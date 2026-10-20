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Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20 mp pentru magazii și bucătării de vară

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Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
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Din articol
Magazii și bucătării de vară fără autorizație: condițiile pentru mediul rural Ce reparații se pot face fără autorizație în gospodărie Ce condiții se aplică pentru construirea anexelor de până la 50 de metri pătrați Reguli distincte pentru construcțiile din zone protejate Ce riscă proprietarii care construiesc fără autorizație

Magaziile și bucătăriile de vară din curțile caselor destinate unei singure familii din mediul rural pot fi construite fără autorizație dacă au o suprafață cumulată de cel mult 20 de metri pătrați și îndeplinesc toate condițiile legale. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor limitează înălțimea acestora la 2,5 metri și impune realizarea fără fundație, pe structură din lemn sau metal, cu caracter provizoriu și demontabil. Aceleași cerințe se aplică pergolelor încadrate în această categorie de anexe.

Codul, aprobat prin Legea nr. 169/2026 și publicat în Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2026, a înlocuit, de la 25 august, Legea nr. 50/1991. Noile prevederi diferențiază lucrările care necesită autorizație de cele realizate prin notificarea administrației locale și de intervențiile exceptate de la aceste proceduri. Pentru anumite amenajări rămân obligatorii avize de amplasare, înștiințări prealabile sau acorduri specifice.

Magazii și bucătării de vară fără autorizație: condițiile pentru mediul rural

Anumite construcții noi de tip anexă, exterioare locuințelor unifamiliale din mediul rural, pot fi ridicate fără autorizație și fără parcurgerea procedurii simplificate a notificării. Legea menționează terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, magaziile, grupurile sanitare și alte amenajări similare.

Excepția se aplică dacă suprafața cumulată nu depășește 20 de metri pătrați, iar înălțimea este de cel mult 2,5 metri. Construcțiile trebuie să fie realizate fără fundație, pe structură din lemn sau metal, să aibă caracter provizoriu și să fie demontabile. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite împreună.

Plafonul de suprafață privește totalul anexelor realizate în acest regim, nu fiecare obiectiv separat. O magazie și o bucătărie de vară nu pot beneficia fiecare de câte 20 de metri pătrați în baza aceleiași excepții.

  • „Cumulat” înseamnă că suprafețele anexelor realizate în baza acestei excepții se adună. De exemplu, o magazie de 12 mp și o bucătărie de vară de 8 mp ating împreună plafonul. Două asemenea construcții de câte 20 mp ar însuma 40 mp și nu s-ar încadra în această prevedere.

Proprietarul trebuie să respecte și regulile din Planul urbanistic general, regulamentul local de urbanism și Codul civil. Scutirea de autorizare nu permite amplasarea anexelor cu încălcarea condițiilor urbanistice sau a drepturilor vecinilor.

Ce reguli se aplică pergolelor și teraselor demontabile

Codul reglementează separat terasele exterioare demontabile și pergolele amplasate în interiorul proprietății, în afara zonelor construite protejate. Acestea sunt incluse între amenajările exceptate de la autorizare, alături de zidurile de sprijin și scările de acces la parter realizate în interiorul proprietății.

Prevederea este distinctă de cea referitoare la anexele rurale de maximum 20 de metri pătrați. Încadrarea trebuie făcută în funcție de caracteristicile lucrării, cu respectarea cerințelor aplicabile amplasamentului.

Chiar și în lipsa autorizației, reglementările urbanistice și tehnice, legislația de mediu și normele de protejare a patrimoniului rămân obligatorii. Pentru încălcarea lor răspund beneficiarul, în solidar cu proiectanții și executanții.

Ce reparații se pot face fără autorizație în gospodărie

Legea permite efectuarea anumitor reparații și amenajări fără autorizație, cu respectarea cerințelor specifice fiecărei lucrări. Acest regim privește clădirile existente situate în afara zonelor construite protejate și a celor de protecție a monumentelor istorice.

Garduri, acoperișuri și terase

Împrejmuirile pot fi reparate dacă sunt păstrate forma și materialele existente. Excepția privește repararea gardului, fără să ofere un temei general pentru ridicarea unei împrejmuiri noi.

Reparațiile la acoperișuri, învelitori sau terase sunt permise atunci când nu se schimbă forma și aspectul acestora. Tot fără autorizare pot fi realizate reparații, înlocuiri ori reabilitări la trotuare, scări de acces și terase exterioare, cu păstrarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă.

Tâmplărie și finisaje

Tâmplăria interioară poate fi reparată sau înlocuită. La exterior, trebuie conservate forma și dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv atunci când sunt schimbate materialele.

Sunt exceptate și reparațiile sau înlocuirile la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje interioare și pardoseli. Pentru lucrările la finisajele exterioare, condiția este să nu fie modificate elementele de fațadă și culorile clădirii.

Instalații și echipamente pentru locuință

Instalațiile interioare, sobele de încălzit și coșurile de fum aferente pot fi reparate sau înlocuite fără autorizație. Același regim se aplică reparațiilor la branșamentele și racordurile exterioare aferente construcțiilor, în limitele proprietății.

Legea permite și montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, a aparatelor individuale de climatizare și a echipamentelor pentru contorizarea consumurilor de utilități.

Sunt incluse între excepții lucrările pentru executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Scutirea de autorizația de construire nu înlocuiește însă documentul privind securitatea la incendiu.

Panourile fotovoltaice pot fi montate cu înștiințarea primăriei

Montarea sistemelor fotovoltaice pe clădiri, anexe gospodărești sau pe sol, de către proprietarii imobilelor care sunt prosumatori, nu necesită autorizație de construire, dar presupune înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și respectarea legislației în vigoare. Această obligație există și pentru panourile solare destinate încălzirii sau preparării apei calde pentru consum propriu.

Structura de susținere trebuie să asigure stabilitatea ansamblului și să preia încărcările generate de greutatea proprie, de panouri, de vânt și de depunerile de zăpadă.

Ce condiții se aplică pentru construirea anexelor de până la 50 de metri pătrați

Pentru construcțiile care nu îndeplinesc condițiile excepției aplicabile anexelor provizorii, Codul prevede, în anumite situații, procedura simplificată a notificării.
Aceasta poate fi folosită pentru construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale, în intravilanul rural, în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice. Sunt excluse localitățile rurale aflate în zonele metropolitane, iar documentațiile de urbanism aprobate trebuie respectate.

Suprafața cumulată este limitată la 50 de metri pătrați. Categoria cuprinde garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, piscine, grupuri sanitare și alte construcții similare. Sunt incluse și anexele sub 20 de metri pătrați care au fundație, caracter permanent și nu sunt demontabile.

Procedura presupune un proiect tehnic de execuție cu conținut simplificat, întocmit de specialiști potrivit competențelor profesionale. Simplificarea privește autorizarea, fără să elimine proiectarea și cerințele de calitate.

Reguli distincte pentru construcțiile din zone protejate

Pentru anumite intervenții asupra clădirilor din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate sunt necesare notificarea prealabilă a autorității locale și a serviciului deconcentrat competent pentru patrimoniu, precum și acordul scris al acestuia.

Reparațiile și întreținerea vizate de această procedură nu trebuie să afecteze volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și nu pot reprezenta extinderi, demolări sau modificări structurale. În funcție de lucrare, trebuie păstrate materialele, culorile, texturile și dimensiunile existente.

Pentru investigarea, cercetarea, expertizarea, conservarea și restaurarea componentelor artistice este necesar avizul autorității competente în domeniul patrimoniului cultural. Monumentele istorice și construcțiile cu valoare arhitecturală sau istorică sunt supuse dispozițiilor specifice, distincte de cele aplicabile clădirilor obișnuite aflate în zone protejate.

Ce riscă proprietarii care construiesc fără autorizație

Executarea lucrărilor fără autorizația cerută de lege sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se sancționează cu amendă între 50.000 și 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul asupra vecinătăților, dacă abaterea nu constituie infracțiune.

În cazul încălcării regimului de înălțime prevăzut în autorizația de construire sau de modificare, se aplică suplimentar o amendă între 50.000 și 500.000 de lei pentru fiecare nivel neautorizat.

Lucrările realizate fără notificarea prealabilă obligatorie ori cu nerespectarea proiectului notificat se sancționează cu amendă între 5.000 și 50.000 de lei. Separat, Codul prevede o sancțiune între 50.000 și 100.000 de lei pentru neîndeplinirea obligației de notificare prealabilă a autorităților privind începerea lucrărilor pentru care nu este necesară autorizația de construire sau de desființare, în situațiile stabilite de lege. Aceste fapte nu se numără printre cele pentru care actul normativ permite aplicarea avertismentului.

Continuarea execuției după oprirea dispusă de organele de control competente constituie infracțiune. Sunt sancționate penal și lucrările de construire sau de desființare executate fără autorizație ori cu nerespectarea acesteia la monumente istorice și la celelalte categorii de construcții și amplasamente protejate expres indicate de Cod. Pedeapsa prevăzută este închisoarea de la trei luni la un an sau amenda penală.

Plata amenzii nu legalizează construcția

Autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor și măsuri pentru încadrarea în prevederile autorizației sau ale proiectului notificat, obținerea unei autorizații de regularizare ori desființare, după caz.

Regularizarea este permisă numai pentru categoriile și în condițiile stabilite de lege. Sunt verificate respectarea reglementărilor urbanistice, cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor, obligațiile de mediu și celelalte condiții legale. Pentru alte categorii decât cele admise în regimul obișnuit, Codul prevede o derogare de maximum un an de la intrarea sa în vigoare, cu cerințe și costuri specifice.

Dacă lucrarea nu îndeplinește condițiile pentru menținere, poate fi dispusă desființarea, inclusiv prin instanță, pe cheltuiala persoanelor responsabile. Achitarea sancțiunii nu înlocuiește procedura de intrare în legalitate și nu garantează păstrarea construcției. Înscrierea în cartea funciară presupune îndeplinirea cerințelor legale aplicabile.

Editor : C.S.

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