De ce apare condensul pe geamuri când scad temperaturile. Cum măsori umiditatea din casă și ce valori sunt recomandate

Condensul de pe geamuri se formează când vaporii de apă din aer intră în contact cu sticla rece, iar umiditatea ridicată și ventilarea insuficientă a locuinței favorizează acest fenomen. Cauza poate fi identificată și în funcție de locul în care apar picăturile, întrucât umezeala dintre foile de sticlă poate semnala deteriorarea etanșării. De aceea, înainte de sezonul rece, verificarea ferestrelor, măsurarea umidității și evaluarea circulației aerului ajută la stabilirea intervențiilor necesare.

Pregătirea casei pentru lunile reci presupune mai mult decât pornirea încălzirii. Este și momentul în care pot fi observate probleme de întreținere ce necesită intervenții înainte ca vremea să limiteze lucrările.

De ce apare condensul pe geamuri când se răcește vremea

În sezonul rece, condensul apare atunci când vaporii de apă din aerul interior ajung pe suprafețe reci și se transformă în picături sau chiar în îngheț. Potrivit Natural Resources Canada, departamentul federal canadian responsabil de resurse naturale și eficiență energetică, riscul crește pe măsură ce vremea se răcește sau când umiditatea din locuință crește.

La acest proces contribuie activități cotidiene precum gătitul, dușurile și uscarea rufelor în camere. Vaporii eliberați pot rămâne în interior dacă schimbul de aer este insuficient, mai ales într-o casă bine etanșată. Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA) recomandă evacuarea aerului umed din baie și bucătărie, folosirea ventilatoarelor și, atunci când este necesar, deschiderea temporară a ferestrelor.

Condens pe interiorul geamului, la exterior sau între foile de sticlă

Picăturile de pe fața interioară a geamului apar când aerul umed din încăpere intră în contact cu sticla rece. Prezența lor nu dovedește, în sine, un defect al ferestrei. Pentru identificarea cauzei trebuie luate în considerare atât umiditatea din cameră, cât și temperatura suprafeței și circulația aerului în apropierea acesteia.

La exterior, condensul poate fi observat inclusiv la ferestre cu performanțe energetice ridicate. Natural Resources Canada explică faptul că, după o noapte răcoroasă și fără vânt, în condiții de aer umed, picăturile se pot forma pe suprafața exterioară a sticlei în apropierea răsăritului. Nici această situație nu indică automat o defecțiune.

În schimb, umezeala acumulată între foile unui geam termoizolant poate semnala deteriorarea etanșării. Potrivit ghidului publicat, în această situație se poate recomanda înlocuirea pachetului de sticlă afectat, dar și verificarea garanției înainte de intervenție.

Cum verifici umiditatea din locuință

Umiditatea din încăpere poate fi măsurată cu un higrometru. EPA recomandă, pentru prevenirea mucegaiului, ca umiditatea relativă să fie păstrată, dacă este posibil, sub 60%, de preferat între 30% și 50%. Acestea sunt repere generale. Pe vreme foarte rece, condensul pe geam poate apărea și la valori din interiorul acestui interval.

Un tabel publicat pe site-ul EPA indică, pentru o temperatură exterioară de aproximativ - 7°C, o umiditate interioară maximă recomandată de 35%.

Umiditatea din locuință poate varia în funcție de caracteristicile acesteia

„Sunt case și apartamente care sunt bine izolate termic și care rețin umezeala, iar umiditatea crescută, dacă și temperatura este ridicată, poate face somnul mai dificil. În aceste condiții, se recomandă utilizarea unui dezumidificator de cameră. Dacă, în schimb, umiditatea este foarte scăzută, este recomandat să folosim un umidificator.

Indiferent de condițiile din locuință, se recomandă menținerea umidității între 30 și 50% (valorile normale), pentru a asigura un mediu sănătos și confortabil.

Pentru monitorizarea temperaturii și a gradului de umiditate, este recomandat ca fiecare locuință să fie dotată cu un higrometru, un termohigrometru (un dispozitiv care măsoară umiditatea relativă a aerului și, de obicei, temperatura).”, a precizat Răzvan Lungu, medic pneumolog, cu competență în somnologie

Ce trebuie verificat la ferestre înainte de sezonul rece

Înainte de scăderea temperaturilor, inspecția tâmplăriei vizează sticla, ramele, garniturile și mecanismele de deschidere și închidere, precum și îmbinările prin care poate pătrunde aer. Petele de umezeală, urmele de degradare și mucegaiul din jurul tâmplăriei pot indica probleme de etanșare sau de umiditate, care pot necesita fie intervenții simple, fie reparații mai ample.

Calitatea montajului influențează funcționarea ferestrelor. Potrivit Departamentului Energiei din SUA, chiar și modelele eficiente energetic pot favoriza pătrunderea curenților de aer și apariția condensului dacă nu sunt instalate corect. Instituția recomandă respectarea instrucțiunilor producătorului și apelarea la instalatori pregătiți pentru astfel de lucrări.

Înlocuirea tâmplăriei vechi impune și evaluarea ventilării locuinței. Ferestrele noi, mai etanșe, limitează schimbul de aer care avea loc prin rosturile și îmbinările celor vechi. Dacă vaporii nu sunt evacuați corespunzător, umiditatea din interior poate crește, favorizând condensul pe geamuri, potrivit ghidului (secțiunea 8.1.7, Condensation problems)

Circulația aerului lângă ferestre și sursele de căldură

Natural Resources Canada arată că fluxul de aer peste geam îl menține mai cald. De aceea, în multe locuințe, sursele de căldură (radiatoare, convectoare) sunt amplasate sub ferestre. Pervazurile adânci, draperiile sau jaluzelele lăsate închise și mobila apropiată pot bloca circulația aerului și pot favoriza acumularea aerului rece lângă geam, cu condens. Înainte de sezonul rece, merită verificat dacă sursele de căldură funcționează și dacă nimic nu le obstrucționează.

Verificarea sistemelor de ventilare din baie și bucătărie

Pregătirea locuinței include curățarea ventilatoarelor care evacuează aerul umed din baie și bucătărie și verificarea faptului că funcționează. În cazul sistemelor de ventilare mecanică a întregii locuințe, filtrele trebuie întreținute și înlocuite conform instrucțiunilor producătorului, de regulă anual, potrivit ghidului britanic.

Editor : C.S.