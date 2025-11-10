Live TV

expozitie crizanteme iasi
O parte dintre crizantemele din expoziție sunt create începând cu anii '70 la Iași, chiar de specialiști de la Grădina Botanică. Sursa foto Iasi365 / Constantin Iacob

Grădina Botanică este, în această perioadă, destinația preferată pentru localnicii sau pentru turiștii care ajung în Iași. Motivul îl reprezintă expoziția de flori de toamnă, care numără o colecție impresionantă: peste 450 de soiuri de crizanteme, de toate culorile și dimensiunile. O parte dintre acestea au fost create începând cu anii '70 la Iași, chiar de specialiști de la Grădina Botanică. Așa ce se face că există soiuri care se numesc Simona, Carmen, Andra sau Lucian-Corneliu, după numele celor care le-au creat.

„Această colecție este cea mai importantă colecție de crizanteme din România și as îndrăzni să spun, chiar și dincolo de granițele țării. Avem în colecție peste 450 de soiuri”, spune Ana Cojocariu, biolog.

Expoziția de flori de toamnă de la Grădina Botanică din Iași oferă un spectacol vizual unic.

„Am aici doar două tipuri mai impresionante. Este vorba de inflorescența tip păianjen sau spider. Alături, foarte frumoase, sunt din grupul Viena, grupul Reflex, care pot atinge dimensiuni de peste 30 de centimetri”, explică Ana Cojocariu, biolog.

„Culorile, veselia de culori care-ți îmbată sufletul de fericire. E minunat!”, spune o doamnă.

„E un loc de relaxare. E și plăcut pentru copii, pentru cei mici. Noi suntem într-o ieșire programată cu cei de la grădiniță”, spune altcineva.

O parte dintre crizantemele din expoziție sunt create începând cu anii '70 la Iași, chiar de specialiști de la Grădina Botanică.

„La nivelul anilor 2000 au fost omologate peste 40 de soiuri de crizantemă și avem expuse câteva astfel de varietăți începând de la Carmen, Simona, Lucian-Corneliu, Andra, Anica. Sunt soiuri care au primit denumiri ale persoanelor dragi, ale celor care le-au creat”, mai spune biologul Ana Cojocariu.

Pe aleile grădinii, atrag atenția aranjamentele făcute cu tufănele și varză decorativă.

„Noi deținem aici peste 60% din ceea ce există pe plan mondial în ceea ce privește varza ornamentală. Sortimentul pe glob este undeva la sub 100 de soiuri și hibrizi, iar noi avem 53. Marii creatori de varză ornamentală sunt Japonia și Statele Unite”, explică Lidia Adumitresei, biolog.

„E un eveniment pe care nu îl ratăm în niciun an, chiar dacă suntem cu copiii după noi, cu bebeluș, și ne place foarte mult! În fiecare an e diferit, dar, totuși, extraordinar de frumos”, spune o tânără.

„Sunt frumoase și dă o stare de bine, de liniște”, concluzionează altcineva.

Expoziția va fi deschisă până la jumătatea lunii noiembrie. Prețul unui bilet de intrare pentru adulți este de 20 de lei, iar pentru copii - 5 lei.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

