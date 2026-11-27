Persoanele care intenționează să cumpere un teren pentru construirea unei case trebuie să țină cont atât de suprafața disponibilă, cât și de reglementările urbanistice aplicabile în zona respectivă. Legislația națională stabilește anumite dimensiuni minime în cazul parcelărilor, însă autoritățile locale pot impune cerințe suplimentare privind deschiderea la stradă, forma proprietății și amplasarea viitoarei locuințe.

Informațiile referitoare la posibilitățile de construire pot fi obținute înainte de încheierea tranzacției, prin solicitarea unui certificat de urbanism pentru informare. Documentul poate fi eliberat inclusiv persoanelor care nu sunt încă proprietarii imobilului.

Ce suprafață minimă trebuie să aibă un teren pentru construirea unei case

În România, suprafața necesară pentru ridicarea unei locuințe diferă în funcție de tipul construcției, caracteristicile amplasamentului și regulamentele locale de urbanism.

Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 și aplicabil în prezent, stabilește dimensiuni minime în cazul parcelărilor, adică al operațiunilor prin care un teren este împărțit în cel puțin patru loturi alăturate, în vederea realizării unor construcții noi.

Pentru fiecare parcelă rezultată, suprafața minimă este de 150 de metri pătrați în cazul clădirilor înșiruite și de 200 de metri pătrați pentru cele amplasate izolat sau cuplat.

Clădirile înșiruite sunt realizate succesiv, prin alipire, în timp ce locuințele izolate sunt amplasate independent. Cele cuplate sunt construite în perechi, cu un perete comun între două unități. (Sursa: Regulamentul general de urbanism, articolul 30 - Parcelarea, alineatul (2), litera b).

Aceste dimensiuni reprezintă condițiile generale prevăzute pentru parcelare. În funcție de specificul zonei, regulamentele locale pot impune suprafețe minime mai mari pentru proprietățile destinate construcțiilor rezidențiale.

Ce deschidere la stradă trebuie să aibă terenul

Dimensiunea laturii proprietății orientate către stradă reprezintă un alt criteriu în stabilirea posibilităților de construire. În documentațiile de urbanism, aceasta este denumită front stradal.

În cazul parcelărilor, deschiderea minimă prevăzută de regulamentul național este de opt metri pentru clădirile înșiruite și de 12 metri pentru cele izolate sau cuplate. Totodată, adâncimea lotului trebuie să fie cel puțin egală cu lățimea acestuia. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ.

Cât de mare poate fi casa în raport cu suprafața terenului

Dimensiunea maximă a viitoarei locuințe este influențată de doi indicatori urbanistici: procentul de ocupare a terenului (P.O.T) și coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T).

P.O.T stabilește procentul maxim din proprietate care poate fi ocupat de construcții, raportat la proiecția acestora la nivelul solului și calculat potrivit regulilor urbanistice aplicabile. De exemplu, pentru un lot de 400 de metri pătrați, cu un P.O.T maxim de 30%, calculul este 400 × 0,30 = 120 mp. Astfel, suprafața construită luată în calcul poate fi de cel mult 120 de metri pătrați.

C.U.T limitează suprafața construită desfășurată, determinată prin însumarea suprafețelor nivelurilor clădirii incluse în calcul conform legislației. Pentru aceeași parcelă, dacă valoarea coeficientului este de 0,6, calculul este 400 × 0,6 = 240 mp.

Cele două limite se aplică simultan. În exemplul prezentat, proprietarul ar putea construi o locuință cu parter și etaj, fiecare având câte 120 de metri pătrați (120 + 120 = 240 mp), dacă sunt respectate și celelalte condiții urbanistice.

O casă cu parter de 150 de metri pătrați ar depăși cu 30 mp limita impusă de P.O.T. De asemenea, o construcție cu trei niveluri de câte 100 de metri pătrați ar depăși C.U.T-ul, deoarece suprafața desfășurată ar însuma 300 mp (100 × 3 = 300 mp), cu 60 mp peste plafonul admis, dacă toate aceste spații sunt incluse în calcul.

Valorile utilizate în exemple sunt orientative. Indicatorii diferă de la o zonă la alta și pot fi aflați din certificatul de urbanism pentru informare. Dimensiunile efective ale clădirii sunt influențate și de distanțele obligatorii față de hotar, regimul de înălțime permis, cerințele privind spațiile verzi și locurile de parcare.

Orice teren intravilan poate fi folosit pentru construirea unei locuințe?

Încadrarea unei proprietăți în intravilanul localității nu garantează posibilitatea ridicării unei case. Destinația zonei, stabilită prin documentațiile de urbanism, determină tipurile de construcții și activitățile permise.

Există suprafețe rezervate activităților economice, spațiilor verzi, infrastructurii publice sau altor funcțiuni incompatibile cu utilizarea rezidențială. De asemenea, pot exista interdicții ori restricții în zonele expuse inundațiilor, alunecărilor de teren sau în apropierea unor obiective și rețele de infrastructură pentru care sunt instituite perimetre de protecție.

Accesul la drum și posibilitatea racordării la utilități

Pentru construirea unei locuințe trebuie asigurat accesul la un drum public, direct sau printr-un drept de trecere asupra unei alte proprietăți. Caracteristicile căii de circulație trebuie să permită inclusiv intervenția autospecialelor de stingere a incendiilor.

Înainte de achiziție, cumpărătorii trebuie să verifice și posibilitatea racordării la rețelele de apă, canalizare și energie electrică. În localitățile în care anumite utilități lipsesc, pot fi acceptate soluții individuale, cu acordul autorităților competente și cu respectarea normelor sanitare și de protecție a mediului.

Ce condiții se aplică terenurilor pe care pot fi construite case prin procedura simplificată de notificare

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, intrat în vigoare la 25 august 2026, permite realizarea anumitor locuințe individuale în mediul rural prin procedura simplificată de notificare a autorităților locale, fără autorizație de construire, dar cu proiect și notificare prealabilă.

Prevederea vizează o singură locuință unifamilială, cu acces și lot propriu, situată în intravilanul unei localități rurale, în afara zonelor protejate, cu o suprafață desfășurată de maximum 150 de metri pătrați. Regimul de înălțime permis este de parter sau demisol și parter, fără subsol.

Construcția trebuie realizată în baza unui proiect-tip pus la dispoziție de autoritățile publice sau a unui proiect individual elaborat de specialiști, care să respecte specificul arhitectural local și să fie avizat de arhitectul-șef al județului.

Limita de 150 de metri pătrați privește dimensiunea locuinței, iar suprafața necesară a parcelei rămâne condiționată de reglementările urbanistice aplicabile amplasamentului.

Ce documente trebuie verificate înainte de cumpărarea unui teren

Certificatul de urbanism pentru informare permite identificarea destinației imobilului, a eventualelor interdicții, a dimensiunilor minime admise pentru parcele și a indicatorilor care limitează viitoarea construcție.

Potrivit legislației în vigoare, documentul se eliberează în cel mult cinci zile lucrătoare dacă autoritatea locală dispune de un sistem informatic funcțional, respectiv în maximum zece zile lucrătoare în celelalte situații. Acesta prezintă condițiile urbanistice aplicabile la data emiterii, fără a conferi dreptul de începere a lucrărilor.

Un alt act important este extrasul de carte funciară pentru informare, disponibil prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Acesta cuprinde date privind suprafața înregistrată, titularul dreptului de proprietate și eventualele sarcini care grevează imobilul, precum ipotecile sau drepturile de servitute.

Consultarea acestor documente înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare permite identificarea eventualelor restricții care pot afecta investiția. Pentru stabilirea condițiilor concrete de construire, persoanele interesate se pot adresa compartimentului de urbanism din cadrul primăriei în a cărei rază administrativ-teritorială se află terenul.

Editor : C.S.