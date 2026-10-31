La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de acordul acestuia și de autorizație

Construirea unei magazii sau a unei anexe în curte presupune, ca regulă generală, păstrarea unei distanțe de minimum 60 de centimetri față de hotar, dacă legea sau regulamentul de urbanism nu prevede altfel. Proprietarii trebuie să respecte și cerințele privind amplasarea ferestrelor și scurgerea apei de pe acoperiș, astfel încât să nu afecteze terenul vecin. În funcție de amplasament și de caracteristicile proiectului, lucrările pot necesita autorizație de construire ori notificarea primăriei, în timp ce anumite anexe din mediul rural sunt exceptate de la ambele proceduri.

Un spațiu pentru depozitarea uneltelor sau pentru activitățile gospodărești trebuie gândit și în raport cu proprietățile învecinate. Alegerea locului și a construcției are, astfel, implicații care depășesc simpla organizare a curții.

La ce distanță de gardul vecinului poate fi ridicată o magazie

Articolul 612 din Codul civil prevede că orice construcții, lucrări sau plantații trebuie realizate la o distanță de minimum 60 de centimetri față de linia de hotar, dacă legea ori regulamentul de urbanism nu stabilește altfel. Acestea trebuie să respecte și drepturile proprietarului vecin. Distanța se raportează la limita dintre proprietăți, care nu coincide neapărat cu poziția gardului.

Respectarea acestui prag nu este însă suficientă pentru a stabili unde poate fi amplasată o magazie sau o anexă, spre exemplu. Trebuie verificate și retragerile impuse prin reglementările urbanistice aplicabile terenului.

Totodată, Regulamentul general de urbanism condiționează autorizarea de respectarea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, precum și a celor necesare intervențiilor în caz de incendiu. Condițiile aplicabile terenului trebuie verificate înainte de stabilirea amplasamentului.

Poți construi mai aproape dacă vecinul este de acord?

Derogarea de la distanța minimă necesită un înscris autentic, încheiat la notar. O înțelegere verbală sau o declarație semnată între proprietari nu este suficientă. Acordul nu înlocuiește autorizația, unde aceasta este obligatorie, și nici respectarea reglementărilor urbanistice.

Ce distanță trebuie păstrată pentru ferestre

Potrivit articolului 615 din Codul civil, ferestrele de vedere, balcoanele și alte lucrări similare orientate spre proprietatea vecină trebuie amplasate la cel puțin doi metri de limita acesteia, indiferent dacă terenul este împrejmuit sau nu. Pentru cele care nu sunt paralele cu linia de hotar, distanța minimă este de un metru.

În ambele situații, măsurarea se face perpendicular pe hotar, pornind din punctul cel mai apropiat de acesta, situat pe fața zidului în care se află fereastra sau, după caz, pe linia exterioară a balconului.

Articolul 616 prevede o regulă distinctă pentru ferestrele de lumină: acestea pot fi realizate fără o limită de distanță, dacă sunt construite astfel încât să împiedice vederea spre proprietatea învecinată.

Ce trebuie verificat la acoperișul anexei: picătura streașinii

Amplasarea construcției presupune și gestionarea apelor pluviale. Articolul 611 obligă proprietarul să realizeze streașina astfel încât apa provenită din ploi să nu se scurgă pe terenul vecin.

Cine deține gardul dintre două proprietăți

„Potrivit articolului 660 din Codul civil, zidul, șanțul sau orice altă despărțitură aflată între două terenuri este prezumată a fi proprietatea comună a vecinilor, dacă actele sau alte dovezi nu indică o situație diferită.

În cazul gardului amplasat pe linia de hotar, acesta este considerat, în principiu, o despărțitură comună și le aparține ambilor proprietari. Regula nu se aplică însă dacă există elemente care demonstrează că gardul este proprietatea exclusivă a unuia dintre ei.

O situație diferită apare atunci când unul dintre vecini construiește gardul în interiorul propriului teren, fără ca acesta să fie amplasat pe linia de hotar. În acest caz, împrejmuirea nu mai reprezintă un bun comun, ci este, în principiu, proprietatea exclusivă a celui care a ridicat-o pe terenul său.”, a explicat pentru Digi24.ro avocatul Bogdan Pițigoi

Când poți construi fără autorizație în propria curte

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, aprobat prin Legea nr. 169/2026, este în vigoare din 25 august 2026. Pentru proiectele noi, acesta diferențiază autorizarea, notificarea și lucrările exceptate de la ambele proceduri. Pentru anumite amenajări rămân obligatorii avize de amplasare, înștiințări prealabile sau acorduri specifice.

Magazii și bucătării de vară fără autorizație: condițiile pentru mediul rural

Anumite construcții noi de tip anexă, exterioare locuințelor unifamiliale din mediul rural, pot fi ridicate fără autorizație și fără parcurgerea procedurii simplificate a notificării.

Legea menționează terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, magaziile, grupurile sanitare și alte amenajări similare. Excepția se aplică dacă suprafața cumulată nu depășește 20 de metri pătrați, iar înălțimea este de cel mult 2,5 metri.

Construcțiile trebuie să fie realizate fără fundație, pe structură din lemn sau metal, să aibă caracter provizoriu și să fie demontabile. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite împreună.

Plafonul de suprafață privește totalul anexelor realizate în acest regim, nu fiecare obiectiv separat. O magazie și o bucătărie de vară nu pot beneficia fiecare de câte 20 de metri pătrați în baza aceleiași excepții.

„Cumulat” înseamnă că suprafețele anexelor realizate în baza acestei excepții se adună. De exemplu, o magazie de 12 mp și o bucătărie de vară de 8 mp ating împreună plafonul. Două asemenea construcții de câte 20 mp ar însuma 40 mp și nu s-ar încadra în această prevedere.

Proprietarul trebuie să respecte și regulile din Planul urbanistic general, regulamentul local de urbanism și Codul civil. Scutirea de autorizare nu permite amplasarea anexelor cu încălcarea condițiilor urbanistice sau a drepturilor vecinilor.

Când este necesară notificarea primăriei sau autorizația

Articolul 294 permite notificarea pentru anumite construcții exterioare locuințelor unifamiliale, inclusiv garaje, de maximum 50 de metri pătrați cumulat, în intravilanul rural, în afara zonelor protejate și a celor de protecție a monumentelor.

Notificarea presupune proiect tehnic simplificat realizat de specialiști. Pentru anexele noi care nu se încadrează în excepțiile legale este necesară autorizația de construire; suprafața mică sau lipsa fundației nu oferă singure o scutire.

La ce distanță de hotar pot fi plantați copaci

„Plantarea copacilor în apropierea gardului poate ridica probleme atunci când nu sunt respectate anumite reguli privind distanța față de proprietatea vecină. Pentru a evita disputele între vecini, legislația stabilește limite clare în ceea ce privește amplasarea arborilor și a vegetației.

În principiu, arborii trebuie plantați la o distanță de cel puțin doi metri de linia de hotar, adică de limita dintre cele două proprietăți. Există însă o excepție în cazul vegetației care nu depășește doi metri înălțime, precum și al gardului viu, pentru care distanța minimă poate fi de 60 de centimetri.”, a adăugat avocatul Bogdan Pițigoi

Editor : C.S.