Calculul este 50 × 50% = 25 MWh pentru fiecare parte.)

Ponderea apartamentului rămâne de 3% din partea individuală și de 2% din partea comună, dar procentele se aplică acum la câte 25 MWh, față de 20 MWh în prima lună. Astfel, apartamentului îi revin 0,75 MWh pentru consumul individual și 0,5 MWh pentru cel comun. (Calculele sunt 25 × 0,03 = 0,75 MWh și 25 × 0,02 = 0,5 MWh.)

În total, sunt 1,25 MWh (0,75 + 0,5), care costă 500 de lei la prețul din exemplu (1,25 MWh × 400 lei/MWh = 500 de lei). Diferența de 100 de lei vine din cei 0,25 MWh în plus repartizați apartamentului (1,25 - 1 = 0,25 MWh; 0,25 × 400 = 100 de lei, adică 500 - 400).

O unitate de pe repartitor nu are o valoare fixă în lei. În exemplul de mai sus a crescut cantitatea de energie de împărțit. De la o lună la alta se poate schimba și totalul unităților luate în calcul pentru bloc, caz în care aceleași 300 de unități ale apartamentului pot reprezenta o pondere diferită din consumul individual.

Ce se plătește dacă toate caloriferele au rămas închise

Dacă pentru toate caloriferele din apartament se repartizează, în total, zero unități într-o lună, proprietarul sau utilizatorul datorează în continuare partea aferentă consumului comun. Partea care revine fiecărui apartament se calculează proporțional cu cota indiviză, stabilită în raport cu suprafața utilă.

În această situație, locuința este tratată ca deconectată la calculul gradului de deconectare pentru luna respectivă, însă art. 15 prevede că partea din consumul comun se achită inclusiv pentru apartamentele deconectate, indiferent dacă prin acestea trec coloane de încălzire.

Unde verifici suma trecută la întreținere

Proprietarul poate verifica suma aferentă încălzirii în nota individuală de repartizare. În lunile în care se furnizează energie pentru încălzire, prestatorul transmite reprezentantului blocului notele pentru fiecare apartament. Acestea cuprind cantitatea de energie repartizată, exprimată în MWh, și costurile aferente.

Reprezentantul blocului pune documentele la dispoziția proprietarilor. Dacă repartitorul nu a putut fi citit sau datele nu au putut fi recepționate de la distanță, consumul individual poate fi stabilit prin estimare. Când calculul nu se bazează pe citirea repartitoarelor, nota individuală trebuie să explice cum a fost determinat consumul.

Editor : C.S.