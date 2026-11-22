În sezonul rece, locuința trebuie aerisită de mai multe ori pe zi, chiar și atunci când temperaturile exterioare sunt negative. Specialiștii recomandă deschiderea completă a ferestrelor pentru intervale scurte, astfel încât aerul din interior să fie împrospătat fără răcirea excesivă a pereților. Momentul potrivit pentru această procedură diferă în funcție de destinația fiecărei încăperi.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), umezeala persistentă și dezvoltarea mucegaiului în clădiri sunt asociate cu o incidență mai mare a simptomelor respiratorii, alergiilor și astmului. Prevenirea acestor probleme presupune atât o ventilație corespunzătoare, cât și menținerea unei temperaturi adecvate în spațiile de locuit.

În ce interval al zilei este recomandat să aerisești casa iarna

Potrivit Agenției Federale de Mediu din Germania (Umweltbundesamt), în lunile de iarnă, deschiderea largă a ferestrelor de două sau trei ori pe zi, pentru aproximativ cinci minute, poate asigura un schimb suficient de aer într-o încăpere, în funcție de temperatura exterioară, dar și intensitatea vântului.

Nu există însă o oră universal valabilă pentru toate locuințele. Un program orientativ poate include aerisirea camerelor dimineața, imediat după trezire, în jurul prânzului și seara, înainte de culcare. Frecvența trebuie adaptată în funcție de numărul persoanelor din casă, timpul petrecut în interior, cât și activitățile desfășurate.

De exemplu, într-o cameră în care lucrează mai multe persoane, se usucă rufe sau se află numeroase plante, poate fi necesară o ventilare mai frecventă pentru eliminarea excesului de umiditate.

Când și cât timp trebuie aerisit dormitorul

Primele minute după trezire reprezintă unul dintre momentele recomandate pentru deschiderea ferestrelor din dormitor. Pe parcursul nopții, respirația și transpirația contribuie la acumularea vaporilor de apă, în special dacă spațiul este ocupat de mai multe persoane.

Agenția Federală de Mediu din Germania recomandă aerisirea camerei timp de cinci până la zece minute dimineața și repetarea procedurii înainte de culcare. În locuințele în care temperatura din dormitor este mai scăzută decât în restul casei, se recomandă menținerea ușii închise. Pătrunderea aerului cald și umed din încăperile învecinate poate favoriza apariția condensului pe suprafețele reci, îndeosebi în colțurile pereților sau în spatele mobilierului.

Când trebuie aerisită bucătăria în sezonul rece

În bucătărie, ventilația trebuie adaptată programului de preparare a meselor. Fierberea alimentelor generează abur, iar utilizarea aragazului poate contribui și la acumularea unor poluanți rezultați în urma arderii gazelor naturale.

Ferestrele pot fi deschise în timpul gătitului și imediat după terminarea acestuia, pentru cinci până la zece minute. Dacă acest lucru este posibil, este recomandat ca ușa încăperii să rămână închisă în acest interval, pentru a limita răspândirea vaporilor în celelalte camere.

Pornirea hotei cu evacuare în exterior, dacă există în locuință, contribuie la eliminarea umezelii și a substanțelor rezultate în timpul preparării mâncării. De asemenea, folosirea capacelor pentru vasele în care fierb alimentele reduce cantitatea de abur degajată.

Cum se aerisește corect baia după duș

Pentru baie, momentul optim de ventilare nu este condiționat de ora din zi, ci de utilizarea apei calde. În timpul dușului, umiditatea crește rapid, iar vaporii se condensează la contactul cu oglinzile, pereții sau tavanul.

În cazul încăperilor prevăzute cu fereastră, aceasta trebuie deschisă complet pentru cinci până la zece minute, în timpul sau imediat după baie. Dacă spațiul nu dispune de acces direct la exterior, ventilatorul de evacuare trebuie pornit înainte sau în timpul dușului și menținut în funcțiune cel puțin 15 minute după terminarea acestuia.

De ce nu este recomandat să lași geamurile întredeschise mai multe ore

Una dintre greșelile făcute în perioada de încălzire a locuinței este menținerea ferestrelor în poziție rabatată pentru intervale îndelungate. Această metodă poate determina pierderi semnificative de căldură, fără să asigure o înlocuire rapidă a aerului din interior.

În plus, porțiunile de perete aflate în apropierea tâmplăriei se răcesc treptat, devenind vulnerabile la formarea condensului. O metodă mai eficientă este deschiderea completă și simultană a unor geamuri situate pe laturi opuse ale locuinței. Curentul format accelerează circulația aerului și permite eliminarea umezelii într-un timp mai scurt, înainte ca pereții și mobilierul să se răcească excesiv.

Ce nivel de umiditate trebuie menținut în locuință iarna

„Este recomandat ca umiditatea relativă a aerului din casă să fie menținută între 30 și 50%. Pentru monitorizarea ambilor parametri, este util un termohigrometru, un dispozitiv care măsoară atât temperatura, cât și umiditatea relativă a aerului.”, a transmis pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Și Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA) recomandă menținerea umidității relative din interior, în mod ideal, între 30% și 50%, fără a depăși pragul de 60%.

Aburirea frecventă a geamurilor, acumularea picăturilor de apă pe pervazuri, mirosul persistent de umezeală și apariția petelor în colțurile camerelor sunt semne care pot indica necesitatea unei ventilații suplimentare.

La ce temperatură este recomandat să menții locuința în sezonul rece

„Pentru un somn odihnitor, se recomandă menținerea unei temperaturi mai scăzute în locuință, în general între 18 și 20 de grade Celsius. Acest interval favorizează procesele fiziologice implicate în adormire și în menținerea unei odihne de calitate.

Totuși, temperatura optimă pentru somn diferă de la o persoană la alta. Unii oameni se simt confortabil să doarmă la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce alții preferă o temperatură ambientală mai ridicată, de peste 24 de grade Celsius.

Pe timp de iarnă, ar fi de preferat ca temperatura din casă să nu depășească 24 de grade Celsius pe timpul nopții, iar în camera de somn să fie mai redusă decât în celelalte încăperi.”, a adăugat medicul pneumolog

Editor : C.S.